Pilvo riebalai degs savaime: išdavė 1 pratimą

Su amžiumi gali būti sunkiau išlikti sveikiems ir energingiems, be to, ima silpti raumenys, atsiranda daugiau riebalų. Tačiau yra vienas paprastas pratimas, kurį namuose galima atlikti vos per kelias minutes ir kuris padeda pašalinti nepageidaujamus pilvo riebalus.