Prabilo tragiškai žuvusio garsaus Lietuvos verslininko sūnus: kreipiasi į visus

Nors G. Guntoriaus nebėra gyvųjų tarpe, jo darbus tęsia šeima ir visa komanda, į parodų ir kongresų rūmus „Litexpo“ sutraukusi virš 150 dalyvių iš 15 skirtingų šalių ir pirkėjų iš įvairiausių šalių.

G. Guntoriaus sūnaus Izidoriaus Guntoriaus teigimu, ši paroda kviečia į gintarą ir juvelyriką pažvelgti kitaip ir imti labiau jį vertinti, nes papuošalai, kad ir kokie jie bebūtų, gali tapti šeimos istorijos dalimi.

Giedriaus Guntoriaus gyvenimo akimirkos (14 nuotr.) Akimirkos iš pasiruošimo XI „Amber Trip“ parodai (nuotr. asm. archyvo) Su draugais sodyboje futbolą žaisdavo bet kokiu oru (nuotr. asm. archyvo) G. Guntoriui grįžus iš pasaulinių parodų visi džiaugdavosi buvimu kartu (nuotr. asm. archyvo) +10 Su verslo partnere B. Dziegielievski, papasakojusi, kad G. Guntoriaus svajonė buvo dirbti su vaikais (nuotr. asm. archyvo) G. Guntorius dukros kasmet organizuojamame Skrybėlių piknike – visad pasipuošdavo originaliausia skrybėle (nuotr. asm. archyvo) G. Guntorius su žmona Jūrate, vaikais Venecija, Izidoriumi ir Odilija 2016 m. „Amber Trip“ vakarėlyje (nuotr. asm. archyvo) Giedrius su žmona, minint 30 metų kartu sukaktį. Ją visiems pristatydavo kaip „mano bosas“ „mano bosas“ – visada tardavosi su ja ir visa šeima (nuotr. asm. archyvo) G. Guntorius su šeima ir vienu stambiausių gintaro pirkėjų, pramintu „Mr. Amber“, visada atvykdavusiu į „Amber Trip“ (nuotr. asm. archyvo) G. Guntorius sodyboje ruošia pirtį savo futbolo komandai (nuotr. asm. archyvo) Pirmasis šeimos piknikas sodybos teritorijoje (nuotr. asm. archyvo) G. Guntorius su vaikais Venecija ir Izidoriumi upėje Austrijoje 2017 m. (nuotr. asm. archyvo) G. Guntorius su žmona ir verslo partneriais, kurie net tapo dukrų krikšto tėvais (nuotr. asm. archyvo) Tėvo draugų dovana – lentelė sodybai „Guntoriškių kaimas“, taip sodybą vadina iki dabar – Guntoriškės (nuotr. asm. archyvo) G. Guntorius tarptautinėje parodoje Azijoje 2011 m. – užsieniečiai išgraibstė lietuvių gintaro produkciją (nuotr. asm. archyvo)

Kviečia didžiuotis Lietuvos auksu

Gintarą itin vertino ir pats G. Guntorius – jis buvo vienas pirmųjų lietuvių, su gintaru pradėjęs keliauti pasaulinio lygio parodas ir pažindinti su vienu labiausiai vertinamų Lietuvos turtų:

„Man atrodo, nėra kampelio, kurio jis nepalietė kaip gintaro prekeivis – jis išnaršęs viską. Tų laikų, devyniasdešimtųjų metų, aš neatsimenu, nežinau, tik iš istorijų žinau, kad tai buvo kitokie laikai, sunkiau būdavo vis dar kažkur išvažiuoti po sovietmečio.

Buvo gal ir sudėtinga, bet jis buvo vienas pirmųjų – jaunas, užsidegęs, kažkur išgirdo, kažkur pamatė ir išvažiavo, susirinkęs iš gamintojų gaminius. Jis iškeliavo pasiėmęs paskolą, jeigu aš gerai atsimenu, į pirmą kelionę į Ameriką. Jis niekada nuo gintaro nebuvo pabėgęs. Nors jis turėjo ir kitų verslų, bet gintaras visą laiką jam išliko artimas ir malonus, jis jam labai, labai patikdavo.“

Kaip pasakoja sūnus, idėja organizuoti parodą tėčiui ir kilo dėl to, kad lietuviai visada vadino, vadina ir, greičiausiai, dar ilgai vadins Lietuvos auksu, bet neturėjo parodos, kuri leistų pasidžiaugti ne tik gintaru, bet ir Lietuvos meistrų kūriniais.

