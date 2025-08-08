Kalendorius
Poryt Lietuvoje – išskirtinė diena: kiti apie tai nežino

2025-08-08 14:50
2025-08-08 14:50

Sekmadienį, rugpjūčio 10 dieną, Lietuvoje bus minima išskirtinė data – šv. Laurynas, dar kitaip žinoma kaip paskutinioji Perkūno diena.

Žaibas, orai, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Sekmadienį, rugpjūčio 10 dieną, Lietuvoje bus minima išskirtinė data – šv. Laurynas, dar kitaip žinoma kaip paskutinioji Perkūno diena.

Senoliai skaičiuodavo, kad nuo šios dienos perkūnas daugiau nebetrenkdavo.

Kuo ši diena ypatinga?

Rugpjūčio 10 d. senovės lietuviai garbindavo Perkūną. Tai paskutinė metų Perkūno šventė. Buvo skaičiuojama, kad nuo šios dienos perkūnas daugiau nebetrenkia.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šią dieną senoliai neveždavo šieno, nes manyta, kad taip gali suerzinti perkūną. Jei šią dieną nelyja, rudenį bus daug gaisrų.

Atėjus krikščionybei, šventė sutapatinta su šv. Lauryno diena, varduvėmis. Šv. Laurynas buvo vienas iš septynių Romos diakonų. Buvo persekiojamas už krikščionybės skelbimą ir mirtinai nukankintas ant įkaitintų geležinių grotų. Mirė 258 m.

Liaudyje tikima, kad jis saugo namus nuo gaisrų. Jis dar laikomas virėjų ir bibliotekų globėju.

Giedromis rugpjūčio naktimis galima pamatyti kasmetinį meteorų srautą. Jis liaudyje buvo vadinamas Lauryno ašaromis.

Artimiausių dienų orai

Anksčiau naujiemų portalas tv3.lt rašė, kad sinoptikai pranešė, jog savaitgalį lietus niekur nesitrauks, tačiau temperatūra išliks maloni.

Šiandien didesnėje šalies dalyje trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių, pietų, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24.

Šeštadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas pietvakarių, vakarų, naktį 2–7 m/s, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18, dieną 21–26 laipsniai šilumos.

Sekmadienio naktį kai kur trumpai palis, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija. Dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 11–16, pajūryje iki 18, dieną 20–25 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 7 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 39 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 10–24, ežeruose – 19–21, Kuršių mariose – 19, Baltijos jūroje – 19–20 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

