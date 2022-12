Ragina rinktis 1 vaisių: jūsų širdis padėkos

Taip yra todėl, kad esant aukštam kraujospūdžiui, kraujagyslės, širdis ir net smegenys patiria papildomą apkrovą. Kaip ir daugelio kitų sveikatos būklių, viena aukšto kraujospūdžio priežasčių yra netinkama mityba, rašo express.co.uk.

Pagrindinis kaltininkas yra per didelis druskos vartojimas. Mityba gali sukelti hipertenziją, tačiau ji taip pat gali padėti ją įveikti.

Maisto papildų gamintojo „Nutrigums“ mitybos konsultantė Shona Wilkinson paaiškino: „Yra įvairių nesveikos gyvensenos aspektų, kurie gali turėti įtakos kraujospūdžiui, pvz. geriate per daug alkoholio ar kofeino turinčių gėrimų, turite antsvorio, rūkote, mažai judate, valgote per daug druskos ir per mažai vaisių bei daržovių.

Yra keletas būdų, kaip sumažinti aukštą kraujospūdį be vaistų, pavyzdžiui, valgyti maistą, kuriame yra kalio, magnio ir B grupės vitaminų, ir taip palaikyti normalų kraujospūdį“.

Shona Wilkinson rekomenduoja valgyti bananus ‒ tai puikus būdas sumažinti kraujospūdį.

„Bananai yra ne tik maistingi, bet juose gausu kalio ir daug skaidulų – tai sumažina aukšto kraujospūdžio ir širdies ligų riziką.

Kalis yra pagrindinis kraujospūdį mažinantis mineralas ir padeda subalansuoti natrio kiekį organizme. Vienas bananas per dieną ne tik suteiks energijos, bet ir padės palaikyti normalią širdies veiklą. Kalis taip pat padeda kūnui palaikyti normalų skysčių kiekį mūsų ląstelėse ir padeda susitraukti raumenims ir širdžiai, todėl kraujas pumpuojamas į visus gyvybiškai svarbius kūno organus“, – sakė ji.

Ką sako mokslininkai?

Minėtus teiginius patvirtino šiais metais „European Heart Journal“ žurnale paskelbti tyrimo rezultatai. Tyrėjų komanda išanalizavo daugiau nei 24 000 žmonių duomenis.

Dalyviai užpildė klausimyną apie savo gyvenimo būdo įpročius, tada buvo išmatuotas jų kraujospūdis ir paimtas šlapimo mėginys natrio ir kalio kiekiui šlapime įvertinti.

Moterims nustatytas ryšys tarp tarp kalio vartojimo ir kraujospūdžio – didėjant kalio vartojimui, mažėjo kraujospūdis, tačiau vyrams šio ryšio nepastebėta.

Tyrime teigiama: „Duomenys rodo, kad moterys, kurios suvartoja daug natrio, gauna daugiau naudos iš didesnio kalio kiekio sistolinio kraujospūdžio atžvilgiu“.

Kraujospūdis matuojamas dviem skaičiais: sistoliniu spaudimu (didesnis rodmuo) ir diastoliniu (mažesnis rodmuo). Sistolinis slėgis yra jėga, kuria jūsų širdis pumpuoja kraują po visą kūną, o diastolinis slėgis yra pasipriešinimas kraujo tekėjimui kraujagyslėse.

Aukštas kraujospūdis yra 140/90 mmHg, o vyresniems nei 80 metų ‒ 150/90 mmHg.