„Lietuviai sako, kad tai – Lietuvos auksas, bet jeigu paklausi, ar pirktų, dažnai daug kas nenusiperka, nes tai vadina bobučių reikalu, nors yra ir jaunų, ir senų juvelyrų, kurie gintarą įprasmina kitaip. Tai nėra tik „bobučių“ karoliai, tai yra gražus akmuo, kurį mes populiariname.

Tuo pačiu, nors paroda „Amber Trip“ – gintaro kelionė, ji susideda ir iš deimantų, safyrų, rubinų, įvairių akmenų, aukso, sidabro, įvairių tauriųjų metalų – tai nėra vien gintaras. Tai būdas puoselėti ir daugiau supažindinti publiką ne su „Zara“, ne su „Bershka“, ne su „H&M“ juvelyrika, kuri kainuoja kelis eurus, bet kad žmogus pradėtų į gintarą žiūrėti kaip į daiktą, kuris neša istoriją, kuris turi išliekamąją vertę, kurį gali karta iš kartos perduoti dukroms, sūnus.

Mūsų tikslas, kad žmonės sugrįžtų prie senosios juvelyrikos. Visi esame matę mamų ar močiučių gražią juvelyriką, bet jaunoji karta labai dažnai pasirenka kažką pigiau. Mes norime, kad žmonės pradėtų žiūrėti į juvelyriką kaip į savo istorijos dalį, nes juvelyrika gali daug ką papasakoti. Ne veltui muziejuose matome tiek daug juvelyrikos, bet ir giminės medyje papuošalas gali kažką gražaus papasakoti“, – kalbėjo I. Guntorius.

Projektas, subūręs visą šeimą

Sūnus pasidžiaugia, kad jau 20 kartą vykstanti paroda – didelis pasiekimas, rodantis, kiek galima pasiekti su dideliu užsidegimu širdyje. Juk, kaip pastebi, ne visos įmonės išgyvena net 10, ką jau kalbėti, 20 metų.

„20 yra tikrai labai gražus skaičius, parodantis, kad užsidegimas ir meilė kažkokiam dalykui, kaip mūsų tėvui buvo gintaras, gali padėti tiek pasiekti ir taip toli nueiti. Tiek metų tikrai yra daug, per juos visko buvo – ir keitėme vietą, ir augome, ir susitraukėme, ir vėl augome, tada – COVID-19 pertrauka. Tai labai gražus pasiekimas, labai smagu, kad pavyko tiek būti ir tikėkimės, kad bus ir 21, ir 30, ir 40 metai“, – pasakojo pašnekovas.

Tik šie metai parodai kitokie, be lyderio, iniciatoriaus ir pagrindinio organizatoriaus, bet po G. Guntoriaus žūties darbus į savo rankas perėmė artimiausi žmonės – vaikai Venecija, Odilija ir Izidorius, kiti šeimos nariai.

Jis priduria, kad per tiek metų pavyko suburti stiprią komandą, kuri dabar tapo tvirtu „Amber Trip“ pagrindu. Vis tik, didžiulę bendruomenę subūręs tėtis paliko didelio dydžio batus, kuriuos dabar reikia užpildyti.

„Mūsų komanda yra nuostabi, esame visi kartu jau ilgą laiką – kai kurie yra išėję iš projekto, sugrįžę į projektą. Tai projektas, kurį apsiima daryti visi kartu, visi žino savo atsakomybes ir visi kartu viską derinamės ir planuojamės. Pradžioje gal buvo emociškai sunku, nes visą laiką lyderis buvo Giedrius. Be jo dabar visi kartu esame vienas didžiulis lyderis“, – sako I. Guntorius.

