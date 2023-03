Pomidorų ekspertė išdavė geriausias veisles 2023 metams: užsirašykite

Pasiteiravus Vilijos, ką šiuo metu galėtų daryti sodininkai, kurie jau visai nekantrauja žengti žingsnio į daržą, moteris sako, kad dabar yra pats tinkamiausias metas galutinai užbaigti sąrašus, kokias veisles šiemet planuosite sodinti.

„Pažaidimui galima ir pati sėja, kurios vis nekantrauja sulaukti sodininkai. Šiuo metu būtų kaip ir galima pasėti neaukštus, žemaūgius, lėtai augančius pomidoriukus į vazonėlį. Tad vieną kitą daigelį galite sėti jau dabar. Lėtai auga „Dwarf“ veislės pomidorai, kurių yra labai didelė įvairovė. Jie kompaktiški, lėtai auga, tad juos galite sėti net ir pirmosiomis kovo dienomis“, – nusišypso V. Juškevičienė.

Anot agronomės, daigelius reikėtų sėti visiškai taip pat, kaip sėtumėte ir aukštaūgius pomidorus. Galima šiek tiek sėklytes pamirkyti, vėliau jas pasėti ir laukti pirmųjų daigelių. Vilija pasakoja, kad sėdama pomidorus į paletes, ji sėja po vieną daigelį, kurį vėliau perkelia į atskirus vazonėlius:

„Tačiau perkelti pasodinto daigelio į galutinį vazoną iškart nereikėtų. Vietoje to geriau vazonėlius didinti po truputį, nes kitaip užrūgs žemė, bus sunku išlaikyti tinkamą drėgmės lygį. Na, o ir patys augalai geriau auga tada, kai yra palaipsniui perkeliami į didesnius vazonėlius.

Paauga – perkeliame ir t. t. Kuomet sulauksime šiltų dienų, tuomet po truputį daigelius galėsime imti grūdinti. Iškart išnešti augalo į lauką ir palikti ant saulės griežtai negalima, nes tai tiesiausias kelias į nudegimą. Augalas gal ir nežus, bet lapeliai tikrai apdegs.“

Kad toks scenarijus neišsipildytų, Vilija rekomenduoja saulėtą dieną vazonėlius su daigeliais išnešti į lauką, švelniai kažkuo pridengti ir taip jiems leisti pabūti, kol šie užsigrūdins ir galės gyventi saulėje.

„Iš kambario išneškite palaipsniui, leiskite pomidorams priprasti prie saulės, nes ji ir vėjas juos nugarins. Žodžiu, augaliukas turi būti užsigrūdinęs“, – priduria.

Į kalendorių – nežiūri

Pašnekovė teigia, kad kiekvienas sodininkas individualiai turėtų įvertinti visas esamas sąlygas, kada ir kokį daigelį galima sodinti į žemę. Ji pati teigia, kad į kalendorių niekuomet nežiūri.

„Daug ką nulemia ir tai, kurioje vietoje daigelį auginsite, lauke ir šiltnamyje taip pat skiriasi sėjos laikas. Į šiltnamį augaliukus išnešti galime anksčiau, o į lauką – žymiai vėliau.

Kambaryje daigeliai labai gerai auga, stygsta, tad jei lauke bus šalnos, tokio daigelio į žemę sodinti negalima, nes ji dar neįšilo. Daigeliai peraugs, o tuomet bus problemų ir augalui, ir augintojui“, – įspėja prieniškė.

Į šiltnamį sodinti daigelius, anot moters, pamažu bus galima neanksčiau kovo mėnesio vidurio. Pirmąją partiją ji sako jau pasėjusi savo šildomame šiltnamyje.

Kadangi šiltnamyje yra kur kas šviesiau ir žemesnė temperatūra nei kambaryje, Vilija tikina, kad būtent dėl šios priežasties daigeliai gali anksčiau būti perkeliami į savo nuolatinę auginimo vietą.

