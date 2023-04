Paskelbė populiariausias laidotuvių dainas: žodžiai veria širdį

1979 m. roko himnas, kuriame yra eilutę „Kai išauš rytas, manęs nebebus“, pateko tarp dešimties populiariausių dainų, grojamų per laidotuves, rašo thesun.co.uk.

Tačiau paaiškėjo, kad daugelis gedinčių artimųjų nė neįsivaizduoja, kokios dainas velionis norėtų, kad grotų per jo laidotuvės.

Tarp populiariausių dainų pateko keistokas 1976 m. „Blue Oyster Cult“ kūrinys „(Don‘t Fear) The Reaper), taip pat „Monty Python‘s“ linksma daina „Always Look On The Bright Side Of Life“, skambėjusi 1979 m. filme „Life of Brian“.

Išskyrė aiškų lyderį

Tačiau populiariausia laidotuvių daina išlieka sena gera 1969 m. Franko Sinatros daina „My Way“, kurioje skamba žodžiai: „Ir štai atėjo pabaiga, ir aš stoviu priešais paskutinę uždangą“.

REKLAMA

REKLAMA

Toliau rikiuojasi 1963 m. „Gerry ant he Pacemakers“ daina „You‘ll Never Walk Alone“, po jos – 1939 m. nuotaikinga Judy Garland baladė „Over the Rainbow“.

REKLAMA

Apklausus 100 laidojimo paslaugų teikėjų ir 1 500 neseniai artimųjų netekusių žmonių paaiškėjo, kad tik ketvirtadalis žino, kokią muziką mėgo velionis.

Tik mažiau nei vienas procentas apklaustųjų žinojo visus artimojo pageidavimus, kaip jis norėtų būti palaidotas, rodo „SunLife“ atlikta apklausa.

Maždaug kas penktas prisipažino nežinojęs, kaip artimasis norėjo būti palaidotas. „SunLife“ vadovai sukūrė laidotuvių dainų generatorių, kad žmonėms būtų lengviau išsirinkti.

Jų atstovas spaudai sakė: „Kai ateina laikas organizuoti laidotuves, tik 25 proc. žinojo, kokią muziką mėgo jų artimieji.

Neįtikėtina, bet tik 0,3 proc. apklaustųjų žinojo visus savo artimojo pageidavimus, o 18 proc. iš viso nežinojo nė vieno pageidavimo laidotuvėms.“