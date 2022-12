Pasakė, kiek kiaušinių galima suvalgyti per dieną: nerizikuokite sveikata

Kaip ir daugeliui sveikatos sutrikimų, aukštam kraujospūdžiui arba hipertenzijai įtakos turi mityba. Pavyzdžiui, plačiai žinoma, kad valgant maistą, kuriame gausu druskos, gali smarkiai padidėti kraujospūdis.

Taip yra todėl, kad druska priverčia organizmą sulaikyti vandenį ‒ taip sudaromas papildomas spaudimas kraujagyslių sienelėms. Kai kurie maisto produktai gali padidinti kraujospūdį, tačiau kiti gali jį sumažinti, rašo express.co.uk.

Kiaušinių nauda

Naujas tyrimas, paskelbtas žurnale „Scientific Reports“ (Moksliniai pranešimai), parodė, kad kraujospūdį sumažinti gali padėti reguliarus kiaušinių valgymas.

Tyrime dalyvavo 668 suaugusieji ispanai ‒ tyrėjai domėjosi, kiek kiaušinių jie suvalgydavo per savaitę, bei matavo jų kraujospūdį. Mažas suvartojimas ‒ 0-1,2 kiaušinių per savaitę, o didelis ‒ nuo 3,2-6,9 kiaušinių per savaitę.

Nė vienas iš dalyvių nevalgė daugiau septynių kiaušinių per savaitę.

Nustatyta, kad daugiausiai kiaušinių per savaitę suvalgančių žmonių kraujospūdis, taip pat HbA1c – vidutinis cukraus kiekis kraujyje, sumažėjo labiausiai.

Išvadoje rašoma: „Lyginant mažesnį ir didesnį kiaušinių suvartojimą, pastarasis yra siejamas su mažesniu sistoliniu, diastoliniu ir vidutiniu arteriniu spaudimu bei mažesniu HbA1c kiekiu“.

Kai matuojate kraujospūdį, sistolinis spaudimas yra didesnis prietaiso rodmuo, o diastolinis – mažesnis rodmuo. Sistolinis slėgis yra jėga, kuria jūsų širdis pumpuoja kraują po kūną, o diastolinis slėgis yra pasipriešinimas kraujo tekėjimui kraujagyslėse.

Pasakė, kiek kiaušinių galima suvalgyti per dieną

Tyrime daroma išvada, kad valgyti vieną kiaušinį per dieną yra saugu.

„Apibendrinant, mūsų išvados patvirtina įrodymus, kad laikantis subalansuotos ir geros kokybės mitybos modelio, suvartoti vieną kiaušinį per dieną yra saugu, nes tai neturi neigiamo poveikio kraujospūdžiui ir cukraus kiekiui kraujyje net ir antsvorį turintiems ar nutukusiems asmenims“.

Aukštas kraujospūdis yra 140/90 mmHg arba 150/90 mmHg, jei esate vyresnis nei 80 metų. Idealus kraujospūdis ‒ nuo 90/60 mmHg iki 120/80 mmHg. Hipertenzija dažnai neturi ryškesnių simptomų, todėl visada geriausia išsitirti.

Dėl nuolatinio aukšto kraujospūdžio gali padidėti šių sveikatos būklių rizika:

- širdies ligos, - širdies smūgis, - insultas, - širdies nepakankamumas, - periferinių arterijų liga, - aortos aneurizma, - inkstų ligos, - kraujagyslinė demencija.