Šiemet sės apie 200 pomidorų veislių

Kiekvienais metais V. Juškevičienė sau rašosi, kurios pomidorų veislės jai labiausiai patiko, buvo sultingiausios, skaniausios ir išraiškingiausios. Pašnekovė juokiasi, kad nors šiemet planavo pasisodinti tik šimtą naujų veislių, tačiau taip jau nutiko, kad sąrašas gerokai prailgėjo.

„Turiu daug sėklų, kurios dar buvo neaugintos, naujos. Tik žiūriu, kad jų yra visi 700. Atrodo, kad kasmet sąrašas turėtų mažėti, bet man viskas atvirkščiai – noriu ar ne, vis randu kažką naujo, pasikeičiu su kitais kolekcininkais, tokiais pat fanatikais kaip ir aš. Taip tas sąrašas ir ilgėja. Galiausiai šiemet išėjo taip, kad vietoje 100 naujų veislių bus 200 daigų.“

Kiekvieną veislę V. Juškevičienei įvertinti bei prižiūrėti padeda jos vyras, kuris yra tarsi dešinioji ranka. Be to, kelis šimtus skirtingų pomidorų veislių per sezoną auginanti agronomė sako pastebėjusi, kad praėjęs derliaus sezonas buvo itin dosnus įspūdį paliekančiais skoniais. Pasak Vilijos, beveik visi pomidorai buvo tokie skanūs, kad šiemet tik ir norisi kartoti jų veisles.

„Kalbėjome apie tai ir su kitais augintojais. Niekas nežinome, kodėl taip nutiko. Skanūs buvo ir tie, kuriems dažniausiai pritrūksta kalio, būna sumedėję. Galbūt tai įtakos turėjo aukšta temperatūra, net nežinau, sunku pasakyti. Pernai tikrai buvo daug skanių pomidorų. Visi jie išskirtinai skanūs, kvapnūs“, – dalinasi moteris.

Geriausios 2023 metų veislės pagal Viliją

Skirtingas pomidorų veisles kiekvienais metais išbandanti ir jas rekomenduojanti kitiems prieniškė neretai sulaukia ir prašymų pasidalinti savo įžvalgomis, rekomenduoti kažką naujo. Dažniausias žmonių prašymas – patarti, kurios pomidorų veislės yra pačios saldžiausios:

„Matyt, kad paauginę hibridus, žmonės dabar ieško saldžių, aromatingų pomidorų. Jeigu kažkas paprašo rūgštesnių, kad jaustųsi rūgštelė, tuomet man kyla problema, ką rekomenduoti, nes tokių veislių – labai sunku rasti. Dažniausiai pomidorai būna su švelnia rūgštele, kuri paryškina jų skonį, o kiti būna ir visai be jos tarsi desertiniai.“

Kiti sodininkai Vilijos teiraujasi, kurios veislės yra tinkamiausios džiovinimui, konservavimui, auginimui lauke / šiltnamyje:

„Lauke visuomet siūlau auginti neaukštus pomidorus, kuriuos lengva pririšti ir prižiūrėti. Tiesą sakant, visi pomidorai gali augti ir lauke, ir šiltnamyje. Skirtumas tas, kad šiltnamyje žemaūgiai pomidorai užima daugiau vietos, tad norisi, kad jie stiebtųsi į viršų.

Be to, norint sodinti lauke, renkantis veisles verta atkreipti dėmesį į ankstyvumą, nesodinti vėlyvų pomidorų, nes kitaip šie nespės sunokti iki rudens. Pomidorus nukąs ne šalnos, o rudeninis rūkas, vėsios naktys, o tuomet ims ir užpuls juos maras.

Būtent todėl atvėsus orams reikėtų nuskinti ankstyvųjų veislių didesnę dalį derliaus. Ilgai derančios veislės duoda didesnį derlių, kuris visai neužsibaigia, kol neužeina rūkas. Taip dažniausiai dera iki lapkričio vidurio. Būna, kad ir pas mane nudera dar žali, tačiau taip jau yra. Lietuvoje pomidorai nėra daugiamečiai. Jei nebūtų šalnų, tuomet jie derėtų ir derėtų ne vienerius metus.“

Kelios Vilijos rekomenduojamos pomidorų veislės

Moteris pasakoja, kad rekomenduoti jai skaniausias pomidorų veisles yra labai sudėtinga, kadangi didžiausią įspūdį jai palieka ne viena, ne kelios, o dešimtys skirtingų veislių.

Vilijos rekomenduojamos kelios pomidorų veislės (16 nuotr.) „Indigo Kumquat“ pomidorų veislė (nuotr. asm. archyvo) „Indigo Kumquat“ pomidorų veislė (nuotr. asm. archyvo) „Indigo Kumquat“ pomidorų veislė (nuotr. asm. archyvo) +12 „Slivka Gurman“ pomidorų veislė (nuotr. asm. archyvo) „Slivka Gurman“ pomidorų veislė (nuotr. asm. archyvo) „Slivka Gurman“ pomidorų veislė (nuotr. asm. archyvo) „Electric Pinky“ pomidorų veislė (nuotr. asm. archyvo) „Electric Pinky“ pomidorų veislė (nuotr. asm. archyvo) „Blue Jollies“ pomidorų veislė (nuotr. asm. archyvo) „Blue Jollies“ pomidorų veislė (nuotr. asm. archyvo) „Blue Jollies“ pomidorų veislė (nuotr. asm. archyvo) „Jaune du lac de Bret“ pomidorų veislė (nuotr. asm. archyvo) „Jaune du lac de Bret“ pomidorų veislė (nuotr. asm. archyvo) „Sekret Alifirova“ pomidorų veislė (nuotr. asm. archyvo) „Sekret Alifirova“ pomidorų veislė (nuotr. asm. archyvo) „Sekret Alifirova“ pomidorų veislė (nuotr. asm. archyvo)

(16 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vilijos rekomenduojamos kelios pomidorų veislės

Dalinamės keliomis iš jų:

„Slivka Gurman“ – aukštaūgis, ankstyvas. Vaisiai labai dekoratyvūs – avietinės spalvos, su tamsesniu atspalviu. Skonis – tikro pomidoro, su švelnia rūgštele, plona odelė. Pomidorai gali pastovėti nuskinti – nepraskysta.

„Electric Pinky“ – „Dwarf“ serijos pomidoras. Kol jauni, lapai gelsvai žalsvos (salotinės) spalvos, paprasto tipo, raukšlėti. Vaisiai avietinės spalvos su vos matomais gelsvais dryželiais, labai skanūs – saldūs, ryškaus, turtingo skonio.

„Jaune du lac de Bret“ – puikus, itin derlingas, aukštaūgis pomidoras. Vaisiai oranžinės spalvos, saldūs, vaisinio skonio, aromatingi. Nelinkę trūkinėti. Nuskinti gali truputį pastovėti.

„Sekret Alifirova“ – nuostabi Kazachstano selekcininko Vitalijaus Alifirovo veislė. Aukštaūgė, apie 1,8 metrų. Pomidorai avietinės spalvos, labai dideli, vidutinio dydžio tiesiog nėra. Visi sveria 700 – 900 gramų ir daugiau. Mėsingi ir labai sultingi, odelė plonytė, pomidorai saldūs, aromatingi.

„Indigo Kumquat“ – vyšninio tipo pomidoriukai. Auga labai aukšti, linkę leisti daug atžalų. Kuo daugiau gauna saulės, tuo labiau būna tamsesni. Labai saldūs, vaisinio aromato, nestora odelė. Prinokę byra žemėn, bet nukritę išsilaiko ilgai.

„Blue Jollies“ – aukštaūgė veislė, kilusi iš Belgijos. Pomidorai vidutinio dydžio, labai spalvingi ir nepaprastai skanūs. Desertiniai, saldūs, labai ryškaus saldaus skonio ir stipraus egzotinių vaisių aromato, sultingi.

Atrasti daugiau Vilijos rekomenduojamų pomidorų veislių ir išsirinkti jums asmeniškai skaniausias veisles galite paskaitę moters vedama grupę. Ją galite rasti paspaudę štai čia.