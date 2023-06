Pasakė, kas kiek laiko reikia skalbti patalynę: nustebins ne vieną

Tačiau kai stojus karščiams dėl prakaitavimo reikia dažniau skalbti ne tik drabužius, bet ir patalynę, ar tai reiškia, kad ir taip aukštos sąskaitos už elektrą dar labiau išaugs?

Kartą per savaitę

Pasak tvaraus valymo ekspertės Paulos Quazi, per karščius patalynę turėtume skalbti kartą per savaitę. Ir nors daugeliui iš mūsų, kurie paprastai keičia patalynę kas dvi savaites ar rečiau, tai gali atrodyti per dažnai, tačiau bet kokiu atveju turėtume ją skalbti kas savaitę ištisus metus, rašo mirror.co.uk.

Švaros guru pasidalijo patarimais, kaip susidoroti su karščio banga, ir sakė, kad vien dėl šilto oro nereikia laužyti nusistovėjusių skalbimo ciklų.

„Kadangi vidutiniškai žmogus kiekvieną savaitę lovoje praleidžia apie 49-60 valandų, paklodėse gali kauptis negyvos odos ląstelės, kūno riebalai ir net išmatos, o per karščius dar prisideda ir prakaitas, – sakė ji. – Nešvarios antklodės ir pagalvių užvalkalai gali sukelti odos bėrimus ir alergiją, todėl labai svarbu, kad patalynė būtų švari, ypač jei kenčiate nuo bet kokių odos ligų ar jautrumo alergenams.“

„Tačiau, nebent gausiai prakaituojate naktį, tikėtina, kad patalynę teks skalbti tik kartą per savaitę – kaip ir turėtumėte daryti visada!“, – pridūrė P. Quazi.

Paula, ekologiško valymo prekės ženklo „Smol“ įkūrėja, taip pat sakė, kad nors paprastai rekomenduojama skalbti patalynę 60⁰, galite išsiversti ir skalbdami 30⁰ temperatūroje, jei tik turite gerą skalbimo priemonę.

Moteris teigė, kad galite kas savaitę skalbti 30⁰, tačiau kartą per mėnesį reikėtų skalbti aukštesnėje, 60⁰ temperatūroje – taip sumažinsite išlaidas ir sėkmingai atsikratysite dulkių erkučių.

„Paprastai rekomenduojama skalbti 60° temperatūroje , tačiau, naudojant gerą skalbimo priemonę, skalbimas 30° taip pat puikiai veiks – tai netgi rekomenduojama naudojant biologines skalbimo kapsules, nes aukštesnė skalbimo temperatūra iš tikrųjų pakeičia valymo fermentų savybes ir jie veikia ne taip efektyviai, – aiškino ji. – Taigi, rekomenduoju reguliariai kas savaitę skalbti 30°,o kartą per mėnesį – 60° temperatūroje, kad atsikratytumėte dulkių erkučių bei ir kitų nemalonumų.“

Naudoti lengvesnę patalynę

Dar vienas Paulos patarimas – vasaros mėnesiais naudokite lengvesnę patalynę, nes plonesnis audinys leis į skalbimo mašiną vienu metu sutalpinti daugiau.

„Vasarą naudodami plonesnio audinio patalynę, daugiau sutalpinsite į vieną skalbimo ciklą – taip bus ekonomiškiau bei išnaudosite karštą orą ir skalbiniai puikiai išdžius lauke, – sakė ji. – Saulės ultravioletiniai spinduliai padės sunaikinti mikroorganizmus, o nenaudodami džiovyklės sutaupysite pinigų ir elektros energijos.“

Paula taip pat teigia, kad svarbu leisti patalynei „kvėpuoti“ kiekvieną dieną – neskubėkite kloti lovą ryte.

„Kitas būdas užkirsti kelią bakterijoms, yra leisti lovai kvėpuoti – užuot iškart ryte pasikloję lovą, palikite patalynę gerai vėdinamoje patalpoje, kad iš jos pašalintumėte drėgmę – netgi galite pakabinti paklodes šalia atviro lango“, – patarė Paula.