Šiandien gali padaugėti pokalbių, netikėtų naujienų ir situacijų, kuriose reikės greitai susiorientuoti, tačiau ne visa gauta informacija bus vienodai patikima. Iki pietų palankiau mokytis, konsultuotis, tvarkyti dokumentus ir spręsti praktinius klausimus, o vėliau gali sustiprėti emocijos, nekantrumas bei noras išsiaiškinti senus nesutarimus. Daugiau galimybių gali atsiverti Dvyniams, Mergelėms, Svarstyklėms, Šauliams, Vandeniams ir Žuvims, o Jaučiams, Skorpionams bei Ožiaragiams vertėtų atidžiau įvertinti finansinius ir asmeninius sprendimus.
Jeigu naktį sapnavote stiprų lietų, perkūniją, nepažįstamą miestą, pamestą telefoną ar ieškojote svarbaus dokumento, tai gali simbolizuoti susikaupusias emocijas, norą sužinoti tiesą arba poreikį išspręsti ilgai atidėliotą klausimą.
Palanku iki pietų tvarkyti dokumentus, susirašinėti, konsultuotis, mokytis, ieškoti informacijos ir užbaigti anksčiau pradėtus darbus. Antroje dienos pusėje verta daugiau dėmesio skirti klaidų taisymui, sudėtingų klausimų nagrinėjimui ir dvasinei praktikai, tačiau vakare geriau vengti svarbių naujų įsipareigojimų.
Šiandien palanki spalva yra šviesiai geltona.
Palankus aksesuaras – nedidelė užrašų knygelė.
AVINAS
Šiandien galite sulaukti žinios ar pasiūlymo, kuris paskatins iš naujo įvertinti artimiausius planus. Iki pietų palanku susisiekti su reikalingais žmonėmis, sutvarkyti susirašinėjimą ir užbaigti anksčiau pradėtą organizacinį darbą. Profesinėje veikloje pravers gebėjimas greitai rasti informaciją, tačiau svarbu nepasikliauti vien pirmuoju išgirstu atsakymu. Finansiniuose reikaluose verta atsargiau vertinti išlaidas transportui, technikai ar mokymuisi. Santykiuose su artimaisiais, ypač broliais ar seserimis, gali kilti nesutarimų dėl skirtingų nuomonių. Po pietų stenkitės nesiųsti emocingų žinučių ir nepriimti skubotų sprendimų. Vakare geriausia atsitraukti nuo informacijos srauto ir ramiai susidėlioti rytojaus darbus.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt