Pastebėjote žilą plauką? Štai ką tai gali išduoti apie jūsų organizmą

Kitaip tariant – jūsų organizmas gali „pasirinkti“ paaukoti plaukų spalvą, kad apsisaugotų nuo pavojingų ląstelių mutacijų, rašoma timesofindia.com.
Žili plaukai kaip apsaugos mechanizmas
Tradiciškai manyta, kad plaukų žilimas – tai tik neišvengiamas senėjimo ar genetikos padarinys. Tačiau žurnale „Nature Cell Biology“ publikuotas tyrimas šią nuomonę keičia iš esmės.
Tokijo universiteto mokslininkai tyrė melanocitų kamienines ląsteles (McSC) – tai ląstelės, atsakingos už plaukų pigmentą.
Eksperimentuodami su pelėmis, jie pastebėjo, kad esant stipriam DNR pažeidimui, šios ląstelės „apsigina“ nuo suvėžėjimo – jos sustabdo savo veiklą ir nebegamina pigmento. Rezultatas – žili plaukai.
„Tai leidžia plaukų žilimą matyti ne kaip grynai estetinį procesą, o kaip apsaugos mechanizmą. Organizmas renkasi spalvos netekimą vietoje galimos melanomos“, – aiškina tyrimo autoriai.
Ką šis atradimas reiškia mums?
Šie duomenys suteikia visiškai naują požiūrį į senėjimo procesus. Žilumas gali būti signalas, kad jūsų kūnas veikia teisingai – aptinka pažeistas ląsteles ir sustabdo jų dauginimąsi.
Vis dėlto mokslininkai pabrėžia, kad žili plaukai nereiškia visiškos apsaugos nuo odos vėžio. Tyrimas buvo atliktas su pelėmis, todėl žmonių atveju dar reikia papildomų įrodymų. Tačiau pats principas intriguoja – žilimas gali būti ne silpnumo, o išmintingo kūno pasirinkimo ženklas.
Kodėl plaukai žyla anksčiau laiko?
Be natūralių senėjimo procesų, prie žilimo gali prisidėti ir kiti veiksniai:
- Stresas – padidina laisvųjų radikalų kiekį, kurie pažeidžia pigmentines ląsteles;
- Mitybos trūkumai – ypač B grupės vitaminų (B12, B6), vitamino D ir geležies stoka;
- Rūkymas – toksinai pažeidžia melanocitus, spartindami žilimą;
- Skydliaukės sutrikimai ar hormonų disbalansas;
- UV spinduliai ir aplinkos tarša, silpninantys plaukų folikulus.
Kaip sulėtinti žilimo procesą?
Nors visiškai sustabdyti žilimo nepavyks, galima sulėtinti šį procesą:
- Valgykite maistingai. Įtraukite į racioną lapinių daržovių, riešutų, kiaušinių, žuvies, uogų – jie aprūpina organizmą antioksidantais ir vitaminais;
- Ribokite stresą. Meditacija, pasivaikščiojimai gamtoje ar mėgstama veikla padeda palaikyti hormonų pusiausvyrą;
- Meskite rūkyti. Nikotinas tiesiogiai kenkia plaukų folikulams;
- Rūpinkitės plaukais švelniai. Venkite agresyvaus dažymo, naudokite natūralias priemones;
- Išbandykite galvos masažus ar mezoterapiją. Jie gerina kraujotaką ir skatina plaukų sveikatą.
Žili plaukai – tai ne silpnumo, o kūno išminties ženklas. Jie gali atskleisti, kad organizmas geba apsiginti nuo potencialiai pavojingų ląstelių.
Nors šis atradimas dar reikalauja daugiau tyrimų, jis keičia požiūrį į senėjimą: žilumas nebūtinai reiškia nykimą – kartais tai yra sveikos apsaugos sistemos veikimo įrodymas.
Tad kitą kartą pamačius veidrodyje žilą sruogą – galbūt verta ne nusiminti, o padėkoti savo organizmui už tai, kad jis taip sumaniai saugo jus.