Tiesa, projekto užkulisiai nei Izidoriui, nei jo seserims Venecijai ir Odilijai seniai ne naujiena – Izidorius vis pajuokauja, kad nuo gimimo sukasi šiame projekte, visą gyvenimą mokėsi iš tėčio, o galiausiai visas išmoktas pamokas atsinešė į „Amber Trip“:

„Visi trys – Odilija, Venecija ir aš – baigėme mokslus ne Lietuvoje, galimybės leido pabaigti mokslus užsienyje. Tai buvo pertrauka nuo namų, nuo visko, bet tėvui buvo svarbu, kad mes prisijungtume prie šio projekto.

Jis mėgdavo tai įvardinti kaip bendravimo platformą. Kiekvienas turėdavome savo užduotis, ką darydavome ir tęsti jo pradėtus darbus, projektus yra labai didžiulis malonumas, nes artumą vis tiek palaikai per mintis, per viską, ko jis išmokė, ką papasakojo. To, tarsi taisyklių jo sudėliotų, laikomės ir po šiai dienai.“

Paroda suburia kūrėjus ir smalsuolius

Vis tik, kad didžiulė paroda, sutraukianti žmones iš įvairių šalių ir skirtingų žemynų, taptų realybe, neužtenka vien idėjos – Izidorius pažymi, kad didelį vaidmenį čia vaidina užmegztos ilgametės partnerystės ir draugystės su kūrėjais ir smalsuoliai pirkėjai.

„Projektą veža dalyviai, kurie susirenka metai iš metų. Turime dalyvių ne vieną ir ne du, kurie dalyvauja nuo pat pirmos parodos. Turime dalyvių, kurie dalyvauja 15 metų. Be dalyvių paroda nevyktų.

Bet tuo pačiu niekas nevyktų ir be pirkėjų, kurie atvažiuoja metai iš metų, be vadinamų VIP pirkėjų, kurie susirenka iš įvairių pasaulio kampelių – Europos, Azijos, kitų žemynų. Toks renginys be visų dedamųjų dalių neįvyktų“, – sako I. Guntorius.

Izidorius priduria: „Idėjinis lyderis buvo Giedrius, su jo idėjomis ir mintimis paroda vyksta toliau ir per tiek metų, kas dalyvauja, atvažiuoja į parodą, nėra tik dalyvis ar lankytojas. Tai yra ilgalaikė partnerystė tarp visų. Visi vienas kitą supranta, pastoviai palaikomi draugiški santykiai.“

Paklaustas, ko gi lankytojai gali tikėtis atvykę į parodą, G. Guntoriaus sūnus nedvejodamas atsako – kiekvienas čia ras kažką, kas atims žadą.

„Nereikėtų bijoti atėjus į parodą pasiklausinėji – kai klausiami klausimai, pačiam dalyviui, kuris prekiauja, yra labai malonu papasakoti, kas tai per akmuo, nes yra akmenų, kurie labai reti, jų nepamatysi kasdieną ir apie jį nesidomėjęs net nežinosi, kad jis yra itin retas.

Eiti, klausinėti, pasiklausti kainos – tai nereiškia, kad turi nusipirkti, galima pasidomėti, pasigrožėti, sužinoti kažką naujo. Kaip ir kiekvienas renginys, koncertas ar sporto rungtynės gali atnešti kažką naujo, taip ir čia kažką naujo sužinosi, pažinsi, gal kažką pamilsi, gal pamatysi kokį svajonių kūrinį ir pasakyti: „Šito norėčiau“, pataupysi ir nusipirksi.

Parodoje kiekvienas gali atrasti kažką gražaus ir mielo sau, kas jam atimtų žadą, kaip ir su kiekvienu menu. Juvelyrika irgi yra meno atšaka. Reikia eiti, domėtis ir kažkas tikrai sužavės“, – entuziastingai kalbėjo I. Guntorius.

Izidorius su džiaugsmu priduria, kad parodoje galima išvysti gaminių, kurių Lietuvos juvelyrikoje ar parduotuvių vitrinose nepamatysime. Juvelyrikos paroda „Amber Trip“ parodų ir kongresų sūmuose „Litexpo“ vyksta kovo 14–16 dienomis.