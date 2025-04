Pavasarį su šiluma grįžta alergijos: būdai, kaip palengvinti simptomus

REKLAMA

Bundanti gamta atneša pavojus

Pavasarį pagrindiniai alergenai yra medžių, gėlių ir žolynų žiedadulkės. Žmogaus kvėpavimo sistema tampa jautri smulkioms šių alergenų dalelėms, tad organizme kyla uždegiminės reakcijos. Vaistininkė J. Jankauskienė paaiškina, kad alergijas dažnai lemia paveldimumas, tačiau jų priežastys gali būti ir kitos.

„Šienligę sukelia padidėjęs jautrumas žiedadulkėms, kurios ypač gausiai pasirodo pavasarį. Ši alergija dažniausiai pasireiškia vaikystėje ir su laiku gali silpnėti, tačiau kartais ji atsiranda ir vyresniame amžiuje, ypač tiems, kurie vaikystėje sirgo atopiniu dermatitu.

Pavasarinė alergija dažniausiai pasireiškia sloga, čiauduliu, nosies niežuliu ir kartais dingusia uosle. Taip pat gali atsirasti akių paraudimas, niežulys, sausas kosulys ar kutenimas gerklėje. Į žiedadulkes reaguojanti oda išsausėti, taip pat gali atsirasti bėrimai veide ir kaklo zonoje. Negydoma alergija gali sukelti komplikacijas, kaip sinusitą ar konjunktyvitą, o sergantieji dažnai turi polinkį į bronchinę astmą“, – teigia „Camelia“ vaistininkė.

Šiuo metų laiku žmonės taip pat dažniau susiduria su alergijomis vabzdžių įkandimams bei aktyvesniems saulės spinduliams. Anot vaistininkės, vabzdžių įkandimai paprastai būna lokalūs, o nemalonūs simptomai greitai praeina. Alergija saulei, dar vadinama fotodermatoze, atsiranda dėl per ilgo buvimo saulėje be apsaugos priemonių ir dažniau pasireiškia šviesios odos žmonėms, ypač vaikams.

Būtinas pasiruošimas

Anot vaistininkės, alergijos simptomų stiprumą lemia žmogaus imuninė sistema. Stiprų imunitetą turintys žmonės gali nejausti nemalonių simptomų, tačiau kitiems patariama gresiančioms alerginėms reakcijoms pasiruošti iš anksto.

„Žinantys apie savo jautrumą žiedadulkėms, jau dabar turėtų pamažu pradėti reguliariai plauti nosį jūros vandeniu, daryti garų inhaliacijas ir pasidomėti, kada turėtų pražysti alergijas jiems sukeliantys augalai. Tokiu atveju patariama antihistamininius vaistus vartoti maždaug dešimt dienų prieš alergiją sukeliančių augalų žydėjimą. Tinkamus vaistus paskirs gydytojas arba parekomenduos vaistininkas“, – pataria J. Jankauskienė.

Vaistininkė primena, kad visose „Camelia“ vaistinėse galima įsigyti reikalingų preparatų, padedančių palengvinti pavasarinės alergijos simptomus, tokius kaip lėtinė idiopatinė dilgėlinė, sloga, čiaudulys, nosies ar akių niežulys, gerklės dirginimas.

„Suaugusiems šienligės simptomams mažinti skirtus nosies purškalus patariama naudoti kartą per parą, po vieną įpurškimą į nosies landą. Nereceptinius geriamuosius vaistus nuo alergijos reikėtų vartoti kartą per parą, pirmoje dienos pusėje, o niežėjimą palengvinančius gelius tepti nuo 3 iki 6 kartų per dieną, stengiantis nekasyti odos. Jei alergijos simptomai vis tiek trukdo kasdieniams planams, būtina pasikonsultuoti su gydytoju – jis gali pakeisti vaistų dozes ir vartojimo dažnį, skirti papildomų priemonių“, – vardija J. Jankauskienė.

Kaip sumažinti riziką ir padėti sau

„Camelia“ vaistininkė J. Jankauskienė pataria pernelyg nebijoti pavasarinių alergijų. Svarbiausia – žinoti, kurie dirgikliai sukelia nemalonius simptomus, taip pat laikytis kelių paprastų patarimų, kurie padės sumažinti riziką ir padėti sau.

„Jei esate alergiški žiedadulkėms, venkite būti lauke vėjuotomis dienomis, geriausia pakvėpuoti grynu oru po lietaus, kai alergenų koncentracija būna mažesnė. Kai kuriems padeda dėvėti vienkartines veido kaukes, grįžus namo nusimaudyti, persivilkti. Taip pat galima stebėti alergenų kiekį specialiai tam sukurtose telefonų aplikacijose. Jei esate alergiški vabzdžių įkandimams, naudokite repelentus, venkite saldžių kvapų ir gausiai žydinčių vietų. Tiems, kurie yra patyrę anafilaksinį šoką, kartu su savimi visada reikėtų turėti automatinį epinefrino injektorių“, – pataria vaistininkė.

Pasak jos, alergijos saulei atveju, lauke patartina leisti laiką tik anksti ryte ar vėlai vakare, dėvėti visą kūną dengiančius drabužius ir naudoti aukšto SPF priemones.

„Staigių ir stiprių alerginių reakcijų metu būtina nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą, nes kiekviena minutė yra svarbi. Gydytojo pagalba reikalinga ir tada, kai alergijos simptomai nepraeina vartojant tam skirtus vaistus kelias dienas. Tokiais atvejais svarbu ne tik tiksliai nustatyti alergiją, bet ir atlikti tyrimus, kad būtų identifikuoti alergenai, kurių reikia vengti“, – priduria J. Jankauskienė.