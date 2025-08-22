Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Namai

Pasakė, per kiek laiko „Ūkio šefas“ pastatė lauko terasą: „Kiekvienas etapas buvo sudėtingas“

2025-08-22 17:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 17:15

TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Ūkio šefas“ – dar vieno laidos vedėjų Vyliaus Blauzdavičiaus ir Vitalijaus Vardžiukevičiaus įgyvendinto sumanymo apibendrinimas. Medinės terasos statybos abiems vyrams kėlė nemenką galvos skausmą, tačiau su „Kiemo mago“ pagalba buvo rasti sprendimai ir projektas sėkmingai įgyvendintas.

TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Ūkio šefas“ – dar vieno laidos vedėjų Vyliaus Blauzdavičiaus ir Vitalijaus Vardžiukevičiaus įgyvendinto sumanymo apibendrinimas. Medinės terasos statybos abiems vyrams kėlė nemenką galvos skausmą, tačiau su „Kiemo mago“ pagalba buvo rasti sprendimai ir projektas sėkmingai įgyvendintas.

REKLAMA
0

Nors statyti terasą trukdė ant namo sienos augusios vynuogės, tačiau laidos kūrėjų džiaugsmui krūmą pavyko išsaugoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Iš pradžių į terasą susukau apie 24 lentas per gal pusdienį. Vitalijus buvo atsakingas už kampus, juos apipjaustydavo, nežinau tik kaip gražiai, bet galėsime pamatyti. O aš sukau pačia terasą, tai jeigu man sakė, kad terasoje tas lentutes lengviausia yra susukti, tai aš nepritarčiau, nes kiek ir polius susukt, terasą susukt yra šiaip sudėtinga“, – neslėpė V. Blauzdavičius.

REKLAMA
REKLAMA

Įvertino, kas buvo sunkiausia

Nuo pradžios iki pabaigos norint pastatyti terasą, pasak V. Blauzdavičiaus, gali užtrukti apie penkias dienas dirbant nuo ryto iki vakaro. Panašiai tiek laiko skyrė ir jie, tačiau ne visada darbavosi abu kartu.

REKLAMA

Pasak V. Vardžiukevičiaus, visi statymo etapai kėlė tam tikrų iššūkių ir jiems, kaip ne profesionalams, šie iššūkiai buvo nelengvi.

„Praktiškai kiekvienas darbas, kurį pradėdavome daryti, pasirodydavo tikrai sudėtingas. Nors atrodo, kad vienas etapas bus jau sudėtingesnis, o kitas lengvesnis, bet nieko panašaus. Kiekvienas etapas buvo sudėtingas savaip ir reikalavo iš tikrųjų daug fizinio darbo ir daug ginčų su Vyliumi“, – neslėpė laidos kūrėjas.

REKLAMA
REKLAMA

Seną sodybą atnaujinantys virtuvės šefai džiaugėsi, kad terasa bus užbaigta jau visai netrukus ir beliko uždengti joje stogą bei nudažyti.

Daugiau apie tai pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

Laidą „Ūkio šefas“ žiūrėkite sekmadieniais 9 val. ryto per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų