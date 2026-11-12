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Pasiėmus vos kelias laisvas dienas – 11 dienų atostogos: susiplanuokite iš anksto

2026-11-12 13:20 / šaltinis: Made In Vilnius / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Made In Vilnius / Publikavo:
2026-11-12 13:20
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Artėjant didžiosioms metų šventėms, Lietuvos gyventojams verta iš anksto peržiūrėti darbo ir poilsio dienų kalendorių. Šiemet Kalėdos ir Naujieji metai išsidėstę itin palankiai – tinkamai suplanavus kasmetines atostogas, galima mėgautis gerokai ilgesniu poilsiu nei įprastai. Vos keturios atostogų dienos leis ilsėtis net 11 dienų iš eilės.

Artėjant didžiosioms metų šventėms, Lietuvos gyventojams verta iš anksto peržiūrėti darbo ir poilsio dienų kalendorių. Šiemet Kalėdos ir Naujieji metai išsidėstę itin palankiai – tinkamai suplanavus kasmetines atostogas, galima mėgautis gerokai ilgesniu poilsiu nei įprastai. Vos keturios atostogų dienos leis ilsėtis net 11 dienų iš eilės.

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2026 metų pabaigoje Kūčios bus ketvirtadienį, pirmoji Kalėdų diena – penktadienį, o antroji Kalėdų diena – šeštadienį. Tai reiškia, kad daugumai darbuotojų, dirbančių įprastą penkių darbo dienų savaitę, šventinis laikotarpis prasidės keturiomis laisvomis dienomis iš eilės.

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Dar palankesnė situacija laukia tų, kurie nuspręs dalį kasmetinių atostogų pasilikti paskutinei metų savaitei.

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(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo sostinėje

Kada Lietuvoje bus laisvos dienos?

Pagal Lietuvos darbo kodeksą, 2026 metų pabaigoje ir 2027 metų pradžioje numatytos šios šventinės nedarbo dienos:

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  • Gruodžio 24 d. (ketvirtadienis) – Kūčios.
  • Gruodžio 25 d. (penktadienis) – pirmoji Kalėdų diena.
  • Gruodžio 26 d. (šeštadienis) – antroji Kalėdų diena.
  • Gruodžio 27 d. (sekmadienis) – įprasta poilsio diena.
  • Sausio 1 d. (penktadienis) – Naujųjų metų diena.
  • Sausio 2–3 d. (šeštadienis ir sekmadienis) – įprastos poilsio dienos.

Taigi, net ir neimant papildomų atostogų, per Kalėdas bus galima ilsėtis keturias dienas iš eilės – nuo gruodžio 24 iki 27 dienos.

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Naujųjų metų savaitgalis taip pat bus ilgesnis nei įprastai. Kadangi 2027 metų sausio 1-oji bus penktadienį, gyventojų laukia trijų dienų poilsis – nuo penktadienio iki sekmadienio.

Keturios atostogų dienos – net 11 dienų poilsio

Norintiems ilgiau pailsėti metų pabaigoje verta atkreipti dėmesį į laikotarpį tarp Kalėdų ir Naujųjų metų.

Jeigu kasmetines atostogas pasiimsite gruodžio 28, 29, 30 ir 31 dienomis, galėsite ilsėtis net 11 dienų iš eilės – nuo gruodžio 24-osios iki 2027 metų sausio 3-iosios.

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Toks atostogų planas atrodo taip:

  • Gruodžio 24–27 d. – keturios laisvos dienos dėl Kalėdų ir savaitgalio.
  • Gruodžio 28–31 d. – keturios kasmetinių atostogų dienos.
  • Sausio 1–3 d. – trys laisvos dienos dėl Naujųjų metų ir savaitgalio.

Iš viso susidaro 11 kalendorinių dienų nepertraukiamo poilsio, nors iš kasmetinių atostogų likučio būtų panaudotos tik keturios darbo dienos.

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Tai ypač patogus laikotarpis planuojantiems keliones į užsienį, ilgesnį poilsį su šeima ar norintiems po intensyvių darbo metų skirti daugiau laiko sau.

Galima ilsėtis ir 16 dienų iš eilės

Dar daugiau galimybių turi gyventojai, galintys metų pabaigoje panaudoti papildomas kasmetinių atostogų dienas.

Jeigu atostogos būtų suplanuotos gruodžio 21–23 ir gruodžio 28–31 dienomis, iš viso reikėtų panaudoti septynias darbo dienas.

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Tokiu atveju poilsis prasidėtų jau gruodžio 19 dieną, šeštadienį, ir tęstųsi iki 2027 metų sausio 3 dienos, sekmadienio.

Tai sudarytų net 16 kalendorinių dienų iš eilės.

Šis variantas gali būti patrauklus planuojantiems tolimesnes keliones, norintiems šventinį laikotarpį praleisti užsienyje arba tiesiog siekiantiems ilgesnio atokvėpio nuo darbų.

Kada dar verta pasiimti atostogų?

Nenorintiems išnaudoti keturių ar septynių atostogų dienų taip pat yra galimybių prailginti poilsį.

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Pavyzdžiui, pasiėmus vieną atostogų dieną – gruodžio 23-iąją, trečiadienį – būtų galima ilsėtis penkias dienas iš eilės, nuo gruodžio 23 iki 27 dienos.

Kitas variantas – pasiimti gruodžio 31-ąją, ketvirtadienį. Tokiu atveju poilsis tęstųsi keturias dienas, iki sausio 3-iosios.

Vis dėlto daugiausia naudos suteikia keturios atostogų dienos tarp Kalėdų ir Naujųjų metų. Būtent šis pasirinkimas leidžia sujungti du šventinius laikotarpius į vieną ilgą poilsį.

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Ar už šventines dienas suteikiamos papildomos laisvos dienos?

Svarbu žinoti, kad Lietuvoje šventinės dienos, sutampančios su šeštadieniu ar sekmadieniu, automatiškai neperkeliamos į artimiausią darbo dieną.

Todėl 2026 metų gruodžio 26-oji, antroji Kalėdų diena, nors ir yra oficiali šventinė diena, papildomos laisvos dienos pirmadienį nesuteiks.

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Taip pat verta prisiminti, kad gruodžio 31-oji Lietuvoje nėra oficiali šventinė nedarbo diena. Todėl darbuotojai, norintys tą dieną nedirbti, turėtų iš anksto susitarti su darbdaviu dėl atostogų ar kito teisėto laisvo laiko suteikimo.

Pagal Darbo kodeksą, darbo diena prieš šventinę dieną paprastai trumpinama viena valanda. Todėl gruodžio 23-iąją ir gruodžio 31-ąją daugeliui darbuotojų darbo laikas bus trumpesnis.

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Atostogas verta planuoti jau dabar

Nors iki Kalėdų dar liko daugiau nei mėnuo, darbuotojams, norintiems pasinaudoti palankiai išsidėsčiusiomis šventinėmis dienomis, verta atostogas derinti iš anksto.

Ypač tai aktualu įmonėse, kuriose vienu metu negali atostogauti daug darbuotojų arba būtina užtikrinti nepertraukiamą veiklą.

Pateikti skaičiavimai taikomi darbuotojams, dirbantiems įprastu penkių darbo dienų per savaitę grafiku. Dirbantiems pamainomis, pagal suminę darbo laiko apskaitą ar kitokį grafiką faktinis poilsio ir atostogų dienų skaičius gali skirtis.

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