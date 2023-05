Staiga žuvus garsiam lietuviui dukterėčia papasakojo daugiau detalių: „Negaliu patikėti“

„Žmogui daug dariusiam dėl kitų, vykdžiusiam ne vieną didelį projektą ir turėjusiam aibę planų ateičiai, tarp kurių nepaskutinę vietą užima ir viešasis valstybės gėris, bei besirūpinusiam didele gražia šeima, nepamirštant palaikyti ir rūpintis platesniu ratu artimųjų ir ne tik, palikus šį pasaulį atsiveria didžiulė tuštuma…

Atrodo, jo būta visur, viskas jį primena…

Mano gyvenime po tėčio mirties prieš daugiau kaip vienuolika metų būta (ir yra) kelių tėviškų figūrų ir Giedrius Guntorius be jokių abejonių buvo viena jų. Mielai prisimenu jį žaidžiantį su manim, mano sese ir mūsų pusbroliais; prisimenu jo pakilią, aplinkinius užkrečiančią, pozityvią nuotaiką, jo charizmą. Tokio charizmatiško žmogaus reiktų ilgai paieškoti.

Prisimenu, kaip vienas mano pirmųjų darbų buvo Amber Tripe.

Prisimenu, kaip jis – toks tvirtas ir nepalaužiamas vyras – graudinosi per mano <...> vestuves. Ir dabar jau niekada nepamiršiu to ilgo, rūpestingo ir pilno meilės apkabinimo praėjusį šeštadienį per Gotarduko šventę. Stipriai apkabinęs jis džiaugėsi gražia švente, džiaugėsi, kad mums viskas gerai, sakė, kad prisimena Arnoldą (mano tėtį) ir tvirtino, kad jam irgi būtų patikę...

Ir dar sudraudė, kodėl nieko nesakiau dėl kandidatavimo į Vilniaus miesto tarybos rinkimus. Pažadėjau, kad kandidatuojant į Seimą būtinai pranešiu….. Negaliu patikėti, kad nebeteks...

Jaučiuosi labai dėkinga. Už buvimą, už palaikymą, už šypsenas, už apkabinimus, už moralinį ramstį, už pavyzdį.

Nuoširdžiai užjaučiu tetą Jūratę Guntorienę ir pusbrolius Odiliją Guntoriutę, Izidorių Guntorių bei Veneciją Guntoriutę. Labai labai jus visus myliu. Žinau, kad žinot, bet priminimų nebus per daug.

Nešiojuosi dėdę ir jo šeimą širdy bei miniu maldose“, – rašo G. Guntoriaus dukterėčia.

Kaip naujienų portalui tv3.lt patvirtino V. Ražauskienė, apie dėdės mirtį pranešė pusseserė, G. Guntoriaus dukra Venecija.

Ieško galimai dar vieno lietuvio

Sakartvelo gelbėtojai vis dar neranda ir antrojo žmogaus kūno, kuris kartu su Guntoriumi dingo plaustui greičiausiai atsitrenkus į medį patvinusioje upėje.

Gali būti, kad ir antrasis žmogus, šiuo metu laikomas dingusiu be žinios, buvo lietuvis.

Gelbėtojai dirba vietoje, kur pirmadienį rado žuvusio lietuvio kūną. Netruko paaiškėti, kad žuvusysis – svarbiausią Baltijos šalių gintaro ir juvelyrikos parodą „Amber Trip“ organizuojančios bendrovės įkūrėjas ir vadovas Giedrius Guntorius, Sakartvele plaustu plaukęs kalnų upe.

Žiniasklaida taip pat skelbia, kad Sakartvele galimai žuvo ir antrasis lietuvis, tačiau jis yra laikomas dingusiu, mat jo gelbėtojai dar nerado. V. Ražauskienė teigė, kad kartu su dėde Giedriumi antrasis lietuvis greičiausiai irgi žuvo.

Tikslios nelaimės aplinkybės kol kas nėra iki galo aiškios. Tačiau Sakartvelo žiniasklaida dar prieš surasdami vyro kūną skelbė, kad du žmonės iš 11 asmenų grupės dingo be žinios neatskleisdami jų tapatybių.

Ši grupė plaustais plaukė Dušečio rajone, Gudamakario slėnyje. Esą upė buvo patvinusi dėl liūčių, o plaustais plaukę turistai greičiausiai atsitrenkė į upėję nuvirtusius medžius, įkrito į upę ir dingo.

Artimieji nurodo, kad informacija apie atsisveikinimo ceremoniją bus pranešta vėliau.

Artimieji pasidalijo jautriais žodžiais

Antradienį G. Guntoriaus artimieji liūdna žinia pasidalijo socialiniuose tinkluose: „Netikėtai netekome mylimo Tėčio, sutuoktinio ir draugo, turėjusio itin didelę širdį, talpinusią tiek daug vilties, svajonių, didžiulių užmojų...

Kaip niekas kitas jis gebėjo įkvėpti, kurti, besąlygiškai mylėti ir rūpintis. Dabar mums lieka tik meilė, kuri daug stipresnė už mirtį.

Giedriau, ilsėkis ramybėje.

Tave visados mylintys žmona ir vaikai.“

Kolegos gedintys jo kolegos skyrė velioniui jautrius žodžius. Praėjus kiek laiko, jautriu įrašu pasidalinta ir „Amber Trip” socialinių tinklų paskyroje:

„Su giliu liūdesiu pranešame, kad mirė „Amber Trip“ įkūrėjas ir organizatorius Giedrius Guntorius. Su atsidavimu Giedrius atliko pagrindinį vaidmenį populiarinant Baltijos gintaro grožį ir telkiant juvelyrų bendruomenę. Jo prasmingo darbo ir neišsenkančios energijos labai trūks ne tik mūsų bendruomenei.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai, draugams ir visai juvelyrikos bei gintaro bendruomenei. Tegul jo atminimas amžinai įkvepia mus“.