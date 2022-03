Pasidalino širdį veriančiomis nuotraukomis: pagerbė žuvusio ukrainiečių pulkininko atminimą

Orla Guerin, „BBC News“ korespondentė savo „Twitter“ paskyroje antradienį rašė:

„Nauja norma Ukrainoje – po nakties apšaudytas ir užsiliepsnojęs daugiabutis Kyjive bei karinės laidotuvės skirtos pulkininkui, kuris žuvo kovodamas su rusais.“

Moteris šalia įrašo pasidalino ir nuotraukomis. Vienoje jų matyti griuvėsiais likęs ir gaisrininkų gesinamas daugiabutis, kuriame kadaise gyveno Kyjivo miesto gyventojai, kurie šiuo metu savo gyvybes saugo slėpdamiesi bunkeriuose ar slėptuvėse.

O. Guerin pasidalino ir užfiksuotu kadru laidotuvėse. „BBC News“ korespondentė įraše taip pat pasidalino ir atskleidė, kieno atminimui pagerbti jos yra skirtos.

„Pulkininko vardas buvo Valeriy Gudz. Jis buvo nužudytas Rytų Ukrainoje“, – rašė Orla Guerin.

