Paviešino niekur nematytą Middleton ir princo Williamo nuotrauką: pamatykite

Gražioje nespalvotoje nuotraukoje matyti, kaip Williamas ir Kate 2011 m. balandžio mėnesį, savo vestuvių dieną, sėdi vienas šalia kito, o nuotakos suknelės, kurią kūrė Alexander McQueen, šleifas driekiasi ant grindų.

Kate vienoje rankoje laiko gėlių puokštę, o kitą ranką yra padėjusi ant Williamo kelio, rašo mirror.co.uk. Pats Williamas vilkėjo kitą karinę uniformą, ne tą, su kuria dalyvavo vestuvių ceremonijoje Vestminsterio abatijoje.

Per didžiulę ceremoniją, transliuotą per televiziją, sosto įpėdinis vilkėjo Airijos gvardijos uniformą, o nuotraukoje jis matomas vilkintis „Blues and Royals“ uniformą.

Žinoma, kad vestuvių dieną jis dėvėjo abi uniformas, nes su antrąja apranga buvo pastebėtas po pobūvio Bakingamo rūmuose tėvo automobiliu važiuojantis kartu su Kate.

REKLAMA

Nuotrauka buvo panaudota ant Kalėdų atviruko

Nuotrauka pasidalinta karališkosios poros gerbėjų paskyroje, kurioje teigiama, kad ši nuotrauka buvo panaudota ant Williamo ir Kate 2011 m. Kalėdų atviruko.

Vienas iš šių atvirukų šiuo metu parduodamas „eBay“, už jį prašoma beveik 3,5 tūkst. eurų.

Ši Williamo ir Kate nuotrauka išvydo dienos šviesą prabėgus vos kelioms dienoms po to, kai paviešinta ir dar nematyta princo Harry ir Meghan Markle vestuvių nuotrauka.

REKLAMA

Nuotrauka demonstruojama pirmajame „Netflix“ kuriamo dokumentinio serialo apie šią porą anonse. Joje užfiksuota, kaip Harry ir Meghan per vakarinį priėmimą šypsosi vienas kitam, žengdami į šokių aikštelę.

Šio serialo pasirodymas „Netflix“ įvardijamas kaip pasaulinis įvykis, kuriame Harry ir Meghan „pasidalys kita savo plačiai nuskambėjusios meilės istorijos puse“.

Priduriama, kad tai bus „dar niekieno nepateiktas žvilgsnis į vieną labiausiai aptarinėjamų porų istorijoje“.

REKLAMA

„Netflix“ teigė, kad seriale „tyrinėjami jų slapti pasimatymai santykių pradžioje ir iššūkiai, kurie paskatino pasitraukti iš savo pareigų karališkojoje šeimoje“.

Seriale taip pat prabyla jų draugai ir šeimos nariai, kurie, pasak „Netflix“, niekada anksčiau viešai nekalbėjo apie jų santykius, taip pat kalba ir istorikai, kurie aptaria šiandieninę Didžiosios Britanijos padėtį ir karališkosios šeimos santykius su spauda.

Anonse taip pat rašoma: „Serialas ne tik nušviečia poros meilės istoriją, bet ir piešia mūsų pasaulio ir mūsų elgesio vieni su kitais paveikslą.“