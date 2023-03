Pavasarinis augalų purškimas gali tapti iššūkiu: štai, ką turite žinoti

Pirmasis augalų purškimas nuo ligų - anksti pavasarį, kuomet vidutinė kelių parų iš eilės temperatūra siekia 5-10 laipsnių šilumos. Antras - prieš pat pumpurų sprogimą - taipogi nuo ligų. Pasirodžius kenkėjams ant obelų, kriaušių ir kitų vaismedžių bei vaiskrūmių, augalus reikia purkšti ir insektoakaricidas: prieš pumpurų brinkimą, po to - prieš žydėjimą ir po žydėjimo. Paskutinis medelių purkškimas - 15-20 dienų iki derliaus nuėmimo pradžios.

Tačiau pirmiausia reikia pažymėti, kad šiemet itin susiaurėjo pesticidų, skirtų neprofesionaliam naudojimui, bendroji pasiūla. Sumažėjus ar visai nelikus tam tikrų sąraše leidžiamų neprofesionaliems augintojams naudoti pesticidų, kyla opus klausimas – kaip visgi išauginti, ir apskritai ar įmanoma išauginti daržo ir sodo gėrybes be chemijos?

Ką galėsime naudoti?

Lietuvoje nebeliko cheminių insekticidų Mavrik 2F ir Decis®Mega, naudojamų prieš kenkėjus. Kenkėjams naikinti šiuo metu siūlomas tik vienas biologinės kilmės insektoakaricidas – NeemAzal T/S, skirtas daržovėms ir dekoratyviniams augalams apsaugoti. Deja, didelė naudojimo savikaina (50 ml/10 l vandens) ir iki galo nereglamentuota paskirtis, neleidžia šio preparato efektyviai ir tinkamai naudoti neprofesionaliai lauko daržovių ir vaismedžių apsaugai.

Kalbant apie fungicidus, kurie naudojami apsaugoti augalus nuo ligų, vis dar galima naudoti vaismedžiams - Score 250 EC, Topas 100 EC, daržovėms - Previcur Energy, Topas 100 EC, bordo rinkinys.

Vejinių herbicidų spektras taip pat susiaurėjo, tačiau vis dar yra galimybė vejose plačialapes piktžoles naikinti su Banvel 4S ir Nufarm MCPA. Lietuvoje ko gero išliks ir glifosatiniai visuotinio veikimo herbicidai (Taifun B, Roundup). Kovai su sraigėmis ir šliužais bus galima pasitelkti efektyvius moliuskocidus (Ferramol).

Kokios galimos alternatyvos?

Ryškėjant cheminių medžiagų naudojimo sodininkystėje ar daržininkystėje problematikai ir siaurėjant naudotinių medžiagų spektrui, ko gero lieka dvi išeitys: integruoto augalų apsaugos metodo taikymas ir alternatyvų naudojimas augalų apsaugoje.

Kitaip tariant, turite būti suinteresuoti ne tik žaladarių visuotiniu naikinimu, bet ir „protinga“ kova su kenksmingais organizmais. Alternatyvų naudojimas apima ir „liaudies išmintį“ ir „naudotojišką praktiką“. Kitaip tariant, augalų apsaugai pasitelkiamos alternatyvios medžiagos turinčios pesticidinių ypatybių: trąšos, tręšiamieji produktai, biocidai, pramoninė ar buitinė chemija, maisto ir farmacijos pramonės produktai, veterinariniai preparatai.

Tiesa, alternatyvų naudojimas yra susijęs su tam tikra rizika, todėl naudotojui ypatingai svarbu yra atlikti „namų darbus“. Būtina išsiaiškinti visą alternatyvaus produkto naudojimo specifiką, pasikonsultuoti su produkto tiekėju į rinką ar pardavėjo atstovu. Pačiam susirasti alternatyvios informacijos šaltinius ir juos išstudijuoti. Alternatyvias medžiaga naudoti rezervuotai – prieš tai išbandyti nedidelius tirpalo kiekius nedideliame plote.

Fitocidiniai preparatai

Taikant integruotą augalų apsaugos metodą kaip pesticidų alternatyvą, rekomenduojama naudoti fitocidinius preparatus. Fitocidai – tai augalo sukuriamos biologiškai aktyvios medžiagos, užmušančios ar gerokai sumažinančios bakterijų, grybų ar pirmuonių augimą bei vystymąsi.

Moksliškai įrodyta, kad beveik visi augalai gamina ir išskiria specifines biologiškai aktyvias medžiagas, kurios padeda išlikti, būti atspariems nepalankiems aplinkos veiksniams: kenkėjams, ligoms. Taigi, fitocidiniai produktai yra teisingas ir geras pasirinkimas augalų apsaugos priemonių rinkinyje.

