Pasakė, kaip dažnai reikia skalbti patalynę: kiti to nežino

Tinkama higiena svarbi visose gyvenimo srityse. Kalbant apie patalynę, jos higiena daug svarbesnė, nei daugelis mano, rašo sleepfoundation.org.

Jei neskalbiate patalynės reguliariai, jums gali pasireikšti alergija, iššusti oda, išsivystyti astma ir t. t. Kad būtumėte sveiki ir kokybiškai išsimiegotumėte, būtina palaikyti patalynės švarą, tačiau kaip dažnai ją skalbti?

Kaip dažnai skalbti patalynę?

Patalynę reikėtų skalbti kartą per savaitę. Jei savo lovoje miegate ne kasdien, galite skalbti patalynę kartą per dvi savaites.

O kai kuriems reikėtų skalbti patalynę dažniau nei kartą per savaitę. Jei turite naminių gyvūnėlių, kuriems leidžiate miegoti ant lovos, rekomenduojama skalbti patalynę kas 3-4 dienas.

Jei esate alergiški arba sergate astma, vertėtų pabandyti dažniau skalbti patalynę ir pažiūrėti, ar keičiasi sveikatos būklė.

Šiltais vasaros mėnesiais taip pat rekomenduojama skalbti patalynę dažniau, nes tikėtina, kad daugiau prakaituojate.

Jei pavasarį ar vasarą jums pasireiškia sezoninė alergija, dažnesnis patalynės skalbimas gali padėti palengvinti simptomus.

Kodėl svarbu skalbti patalynę

Gali atrodyti, kad keisti ir skalbti patalynę kartą per savaitę yra per daug varginantis darbas, tačiau verta tam skirti laiko. Vos per kelias dienas ant patalynės gali susikaupti daug:

- nešvarumų;

- negyvos odos ląstelių;

- odos išskiriamų riebalų;

- prakaito;

- dulkių erkučių, jų lavonų ir išmatų.

Nors dauguma iš mūsų gali susitaikyti su tuo, kad miega nešvarumuose ir prakaite, dulkių erkutės daugeliui kelia nerimą.

Dulkių erkutės – tai mikroskopinės erkutės, gyvenančios daugelio namuose. Jos nekanda, tačiau gali sukelti odos bėrimus ir sudirgimą, alergiškiems asmenims nuo jų gali pasireikšti alergija.

Dulkių erkutės dauginasi itin sparčiai ir minta negyvomis odos ląstelėmis. Čiužinyje ir patalynėje gali gyventi dešimtys ar net šimtai tūkstančių dulkių erkučių.

Net jei nesate alergiški dulkių erkutėms, greičiausiai, nenorėtumėte su tūkstančiais jų dalintis viena lova. Tad reguliarus patalynės skalbimas gali padėti to išvengti.

Kaip skalbti patalynę

Dabar jau žinote, kad patalynę reikia skalbti bent kartą per savaitę, tačiau kaip ją skalbti tinkamai?

1. Atidžiai perskaitykite etiketę, patikrinkite, ar nėra konkrečių priežiūros nurodymų;

2. Skalbkite etiketėje nurodytos temperatūros vandenyje (medvilnė paprastai gali būti skalbiama karštame vandenyje, o poliesteris ir kai kurios kitos medžiagos turėtų būti skalbiamos šiltame vandenyje);

3. Skalbkite skalbimo mašinoje, naudodami švelnią skalbimo priemonę;

4. Jei jūsų oda jautri, galite išskalauti patalynę du kartus, kad pašalintumėte skalbimo priemonės likučius;

5. Džiovinkite skalbinių džiovyklėje žemoje temperatūroje arba padžiovę ant skalbinių džiovyklos.