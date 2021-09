Rinkitės šiuos 2 maisto produktus: sustiprinsite imunitetą

Vilma Juodkazienė, prekybos tinklo „Iki“ maisto ekspertė, sako, kad vos prasidėjus šaltajam sezonui imbiero ir citrinų pardavimai iš karto šokteli.

„Prasidėjęs ruduo keičia ir mitybos įpročius. Atšalus orams pirmenybę teikiame sotesniems, aštresniems patiekalams, kurie suteikia energijos ir sušildo. Pirkėjai taip pat renkasi ir organizmo stiprinimui tinkamus produktus.

Šaltąjį sezoną imbiero ir citrinų pardavimai išauga net 2 kartus. Vos atšalus, jau rugsėjo mėnesį, auga ir medaus pardavimai. Savo ruoštu užtikriname, kad visose mūsų parduotuvėse netrūktų šių produktų ir įvairių žolelių arbatų, o pirkėjai juos galėtų įsigyti už prieinamą kainą“, – sako V. Juodkazienė.

Nenuginčijama imbiero nauda

Iš tiesų imbieras Indijoje ir Kinijoje vartojamas kaip prieskonis jau daugiau nei 5000 metų. Tačiau jis vertinamas ne tik dėl ypatingo skonio, bet ir dėl naudingųjų savybių. Jis garsėja savo poveikiu virškinimo sistemai. Taip pat imbieras padeda įveikti ir pykinimą ar vėmimą.

Kadangi turi daug antioksidantų, imbieras saugo nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Galiausiai imbieras turi ir afrodiziako savybių. Imbieras yra tikras vitaminų, mineralų ir mikroelementų šaltinis.

Būtent šios imbiero savybės padeda stiprinti imuninę sistemą. Imbieras turi C, A ir E bei daug B grupės vitaminų, taip pat kalcio, magnio, natrio, cinko bei geležies. Imbieras pasižymi ir žvalinančiomis savybėmis, padeda veiksmingai kovoti su nuovargiu.

Geriausia rinktis šviesiai rudos spalvos imbiero šaknį. Jo minkštimas turi būti šviesiai geltonas, sultingas ir labai kvapnus. Šviežias imbieras gali būti laikomas šaldytuve keletą savaičių. Tačiau geriau jo nedėti į daržovių stalčių, nes jame esanti drėgmė gali pakenkti. Sausą imbierą galima laikyti hermetiškame inde, vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo šviesos. Taip pat galite jį užšaldyti ir išimti gabalėlį prieš dedant į patiekalus.

Imbieras valgomas šviežias arba džiovintas ir sumaltas į miltelius. Šviežią jį galima sutarkuoti ar supjaustyti ir pagardinti sriubas, žuvies patiekalus, karį.

Ryškiaspalvės citrinos – vitamino C šaltinis

Citrinos yra itin plačiai vartojamos ne tik šildančiai ir stiprinančiai arbatai, bet ir daugelyje įvairiausių patiekalų. Be citrinos sulčių neapsieina nei žuvies valgiai, nei dauguma desertų. Tikriausiai visi žino, kad citrinos – gausus vitamino C šaltinis. Būtent šis vitaminas itin svarbus imuninei sistemai stiprinti.

REKLAMA

Pajutus peršalimo simptomus, vitaminas C pagerina ląstelių, padedančių įveikti infekciją, gamybą. Taip pat turi ir antimikrobinių savybių. Be to, vitaminas C yra itin galingas antioksidantas, kuris gali padėti organizmui apsisaugoti nuo infekcijų ir ligų.

Citrinų naudą nesunkiai pajusite, jei kasdien gersite citrinų sultimis pagardintą vandenį ar arbatą. Galite užvirinti vandens, leisi jam 5 minutes pravėsti, tuomet į jį įspauskite pusės citrinos sultis ir pagardinkite medumi. Taip pat galite įpjaustyti ir citrinos griežinėlių, tik nepamirškite prieš tai jos kruopščiai nuplauti.

V. Juodkazienė sako, kad imbieru kasdienę mitybą taip pat nesunkiai praturtinsite, jei rinksitės įvairius patiekalus, pagardintus būtent šiuo prieskoniu. Pranešime spaudai ji pateikia ir kelis paprastus receptus.

Azijietiški makaronai su imbieru ir daržovėmis

Jums reikės: 1 brokolio; 1 morkos; 1 paprikos; 1 aitriosios paprikos; 20 g imbiero; 2 šaukštų rapsų aliejaus; 2 arbatinių šaukštelių kario miltelių; 375 g azijietiškų makaronų; 3 šaukštų sojos padažo; 2 šaukštų žemės riešutų sviesto; 1 žaliosios citrinos; 2 šaukštų skrudintų žemės riešutų.

Brokolius padalinkite į žiedynus. Nulupkite morkas ir supjaustykite griežinėliais. Nulupkite papriką ir aitriąją papriką, supjaustykite kubeliais. Nulupkite imbiero žievelę ir smulkiai supjaustykite. Keptuvėje įkaitinkite aliejų. Suberkite imbierą, morkas, brokolius ir trumpai patroškinkite. Suberkite kario miltelius. Supilkite 1,2 litro vandens ir leiskite viskam virti apie 5 minutes. Sudėkite makaronus, sojų padažą, žemės riešutų sviestą ir virkite apie 2 minutes. Puodą nukelkite nuo ugnies, suberkite papriką ir aitriąją papriką. Ant viršaus paskleiskite žemės riešutus ir patiekite su žaliosios citrinos skiltelėmis.

Trinta burokėlių sriuba su imbieru

Jums reikės: 600 g burokėlių; 200 g bulvių; 1 svogūno; 1 nedidelio gabalėlio imbiero; 1 šaukšto aliejaus; druskos; pipirų; 560 ml vandens; 150 g grietinės.

Burokėlius nuplaukite, sulupkite ir smulkiai supjaustykite. Bulves ir svogūnus nulupkite ir smulkiai supjaustykite. Imbierą nulupkite, sutarkuokite. Puode įkaitinkite 1 šaukštą aliejaus, jame apkepkite daržoves ir imbierą apie 3 minutes, pagardinkite druska ir pipirais, tada įpilkite 500 ml vandens. Virkite, kol suminkštės, ant vidutinės ugnies. Tuomet sutrinkite smulkintuvu. Sriubą patiekite su grietine. Skanaus!