Pastebite žilus plaukus? Jums gali trūkti 1 vitamino

Vitamino B–12 trūkumas yra viena dažniausių ankstyvo pražilimo priežasčių. Šis vitaminas yra esminės svarbos organizmo kraujo ir nervų ląstelių sveikatai, o taip pat gali apsaugoti nuo per anksti pasirodžiusių žilų plaukų, rašoma express.co.uk

Nors ankstyvas žilimas yra dažnas dalykas, jis nėra gerai ištirtas, ir daugelis žmonių dėl to jaučiasi prastai. Neseniai atlikti tyrimai rodo, kad maistinių medžiagų trūkumas daro reikšmingą įtaką plaukams. Rekomenduojama įsitikinti, kad gaunate pakankamai vitamino B12.

Įsitikinkite, kad gaunate pakankamai vitamino B12

Vitaminas B12 padeda organizmui gaminti raudonuosius kraujo kūnelius ir palaiko nervinės sistemos sveikatą. Jis taip pat reikalingas ta, kad iš maisto būtų galima išgauti energiją.

Maistinės medžiagos, ypač vitaminas B12, labai priklauso nuo mitybos įpročių. Jei valgote mėsą, žuvį ir pieno produktus, vitamino B12 turėtumėte gauti pakankamai su maistu, informuoja Didžiosios Britanijos Nacionalinė sveikatos tarnyba.

Vitamino B12 natūraliai nėra yra vaisiuose, daržovėse ir grūduose, todėl šio vitamino dažniau trūksta veganams. Jo galima gauti valgant mėsą, žuvį, sūrį, kiaušinius ir tam tikrus specialiai šiuo vitaminu sustiprintus maisto produktus, pavyzdžiui, dribsnius.

Vitamino B12 trūkumas gali sukelti vitamino B12 anemiją. Taip nutinka tuomet, kai dėl vitamino B12 trūkumo organizme pradeda gamintis nenormaliai daug stambiųjų raudonųjų kraujo kūnelių, kurios negali tinkamai veikti.

Kai trūksta vitamino B12, žmogus būna nervingas, linkęs į depresiją

Suaugusiesiems nuo nuo 19 iki 64 metų per dieną reikia maždaug 1,5 mikrogramų vitamino B12. Jei vartojate vitamino B12 papildus, stenkitės jų nevartoti per daug, nes taip pat ir šio vitamino perteklius gali būti kenksmingas. Tačiau jei per dieną suvartojate iki 2 mikrogramų, tai neturėtų pakenkti.

Vitamino B12 trūkumas nepasireiškia iškart, nes organizmas gali būti jo atsargų prikaupęs net keleriems metams į priekį. Vis dėlto, be ankstyvo žilimo, taip pat yra ir keletas kitų požymių, į kuriuos verta atkreipti dėmesį. Vitamino B12 trūkumas gali paveikti nervinius audinius, todėl galite būti labiau linkę į paresteziją – nutirpimą. Be to, kai trūksta vitamino B12, žmogus būna nervingas, linkęs į depresiją ir susilpnėja kognityviniai gebėjimai, pavyzdžiui, atmintis ir nuovokumas.

Vykstant natūraliam senėjimo procesui sulėtėja plaukams spalvą suteikiančių pigmentų gamyba organizme. Tai reiškia, kad su laiku pasirodo vis daugiau žilų plaukų. Tačiau be vitaminų trūkumo, prie to gali prisidėti ir kiti faktoriai. Kai kurie tyrimai rodo, kad anksti žili plaukai pradeda dygti skydliaukės sutrikimų turintiems žmonėms.

Be to, ankstyvą pražilimą taip pat gali sąlygoti tam tikri odos ir plaukų autoimuniniai sutrikimai, dėl kurių organizmas nepagamina pakankamai pigmentų.