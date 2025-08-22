Pasakė, per kiek laiko „Ūkio šefas“ pastatė lauko terasą: „Kiekvienas etapas buvo sudėtingas“

Nors statyti terasą trukdė ant namo sienos augusios vynuogės, tačiau laidos kūrėjų džiaugsmui krūmą pavyko išsaugoti.
„Iš pradžių į terasą susukau apie 24 lentas per gal pusdienį. Vitalijus buvo atsakingas už kampus, juos apipjaustydavo, nežinau tik kaip gražiai, bet galėsime pamatyti. O aš sukau pačia terasą, tai jeigu man sakė, kad terasoje tas lentutes lengviausia yra susukti, tai aš nepritarčiau, nes kiek ir polius susukt, terasą susukt yra šiaip sudėtinga“, – neslėpė V. Blauzdavičius.
Įvertino, kas buvo sunkiausia
Nuo pradžios iki pabaigos norint pastatyti terasą, pasak V. Blauzdavičiaus, gali užtrukti apie penkias dienas dirbant nuo ryto iki vakaro. Panašiai tiek laiko skyrė ir jie, tačiau ne visada darbavosi abu kartu.
Pasak V. Vardžiukevičiaus, visi statymo etapai kėlė tam tikrų iššūkių ir jiems, kaip ne profesionalams, šie iššūkiai buvo nelengvi.
„Praktiškai kiekvienas darbas, kurį pradėdavome daryti, pasirodydavo tikrai sudėtingas. Nors atrodo, kad vienas etapas bus jau sudėtingesnis, o kitas lengvesnis, bet nieko panašaus. Kiekvienas etapas buvo sudėtingas savaip ir reikalavo iš tikrųjų daug fizinio darbo ir daug ginčų su Vyliumi“, – neslėpė laidos kūrėjas.
Seną sodybą atnaujinantys virtuvės šefai džiaugėsi, kad terasa bus užbaigta jau visai netrukus ir beliko uždengti joje stogą bei nudažyti.
Daugiau apie tai pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Laidą „Ūkio šefas“ žiūrėkite sekmadieniais 9 val. ryto per TV3!
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!