Pasaulinė Omega-3 diena: Lietuvoje daugiau nei 90 proc. vaikų valgo per mažai žuvies

2025 m. vasarį Lietuvoje atliktas vartotojų tyrimas, kurį „Fjord Strong Omega-3“ užsakymu vykdė tyrimų bendrovė „Norstat“, atskleidė nerimą keliantį faktą – tik 7 proc. vaikų vartoja pakankamai žuvies. Beveik pusė Lietuvos vaikų (47 proc.) žuvį ir jūros gėrybes valgo rečiau nei kartą per mėnesį, o keturi iš dešimties – tik 1–2 kartus per mėnesį.

„Tai kritiškai mažas kiekis, – aiškina mitybos specialistė Jevgenija Jansonė. – Omega-3 trūkumas gali apsunkinti vaikų dėmesio koncentraciją, didinti sergamumą peršalimo ir virusinėmis ligomis, kelia regėjimo sutrikimų riziką, gali daryti neigiamą įtaką įvairioms organizmo funkcijoms. Apie tai svarbu kalbėti šiandien, nes kovo 3-ioji yra Pasaulinė Omega-3 diena, skirta atkreipti dėmesį į subalansuotą mitybą, ypač šiuolaikinių vaikų ir paauglių.“

Omega-3 nauda kiekvienai kūno ląstelei

Tyrimo rezultatai parodė, kad net 93 proc. vaikų žuvies valgo mažiau nei rekomenduojama. Įdomu tai, kad žuvies valgymo dažnis priklauso nuo tėvų išsilavinimo – aukštąjį išsilavinimą turinčių tėvų vaikai dažniau valgo pakankamą kiekį žuvies.

„Tai natūralu, nes šeimos nariai valgo tą patį maistą, be to, tėvai formuoja vaikų mitybos įpročius, – teigia mitybos specialistė. – Kai kurie tėvai išvis negamina žuvies, nes patys jos nemėgsta arba nemato reikalo. Lietuvoje 13 proc. vaikų jos nevalgo, nes jiems tiesiog nepatinka skonis. Galbūt ne visi tėvai domisi ir žino, naujausių mokslinių tyrimų išvadas, pavyzdžiui, Omega-3 vartojimas jau vos per mėnesį reikšmingai pagerina 3–17 metų vaikų kognityvines funkcijas: smulkiąją motoriką, kalbinį ir vizualinį suvokimą bei mažina nerimo lygį. Omega-3 yra gyvybiškai svarbus komponentas nuo pat gyvybės pradėjimo momento – jis padeda formuotis vaisiaus smegenims, nervų sistemai ir regėjimo organams. Suaugusiesiems jis svarbus išsaugant aiškų protą, atmintį ir gyvybiškai svarbių organų sveikatą“, – pasakoja J. Jansonė.

Omega-3 rekomenduojami kiekiai

Klinikiniuose tyrimuose naudojami EPR ir DHR kiekiai yra ženkliai didesni, nei oficialiai rekomenduojamos PSO (Pasaulio sveikatos organizacijos) normos. Be to, šiuolaikinės visuomenės, ypač vaikų ir paauglių mityboje, vyrauja didelis kiekis omega-6 turinčių produktų, kurie blokuoja vertingųjų omega-3 pasisavinimą.

Anot mitybos specialistės J. Jansonės, siekiant subalansuoto santykio, svarbu ne tik kuo didesnis omega-3 kiekis, bet ir omega-6, ypač iš perdirbto maisto mažinimas, mityboje.

„Kiekvieno omega-3 poreikis yra individualus. Jis priklauso nuo sveikatos būklės, sveikatos tikslų, mitybos, gyvenimo būdo. Tačiau bendra rekomendacija galėtų būti suvartoti bent po 1000 mg omega-3 kasdien (ne mažiau kaip 600 mg EPR ir DHR), o vaikams nuo 3 metų – bent po 450 mg omega-3 (ne mažiau kaip 350-400 mg EPR ir DHR)“- pataria specialistė.

Organizmas pats negamina Omega-3, dėl šios priežasties jas būtina gauti su maistu. Reikiamą Omega-3 kiekį galima gauti vartojant ne mažiau kaip 180-200 g žuvies ar jūros gėrybių du kartus per savaitę.

Vieni didžiausią omega-3 koncentraciją turinčių šaltinių:

Ančiuviai – 1,4–2,2 g EPR + DHR per 100 g porciją;

Atlantinė lašiša – 1,29–1,38 g EPR + DHR per 75 g porciją;

Silkė – 1,6 g EPR + DHR per 75 g porciją;

Keptas upėtakis – 0,66–0,74 g EPR + DHR per 75 g porciją.

Kaip išspręsti Omega-3 trūkumą?

Jei sunku subalansuoti šeimos mitybą ir įtraukti pakankamą kiekį žuvies, omega-3 trūkumą galima kompensuoti vartojant žuvų taukus kapsulėse, skystu pavidalu ar net kramtoma forma.

„Tai natūralus sprendimas. Renkantis žuvų taukus, rekomenduoju ieškoti žuvų taukų, kurie gaminami iš aukščiausia kokybe sertifikuotos žaliavos, ir labai svarbu – su stipria EPR ir DHR koncentracija. Labai patogu, kai pakanka vos vienos kapsulės arba pusės arbatinio šaukštelio per dieną, kad gautume visas sveikatai svarbias medžiagas. Kalbant apie vaikus - jiems yra platus pasirinkimas, šiuolikinės technologijos leidžia pagaminti žuvų taukus neturinčius žuvies skonio, kuris dažnai nemalonus vaikams.“, – pabrėžia E. Jansonė.

Pasaulinė Omega-3 diena primena apie būtinybę skirti daugiau dėmesio subalansuotai mitybai ir tinkamam omega-3 suvartojimui. Norint užtikrinti optimalų vaikų ir suaugusiųjų sveikatos palaikymą, būtina skatinti dažnesnį žuvies vartojimą, mažinti perdirbtų produktų suvartojimą ir esant poreikiui papildyti mitybą kokybiškais omega-3 šaltiniais.