Sumažinkite aukštą cholesterolį: ragina išbandyti 1 produktą

Pagrindinis didelio cholesterolio kiekio rizikos veiksnys yra dieta, ypač maistas, kuriame yra daug sočiųjų riebalų.

Gera žinia yra ta, kad dieta taip pat gali padėti sumažinti cholesterolio kiekį, rašo express.co.uk.

Jei nerimaujate dėl per didelio cholesterolio kiekio, Shona Wilkinson, „Freshcan“ mitybos specialistė, rekomenduoja į mitybą įtraukti persikus.

„Persikai puikiai tinka cholesterolio kiekiui kontroliuoti, – sakė ji. – Juose yra mažai sočiųjų riebalų ir jie yra puikus skaidulų šaltinis.“

Ji paaiškino, kad skaidulos padeda sumažinti cholesterolio kiekį keliais būdais.

Prisijungia prie cholesterolio

„Tirpusis pluoštas turi savybę prisijungti prie cholesterolio virškinamajame trakte, užkertant jo kelią absorbcijai į kraują, – sakė ji. – Tai sumažina cholesterolio kiekį, kurį organizmas gali naudoti ar laikyti.“

Padidina tulžies rūgšties išsiskyrimą

Tirpios skaidulos taip pat padidina tulžies rūgščių išsiskyrimą. Tulžies rūgštys susidaro iš cholesterolio kepenyse ir yra svarbios virškinimui.

Kai ląsteliena žarnyne jungiasi su tulžies rūgštimis, tai skatina jų pasišalinimą iš organizmo bei skatina kepenis panaudoti daugiau cholesterolio naujai tulžies rūgščiai gaminti ir taip sumažina bendrą cholesterolio kiekį.

Lėtina virškinimą

„Ląsteliena turtingas maistas, pavyzdžiui, persikai, virškinamas ilgiau nei perdirbtas maistas, pridūrė S. Wilkinson. – Lėtas virškinimas padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje ir užkerta kelią greitiems insulino šuoliams, kurie prisideda prie cholesterolio gamybos organizme.“

Ką sako tyrimai?

Vienas tyrimas, paskelbtas 2013 m. žurnale „Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics“ (Mitybos ir dietologijos akademijos žurnalas), parodė, kad persikai yra vieni iš vaisių, mažinančių cholesterolio kiekį dėl juose esančio flavonoidų ir stilbeno kiekio.

Tyrimas, kuriame dalyvavo beveik 1400 žmonių, parodė, kad persikus, taip pat obuolius, slyvas ir kriaušes vartojusių žmonių kraujyje sumažėjo lipidų.

Daugiausia flavonoidų ir stilbenų turi vaisiai – obuoliai, slyvos, kriaušės ir persikai, bei daržovės – lotoso ir taro arba kolokazijos šaknys.

Tyrime buvo įvertintas kasdienis flavonoidų ir stilbeno suvartojimas, o didesnis flavonoidų suvartojimas su maistu buvo siejamas su Kinijos moterų lipidų profilio gerėjimu.

Tyrimo rezultatai rodo, kad maistiniai flavonoidai gali turėti teigiamą poveikį širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai.

Kitame straipsnyje, paskelbtame žurnale „Journal of Nutritional Biochemistry“ 2015 m., buvo tiriamas persikų ir slyvų sulčių vartojimo poveikis graužikams.

Rezultatai parodė, kad persikų ir slyvų sulčių vartojimas apsaugojo nuo nutukimo sukeltų medžiagų apykaitos sutrikimų, įskaitant hiperglikemiją, atsparumą insulinui ir leptinui, dislipidemiją ir mažo tankio lipoproteinų oksidaciją.

Norint sumažinti cholesterolio kiekį, NHS rekomenduoja: