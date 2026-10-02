Po 17 metų draugystės Albinas ir Virginija susituokė – vos po 2 metų moteris sulaukė akibrokšto: „Atėjo toks laikas...“

Ar pavyks Albinui ir Virginijai taikiai išsiskirti, laidoje „TV Pagalba“ aiškinosi gelbėtojas Linas Jakštas.
Atvykusį į poros namus L. Jakštą pasitiko Virginija, kuri pasakojo, kas nutiko, jog porai teko kreiptis pagalbos. Moteris tikino, kad ilgai trukę santykiai ir neseniai įtvirtinta santuoka subyrėjo visiškai netikėtai.
„Aš 17 metų kartu gyvenau, investavau, baldus pirkau, prakaito tiek išliejau, o dabar skaitosi, kad jis mane meta? Pas mus vyksta teismai, gražiuoju nesusitariame“, – tikino Virginija.
Mus laikė tik seksas ir trauka
Moteris pasakojo, kad Albino elgesys itin pasikeitė jam pradėjus dirbti pavėžėju. Vyro ne tik nuolat nebūna namuose, bet ir išvykdamas jis stengiasi pakenkti dar esamai žmonai: užsuka vandens kraną, grasina išjungti elektrą ir panašiai.
Į namus grįžęs Albinas dėstė savo istorijos versiją. Vyras tikino, kad žmona sunkią akimirką, kai jam teko gulėti ligoninėje, atsuko jam nugarą. Anot jo, tai viena iš priežasčių, kodėl jis nori kuo greičiau išsiskirti su Virginija.
„Atėjo toks laikas, kai pamačiau, su kuo gyvenu“, – sakė Albinas.
Vyras tikino, kad Virginija turi kur eiti ir neliks visiškai basa, o ir jis pats neketina jos apgaudinėti ar iš jos pelnytis. Anot vyro, per 17 kartu praleistų metų gilesni jausmai neužgimė, tačiau jis įvardijo, kas juos tiek metų laikė kartu.
„Pas mus, aš atvirai galiu pasakyti, gal tik kas ir buvo – tai trauka ir geras seksas, žinai. O daugiau pas mus nieko nebuvo“, – rėžė Albinas.
Įskaudinta Virginija neslėpė nusivylimo ir pykčio. Moteris kaltino Albiną ją apgavus: vietoje žadėtos ramios senatvės Virginija patyrė tik pažeminimą.
Ar pavyks taikiai susitarti ir išsiskirti, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.