Pasakė, kiek kartų per savaitę mylėtis yra normalu

Tarp sekso terapeutų kyla tam tikras klausimas, koks yra tikrasis porų, esančių santykiuose, vidurkis. Atsakymai svyruoja nuo karto per savaitę iki vieno karto per mėnesį! Kai Ianas Kerneris, mokslų daktaras, paklaustas, kaip jis reaguoja į poras, kurios jo klausia, kaip dažnai turėtų mylėtis, jis atsakė: „Visada atsakydavau, kad nėra vieno teisingo atsakymo“.

Kai poros nustoja mylėtis, jų santykiuose atsiranda daugiau pykčio, atsiskyrimo, neištikimybės, o galiausiai tai lydi skyrybos.

Poros seksualiniam gyvenimui įtaką labai daug skirtingų veiksnių: amžius, gyvenimo būdas, kiekvieno partnerio sveikata ir natūralus lytinis potraukis ir, žinoma, jų santykių kokybė, rašoma healthline.com.

„Taigi, nors ir nėra vieno teisingo atsakymo į klausimą, kaip dažnai poros turėtų mylėtis, pastaruoju metu patariu poroms tai daryti bent kartą per savaitę“, – priduria gydytojas.

Pasak daktaro Davido Schnarcho, atlikus tyrimą, kuriame dalyvavo daugiau nei 20 000 porų, jis nustatė, kad tik 26 % porų mylisi kartą per savaitę, o dauguma respondentų mylisi tik kartą ar du per mėnesį arba mažiau!

Tačiau kitame tyrime, išspausdintame The University of Chicago Press maždaug prieš 10 metų, teigiama, kad susituokusios poros seksu užsiima maždaug septynis kartus per mėnesį, o tai yra šiek tiek mažiau nei du kartus per savaitę. Trečiame tyrime buvo pranešta, kad iš 16 000 apklaustų suaugusiųjų vyresnio amžiaus dalyviai lytiškai santykiavo maždaug 2–3 kartus per mėnesį, o jaunesni – maždaug kartą per savaitę.

Ar jūsų santuoka turi problemų?

Dauguma sekso terapeutų sutinka, kad seksas rečiau nei 10 kartų per metus reiškia, kad jūsų santuoka yra be lytinės traukos. Tačiau, anot Schnarch, sekso trūkumas nereiškia, kad jūsų santuoka turi problemų.

Nors seksas gali būti būdas, kuriuo poros paprastai išreiškia savo meilę ir troškimą vienas kitam, sekso trūkumas nebūtinai reiškia, kad ruošiatės išsiskyrimui, nors su tuo turėtumėte susitvarkyti.

Kaip sinchronizuoti savo seksualinius potraukius

Norint, kad seksas taptų tuo, ko trokštate, reikia atsižvelgti į daugybę veiksnių. Daugelyje porų nuomonių skirtumai gali būti problema.

„Jei jūsų lytinis potraukis yra išsibalansavęs, turite surasti aukso vidurį ir užsiimti seksu šiek tiek daugiau nei vienam partneriui patinka, bet tikriausiai šiek tiek mažiau nei patinka kitam“, – sako daktarė Gail Saltz.

Kaip ir kiekviena santykių problema, seksas ir jo dažnumas reikalauja kompromisų. Tai gali atrodyti kaip didelis kalnas, į kurį reikia kopti, kai pagalvoji apie visus kitus dalykus, su kuriais susiduriate kasdien. Skalbimas, darbas, valgio gaminimas, valymas ir kitos užduotys dažnai atrodo svarbesnės nei greitas pasivažinėjimas su partneriu; bet seksas vėl gali tapti linksmas

Iš pradžių tai gali reikšti sekso planavimą ir seksui skirtą laiką padarykite intymesnį. Apkabinkite vienas kitą kiekvieną dieną, sportuokite, kad padidintumėte testosterono lygį, ir išjunkite blaškančius objektus pvz., kompiuterį ir televizorių. Jei vis dar turite problemų dėl galimybės užmegzti intymumą, apsilankymas pas sekso terapeutą gali tikrai padėti jums ir jūsų partneriui atsidurti tame pačiame taške.