Pelės į jūsų namus neis: padės šis patarimas

Pasak MSD Veterinarijos žinyno, patikimo veterinarijos gydytojų šaltinio, patelės atsiveda iki 15 vadų per metus. Be to, kiekvienoje vadoje gali būti iki 12 jauniklių – tad pelių antplūdžio galite sulaukti tikrai greitai, rašo express.co.uk.

Susisukusios lizdus namuose pelės ima graužti baldus, laidus, knygas ir izoliaciją. Jos užteršia maistą šlapimu, išmatomis ir šeriais, taip pat gali pernešti ir platinti ligas. Kad pelės apskritai nepatektų į jūsų namus ir neįsikurtų juose, gali padėti natūralūs repelentai.

Pelės į jūsų namus neis

Norėdamas išbandyti kvapą, kuris, kaip teigiama, atbaido peles, Shawnas Woodsas surengė savo eksperimentą ir jo rezultatus paskelbė „YouTube“ platformoje.

„Išbandysime ir pamatysime, ar mėta iš tikrųjų veikia kaip natūrali graužikus atbaidanti priemonė“, – sakė jis.

S. Woodsas daug girdėjo apie tai, kad pelės nekenčia mėtų kvapo, tačiau iš pradžių jis tai vertino gana skeptiškai.

„Pirmiausia rekomenduojama įsigyti labai koncentruoto pipirmėčių aliejaus, – sakė jis. – Sakoma, kad jei aplink namus išdėliosite vatos gumulėlius ir reguliariai juos suvilgysite pipirmėčių aliejumi, mažiau tikėtina, kad turėsite problemų su graužikais.“

S. Woodsas savo eksperimento metu palygino, kaip pelės reagavo į sėklų prikrautą šėryklą be pipirmėčių aliejaus ir po to, kai jo ten pripylė. Kai pipirmėčių aliejaus nebuvo, pelės ateidavo ir ėsdavo padėtą maistą. Tačiau kai jis ten pripylė pipirmėčių aliejaus, pelės net neidavo artyn.

„Surengęs šį eksperimentą ir peržiūrėjęs judesio kamera nufilmuotą medžiagą, įsitikinau, kad pelės mėtų kvapo tikrai nekenčia, – sakė S. Woodsas. – Tai tiesa – mėtų aliejus veikia kaip natūrali graužikus atbaidanti priemonė, pelės į jūsų namus neis. Tiesiog nepamirškite naudoti pipirmėčių aliejų reguliariai – jis tikrai veikia!”