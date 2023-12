Pasakė, per kiek laiko alkoholis pasišalina iš organizmo: kiti to nežino

Kiek laiko alkoholis išlieka jūsų organizme, priklauso nuo daugelio veiksnių. Daugeliui žmonių po ilgos išgertuvių nakties didelį rūpestį kelia tai, kiek laiko alkoholis išliks jų organizme. Alkoholiui apdoroti organizme reikia laiko, rašo alcoholrehabguide.org.

Vidutiniškai vienam standartiniam gėrimui metabolizuoti prireikia maždaug vienos valandos. Tiksliai nustatant, kiek laiko alkoholis aptinkamas organizme, priklauso nuo daugelio veiksnių.

Kraujas: Alkoholis iš kraujotakos pasišalina maždaug 0,015 mg per valandą. Kraujo teste alkoholis gali būti matomas iki 12 valandų.

REKLAMA

REKLAMA

Šlapimas: Atliekant etilo gliukuronido (EtG) testą šlapime alkoholis gali būti aptinkamas 3 – 5 dienas, o atliekant tradicinį metodą: 10 – 12 valandų.

REKLAMA

Plaukai: panašiai kaip ir kitų narkotikų atveju, plaukų folikulų narkotikų teste alkoholį galima aptikti iki 90 dienų.

Kaip organizmas apdoroja alkoholį

Alkoholį virškinant ir metabolizuojant organizme vyksta gana paprastas procesas. Todėl laikas, kurį gėrimas išlieka žmogaus organizme, labiau priklauso nuo to, kiek žmogus išgeria, nei nuo kitų veiksnių.

Išgertas alkoholis patenka į virškinimo sistemą ir keliauja į skrandį bei plonąją žarną. Maždaug 20 % alkoholio absorbuojama skrandyje, o didžioji dalis likusių 80 % absorbuojama plonojoje žarnoje, iš kurios patenka tiesiai į kraują.

REKLAMA

REKLAMA

Patekęs į kraują, alkoholis greitai pasklinda po visą organizmą, todėl alkoholis veikia tiek daug įvairių organizmo sistemų. Didžioji dalis į organizmą patekusio alkoholio galiausiai atsiduria kepenyse, kur vyksta didžioji dalis alkoholio apykaitos procesų.

Apskritai kepenys gali perdirbti vieną unciją alkoholio (arba vieną standartinį gėrimą) per vieną valandą. Jei žmogus suvartoja daugiau, sistema persisotina ir papildomas alkoholis kaupiasi kraujyje ir kituose audiniuose, kol gali būti metabolizuojamas. Jei taip atsitinka per daug kartų arba per greitai, gali išsivystyti smegenų ir kūno audinių pažeidimai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Žmogaus organizmas labai efektyviai perdirba alkoholį, jei alkoholis nevartojamas taip greitai, kad sukeltų apsinuodijimą alkoholiu. Apskaičiuota, kad 90 – 98 % viso į organizmą patekusio alkoholio yra metabolizuojama ir absorbuojama. Likęs alkoholis pasišalina iš organizmo su prakaitu, šlapimu, vėmimu ir išmatomis.

Alkoholio koncentracija kraujyje (BAC)

Procentinė alkoholio koncentracija kraujyje vadinama alkoholio koncentracija kraujyje (BAC). BAC paprastai išreiškiamas etanolio, esančio kraujyje, procentais, išreikštais alkoholio masės tūrio vienetais. Daugumos žmonių viena uncija alkoholio sudaro 0,015 % alkoholio koncentraciją kraujyje.

REKLAMA

Tai reiškia, kad asmens, kurio kraujyje yra 0,015 % alkoholio, kraujyje po 10 valandų alkoholio bus nedaug arba visai nebus. Svarbu pažymėti, kad kuo daugiau išgeriate, tuo ilgiau alkoholis išlieka organizme.

Kai alkoholio kiekis žmogaus kraujyje viršija 0,05% – 0,055%, neigiamas alkoholio poveikis pradeda stiprėti. Taigi ramybės, laimės ir atsipalaidavimo jausmai ima virsti depresija, dirglumu ir dezorientacija. Esant maždaug 0,08 – 0,09 % alkoholio, sutrinka pusiausvyros pojūtis ir motoriniai įgūdžiai.

REKLAMA

Kai kurie žmonės, esant tokiam alkoholio kiekiui, taip pat gali pradėti vemti dėl alkoholio pertekliaus kraujyje ir organizmo nesugebėjimo pakankamai greitai metabolizuoti alkoholį.

Veiksniai, turintys įtakos alkoholio perdirbimo greičiui

Alkoholis metabolizuojamas pastoviu greičiu, tačiau kai kurie žmonės alkoholio poveikį gali jausti ilgiau. Taip yra todėl, kad alkoholio koncentracija žmonių kraujyje gali svyruoti dėl įvairių toliau išvardytų priežasčių:

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Amžius

Kuo vyresnis žmogus, tuo ilgiau alkoholis išlieka kepenyse, kol patenka į bendrąją kraujotaką arba yra metabolizuojamas, todėl ilgėja apsvaigimo trukmė ir didėja kepenų pažeidimo rizika. Su amžiumi mažėja ir vandens kiekis organizme, o tai prisideda prie didesnio AKK.

Be to, vyresnio amžiaus žmonės dažniau vartoja vaistus, o tai taip pat turi įtakos kepenims. Visi šie veiksniai reiškia, kad organizmas alkoholį perdirba lėčiau.

Lytis

Dėl keleto fiziologinių priežasčių moterys alkoholį metabolizuoja kitaip nei vyrai ir jis ilgiau išlieka moters organizme. Taip yra daugiausia dėl to, kad moterys, palyginti su vyrais, paprastai turi didesnį procentą kūno riebalų ir mažesnį procentą vandens.

REKLAMA

Tai reiškia, kad vyro organizmas automatiškai praskiedžia alkoholį labiau nei moters, net jei abu žmonės yra vienodo ūgio ir sveria tiek pat. Hormonų kiekis taip pat turi įtakos organizmo gebėjimui apdoroti alkoholį, todėl moterys, gerdamos alkoholį prieš pat menstruacijas, patirs didesnį BAC. Tyrimai papildomai parodė, kad moterys turi mažiau acetaldehido dehidrogenazės – fermento, naudojamo alkoholiui metabolizuoti skrandyje.

Maistas

Valgymas ir maisto patekimas į skrandį prieš vartojimą gali turėti didelę įtaką alkoholio absorbcijos greičiui. Maistas padeda praskiesti alkoholį ir sulėtinti skrandžio tuštinimąsi į plonąją žarną, kur alkoholis greitai pasisavinamas.

REKLAMA

Didžiausias alkoholio koncentracija kraujyje gali būti net 3 kartus didesnė žmogui, kurio skrandis tuščias, nei žmogui, kuris prieš gerdamas vartojo maistą. Reguliarus valgymas ir užkandžiavimas geriant gali padėti paskatinti fermentų aktyvumą kepenyse ir sulėtinti alkoholio absorbcijos greitį.

Kūno dydis

Žmogaus kūno dydis ir sudėtis taip pat yra veiksniai, galintys turėti įtakos alkoholio perdirbimo greičiui. Mažai vandens turintis riebalinis audinys negali absorbuoti alkoholio taip, kaip daug vandens turintis raumeninis audinys, t. y. asmenų, turinčių daugiau kūno riebalų, BAC paprastai būna didesnis.

Atitinkamai itin raumeningo, bet žemesnio ūgio asmens BAC bus didesnis nei tokio paties sudėjimo aukštesnio už jį asmens.