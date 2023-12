Į šampūną įberkite druskos: rezultatas nustebins

Vietoj to, kad naudotumėte galvos odai ir plaukams kenkiančius produktus, kuriuose gausu cheminių medžiagų, pasiimkite druskos ir įberkite jos į šampūną – jis teikia įvairiapusę naudą, be to, ši priemonė pigi ir ją greičiausiai jau turite namuose.

Ragina į šampūną įberti druskos

Druską plaukų priežiūrai naudoti verta dėl to, kad tai padeda pagerinti plaukų sveikatą ir įveikti kai kurias galvos odos problemas, su kuriomis susiduria daugelis.

Štai, kokias naudas pastebėsite, jei plaunant plaukus į šampūną įbersite šiek tiek druskos ir šiuo mišiniu plausite galvą arba panaudosite druską kaip galvos odos priežiūros priemonę, rašo steemit.com.

REKLAMA

REKLAMA

Užkerta kelią riebalavimuisi

Jei turite problemų dėl plaukų riebalavimosi, druska padės išspręsti šią problemą. Druska gali kontroliuoti pernelyg aktyvias galvos odos riebalines liaukas, kurios ir sukelia riebalų perteklių.

REKLAMA

Paprasčiausiai įpilkite du ar tris valgomuosius šaukštus druskos į šampūną, kurį įprastai naudojate, ir plaukite juo plaukus. Rezultatą pamatysite jau po kelių plovimų.

Padeda kovoje su pleiskanomis

Pleiskanos – tai negyvos odos ląstelės, kurios lupasi nuo galvos odos. Jei pradėsite plauti plaukus šampūnu su druska, tai padės stimuliuoti kraujotaką ir pašalinti pleiskanas. Be to, druska taip pat apsaugo galvos odą nuo pelėsio atsiradimo, kuris gali sukelti nemalonias ligas.

REKLAMA

REKLAMA

Viskas, ką reikia padaryti – įberti druskos į šampūną ir iškart plauti galvą, tačiau šampūnu su druska masažuoti galvos odą iki dešimties minučių, kad pasiektumėte geriausią efektą.

Skatina plaukų augimą

Druska labai naudinga plaukų augimui. Druska gali užkirsti kelią plaukų slinkimui, jį sustabdyti ir skatinti naujų plaukų augimą.

Tereikia išplauti plaukus šampūnu su druska, tada 10-15 minučių masažuoti dar drėgną galvos odą su jūros druska ir vėl išskalauti plaukus. Šią procedūrą kartokite du kartus per savaitę du mėnesius, kad pamatytumėte rezultatą.