Taip, greito rezultato nesulauksite, tačiau, įprastai juos naudojant, augaluose sustiprės natūralus atsparumas ligų sukėlėjams. Fitocidinių produktų privalumų yra ne vienas. Visų pirma, jie nekenkia aplinkai, nepalieka nepageidaujamų likučių, daržoves, uogas ar vaisius galima valgyti kone iš karto po apdorojimo. Taip pat jie gali būti naudojami visos augalo vegetacijos metu, net prieš pat derliaus nuėmimą.

Laiku ir tinkamai naudojant fitocidinius preparatus – galima apsieiti ir be cheminių pesticidų. Be prevencinio poveikio nuo žaladarių, fitocodiniuose preparatų kompleksuose esančios trąšų mitybinės medžiagos teigiamai veikia bendrą augalų augimą, vystymąsi ir derlingumą.

Be to, augindami augalus be cheminių, galimai žmonėms ir aplinkai kenksmingų pesticidų, valgysite sveiką maistą – natūraliai užaugintas daržoves ir vaisius, bei gyvensite sveikoje aplinkoje.

Patarimai purškimui

Fitocidinius preparatus galima gamintis pačiams iš fitocidinių augalų (svogūnų, česnakų, pelyno, ramunėlių, čiobrelių, serenčių ir kt.) darant ištraukas, fermentuotus tirpalus, nuovirus, užpilus arba naudoti jau pagamintus trąšų kompleksus su botaniniais–fitocidiniais ekstraktais.

Pavasarį šios priemonės naudojamos sistemingai ir profilaktiniai visų augalų priežiūrai, šiltnamių konstrukcijų, dirvos ir grunto paviršių dezinfekcijai. Šias priemones reiktų naudoti 4 kartus: anksti pavasarį, prieš pumpurų sprogimą, prieš žydėjimą ir po žydėjimo. Priemones galima maišyti tarpusavyje, apjungiant prieš ligas ir kenkėjus, tačiau būtina kaitalioti su vis kitu purškimu.

Pavyzdžiui:

Prieš pumpurų sprogimą:

Gardex rinkinys, burgundijos rinkinys, bordo rinkinys, geležies sulfatas (normas atidžiai žiūrėti informaciniame lapelyje)

Per pumpurų sprogimą:

Scoras, Topas, burgundijos rinkinys, Previcur Energy (normas atidžiai žiūrėti informaciniame lapelyje)

Prieš žydėjimą:

Scoras, Topas, Previcur Energy, Mavric su kalio muilo mišiniu (normas atidžiai žiūrėti informaciniame lapelyje)

Po žydėjimo:

Scoras, Topas, Previcur Energy, Mavric su kalio muilo mišiniu (normas atidžiai žiūrėti informaciniame lapelyje)

Prieš vaisių skynimą (2-3 sav.):

Kalio salietra, Silicon, Terra Sorb (normas atidžiai žiūrėti informaciniame lapelyje)

Kitos alternatyvos

Alternatyvos prieš kenkėjus (vabzdžius). Kalio muilas (500 g/10 l vandens), skysti peritroidiniai biocidiniai insekticidai (5 ml/10 l vandens), insekticidai (10 g/10 l vandens). Šie preparatai naudojami vieni arba mišiniuose su fungicidais 2-3 kartus vegetacijos metu. Kalio muilas naudojamas kaip tirpalo lipiklis visuose agrocheminiuose tirpaluose (300 g/10 l vandens).

Alternatyvos prieš patogenus (ligų sukelėjus). Per ilgą žemdirbystės gyvavimo laikotarpį yra pastebėta, kad tam tikri mikroelementai veikia ne tik kaip trąša bet ir kaip patogenų vystymąsi slopinančios medžiagos. Pavasarį šios medžiagos (varis, manganas, cinkas, geležis ir kt.) gali būti naudojamos purkšti uogienojus, vaismedžius, vaiskrūmius, dekoratyvinius augalus, vejas, šiltnamių konstrukcijas, šiltnamio grunto paviršių prieš perkasimą. Pirmas purškimas atliekamas anksti pavasarį, kai lauke oras įšyla iki +10o C.

Antras – prieš pat pumpurų sprogimą. Purškimui naudojamas vario sulfatas (100 g/10 l vandens), Bordo rinkinys – (vario sulfatas + kalkės 100 g+50 g/10 l vandens) arba Burgundijos rinkinys (vario sulfatas + kalcinuota soda 100 g+125 g/10 l vandens). Trečias – po žydėjimo (tik Bordo ar Burgundijos rinkiniu). Samanoms vejose, samanoms ir kerpėms medžiuose ir vaiskrūmiuose naikinti pasitelkiamas geležies sulfatas (100 g/5 l vandens). Visos šios medžiagos purškiamos nemaišant su kitomis medžiagomis ir preparatais.

