Šiandien pirmoje dienos pusėje gali išryškėti senos problemos, nesusipratimai ir emocingi pokalbiai, tačiau vėliau aplinkybės taps palankesnės susitaikymui bei konstruktyviems sprendimams. Popiet gali būti lengviau atkurti nutrūkusius ryšius, sugrįžti prie atidėtų darbų, mokytis ir ieškoti išeities iš sudėtingų situacijų. Daugiau palankių galimybių gali atsiverti Dvyniams, Mergelėms, Svarstyklėms, Šauliams, Vandeniams ir Žuvims, o Jaučiams, Skorpionams bei Ožiaragiams vertėtų atidžiau įvertinti savo sprendimus. Nors diena tinkama santykių gerinimui, kūrybai ir pradėtų darbų tęsimui, svarbias naujas materialines pradžias geriau atidėti.
Jeigu naktį sapnavote po audros nušvitusią saulę, vaivorykštę, sugrįžimą į senus namus, atstatomą tiltą ar seniai nematytą draugą, tai gali simbolizuoti susitaikymą, vilties sugrįžimą arba galimybę ištaisyti praeities klaidas.
Palanku atnaujinti nutrūkusį bendravimą, užbaigti pradėtus darbus, mokytis, konsultuotis ir ieškoti sprendimų problemoms, kurios ilgą laiką nedavė ramybės. Popiet verta skirti laiko santykių gerinimui, kūrybinei veiklai ir dvasinei praktikai, tačiau didelius pirkinius, naujų projektų pradžią bei svarbių sutarčių pasirašymą geriau atidėti.
Šiandien palanki spalva yra švelniai rožinė.
Palankus aksesuaras – nedidelė sagė su gėlės motyvu.
AVINAS
Šiandien gali tekti sugrįžti prie pokalbio, kuris anksčiau baigėsi nesusipratimu. Ryte geriau neskubėti atsakyti į provokuojančias žinutes, ypač jeigu jos susijusios su darbu ar artimaisiais. Popiet gali atsirasti proga susitaikyti su broliu, seserimi ar senu pažįstamu. Profesinėje veikloje naudinga pataisyti anksčiau išsiųstą dokumentą, patikslinti užsakymą arba užbaigti pradėtą susirašinėjimą. Finansiniuose reikaluose verta atidžiau įvertinti išlaidas transportui ir ryšio paslaugoms. Santykiuose svarbu išklausyti kitą žmogų, net jeigu jo nuomonė jums atrodo neteisinga. Vakare daugiau pasitenkinimo suteiks išspręstas nesutarimas ir galimybė ramiai susidėlioti artimiausius planus.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt