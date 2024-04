Pagaliau į ringą sugrįžtantis Eimantas Stanionis sužinojo kitą savo varžovą

E.Stanioniui ši kova bus puiki proga pasirodyti didelei bokso fanų auditorijai. Lietuvis „apšildys“ ne ką kitą, o, ko gero, ryškiausią pastarojo dešimtmečio bokso žvaigždę Saulį „Canelo“ Alvarezą, kuris pagrindinėje vakaro kovoje susitiks su Jaime Munguia.

📋 ANNOUNCED: Canelo Alvarez vs Jaime Munguia undercard on May 4th in Las Vegas:



🥊 Mario Barrios vs Fabian Maidana

🥊 Brandon Figueroa vs Jessie Magdaleno

🥊 Eimantas Stanionis vs Gabriel Maestre