Bendrai kenkėjų ir ligų poveikio prevencijai ankstyvą pavasarį iki pumpurų sprogimo naudotinas specialus Gardex rinkinys. Šiltnamio konstrukciju dezinfekcijai puikiausiai tinka biocidiniai universalūs dezinfekantai.

Žinoma reikia nepamiršti ir „tikrų“ pesticidų. Jų savalaikis ir tinkamas naudojimas užtikrina efektyvią augalų apsaugą, ypatingai augalų vegetacijos pradžioje kai sunaikinam iki 70 % žaladarių. Pavasarį pesticidai naudojami purkšti daigus, uogienojus, vaismedžius, vaiskrūmius, dekoratyvinius augalus, vejas, šiltnamių konstrukcijas, šiltnamio grunto paviršių.

Ilgas ir drėgnas ruduo, šilta žiemos pradžia sudaro palankias sąlygas ligoms plisti, todėl anksti pavasarį, oro temperatūrai sušilus iki +10o C, tikslinga vaismedžius ir vaiskrūmius, dekoratyvinius augalus nupurkšti vario kilmės fungicidu. Kadangi tokio nėra (fungicido Champion 50 WP panaikinta registracija) reikia naudoti alternatyvius produktus (vario sulfatą, Bordo ir Burgundijos mišinius). Optimalus šiltnamio konstrukcijų ir dirvos paviršiaus dezinfekcijos fungicidas Previcur Energy (15 ml/10 l vandens).

Ši priemonė prieš ligas taip pat naudojama profilaktikai nuo pavasarinio pelėsio ar daržovių apsaugai. Antras purškimas pesticidais turi būti atliekamas prieš pumpurų sprogimą. Vaismedžius ir vaiskrūmius, uogienojus reikia purkšti fungicidų Score 250 EC, ir Topas 100 EC mišiniu (2 ml+5 ml/10 l vandens). Trečias purškimas pesticidais turi būti tliekamas prieš žydėjimą purškiant vaismedžius ir vaiskrūmius insektoakaricidu NeemAzal T/S (50 ml/10 l vandens). Purškimą pakartojant iškarto po žydėjimo.

Nepageidaujama augalija naikinama glifosatiniu herbicidu Taifun B (200 ml/10 l vandens). Ketvirtas purškimas pesticidais atliekamas po žydėjimo purškiant vaismedžius ir vaiskrūmius fungicidais Score 250 EC (2 ml/10 l vandens) arba Topas 100 EC (5 ml/10 l vandens). Plačialapės piktžolės vejose naikinamos herbicidais Nufarm MCPA (70 ml/10 l vandens) arba Banvel 4S (30 ml/10 l vandens).

Pasiruošimo darbai ir purškimas

Augalų purškimui reikia tinkamai pasiruošti. Būtina turėti apsaugines priemones: pirštines, antveidį, akinius, specialius rūbus, guminius batus, vienkartinį švirkštą priemonėms dozuoti. Pačiam darbui atlikti reikalingas ir tinkamas purkštuvas.

Purkštuvų pasirinkimas yra itin platus, tačiau kambario ar balkono augalams užteks ir 0,3-1 l; terasų, oranžerijų ar šiltnamio augalams rinkitės 1-4 l pompinius arba pompinius-štanginius purkštuvus. Jei turite sodą, tai priklausomai nuo augalų kiekio ir dydžio naudojami 5-18 l pompiniai-štanginiai purkštuvai. Augalams purkšti naudokite švarų, šiltą ir minkštą augalą.

Nepamirškite prieš naudojant augalų apsaugos priemonės perskaityti instrukciją ar papildomai pasikonsultuoti. Nepurkškite žydinčių ir šlapių augalų.

Purškimas turi būti atliekamas, kai vidutinė kelių parų iš eilės temperatūra siekia 5-10 laipsnių šilumos. Šaltesniu oru tai daryti nepatartina, nes purškimai būna neefektyvūs ir neduoda laukiamos naudos. Tinkama temperatūra lauko augalams purkšti mūsų klimato sąlygomis dažniausiai susiformuoja kovo pabaigoje. Reikia atminti, kad optimali purškimo temperatūra yra nuo +5o iki +20o C.

Purkšti reikia stengtis ankstį ryte arba vakarę, debesuotą ir nevėjuotą dieną. Purškimo laiką reikia parinkti taip, kad po purškimo nelytų bent 6 valandas.

Nepurkškite pesticidais augalų žydėjimo metu arba aktyviai maitinantis bitėms.

Autorius: Sodininko kalendorius