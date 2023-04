Prabilo dingusio Mykolo 2 mėnesius ieškantis tėtis: ieškos kasdien, kol suras

Mykolo tėtis Mindaugas Davidonis naujienų portalui tv3.lt šiandien kalbėdamas telefonu teigė, kad paieškos vyksta ir toliau, jų nutraukti neketinama:

„Plaukiojame porą kartų per savaitę, žiūrime atkarpas, dalinamės jomis skirtingais ekipažais. Daugiau kažkas nepasikeitė. Porą savaičių paieškos tokia eiga ir vyksta. Daugiau kažko tai naujo, be to, kad keičiasi vandens lygis, nėra. Šie pasikeitimai irgi gali kažko atnešti, jei kūnas yra upėje tiek daug laiko. Kol kas tokie tie veiksmai.“

Mindaugas pasakoja, kad kartą per savaitę bendrauja ir su priešgaisrinės saugos tarnybos gelbėtojais ugniagesiais, kartu su jais dalinasi ruožais upėje. Pasiteiravus, ar yra naujienų iš policijos, M. Davidonis teigia, kad šie taip pat vykdo tyrimą, įsitraukia į paieškas.

„Bendraujame su jais keikvieną savaitę. Šiandien kalbėjomės, dalinosi pastebėjimais, tačiau kol kas niekur jie neatveda. Paieškos bus vykdomos tol, kol atsiras“, – kalbėjo pašnekovas.

Dar praėjusią savaitę Mindaugas Davidonis naujienų portalo tv3.lt žurnalistams pasakojo, kad susitikimas vyko ne tik su policijos pareigūnais, tačiau ir kriminalistais, prokurorais. Deja, tačiau kol kas jokių žinių nėra.

Nors daugiausiai pajėgų metama į paieškas upėje, tačiau dingusio 15-mečio tėtis neatmeta ir kitų galimų įvykio versijų. Pasak jo, kartas nuo karto patikrinamos sausumos teritorijos.

„Tikrinamos versijos yra ne tik upė, tačiau tuo pačiu yra ir labai mažai likę nepatikrintų sausumos teritorijų. Dauguma jų patikrintos po kelis kartus, tačiau nėra jokių ženklų. Nėra prasmės tikrinti ir tolimesnių teritorijų, nes jų yra pilna. Galima prigalvoti, kad jei kažkas kažkur vežė, tai ta teritorija gali būti ir visa Lietuva, ir ne tik. Natūralu, kad peržiūrima tai, kas arčiausia vietos“, – teigia tėtis.

Kreipėsi pagalbos

Anksčiau M. Davidonis buvo minėjęs, kad su komanda išsiuntė užklausas dėl užsienyje naudojamos technikos paieškose. Jis patikino, kad sulaukė kelių atsakymų, tačiau technika daugiausiai pritaikyta paieškai ramiuose vandenyse.

„Kuo labiau lendi į upę, nepastovias sąlygas, tuo jų tikslumas keičiasi. Garantijos niekas neduoda, kad jos padėtų, lyginant su tuo, kas naudojama dabar. Ir su gaisrininkais konsultavomės, jie taip pat stebi technologines naujoves, kurios yra, bet sako, kad kol kas nėra kažko tokio sugalvota paieškai upėje“, – tą kartą kalbėjo pašnekovas.

Dingo vasario 4-ąją

Primename, kad Mykolas Davidonis dingo vasario 4 dieną. Tądien, kiek po 16 val., jis išlipo Vilniaus centre, netoli Lukiškių aikštės esančioje Kražių stotelėje. Vėliau ėjo palei upę Operos ir baleto teatro link.

Po 18 val. dingęs vaikinas į skambučius neatsiliepė, o apie 21 val. jo telefonas jau buvo išjungtas. Tikėtina, kad išsikrovė telefono akumuliatorius.

Po kurio laiko prie Žirmūnų tilto buvo aptikti vaikinui priklausę daiktai. Rasta jo striukė ir kuprinė, vėliau rastas ausinių dėklas, ausinės, banko kortelė ir telefonas.

Anksčiau naujienų portalui tv3.lt jaunuolio mama Ieva Davidonienė yra sakiusi, kad šioje vietoje jis galėjo būti apie keturias valandas – nuo 16 iki 20 val.

Dingimo dieną vaikinas vilkėjo žalios ir juodos / tamsiai mėlynos spalvos dryžuotą megztinį, juodas kelnes, mėlynus batus. Visi, turintys naudingos informacijos, raginami skambinti numeriais +37061216174 arba 112 ir pasidalinti žinia socialiniuose tinkluose.

Prisidėti prie pagalbos ieškant dingusio 15-mečio galite „Facebook“ grupėje „Mykolo paieška“ paspaudę čia.​​