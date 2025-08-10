Pasakė, ar reikia šalinti darinius „ant kojelės“: daugelis mano neteisingai

Nors papilomos pavojaus nekelia, verta žinoti, kaip jas atpažinti, kada dėl tokių darinių reikėtų kreiptis į gydytoją bei kur keliauti, norint jį pasišalinti. Į dažniausiai kylančius klausimus naujienų portalui tv3.lt atsakė „Inovatyvios dermatologijos centro“ ir Santaros klinikų gydytoja dermatologė Neringa Barzdenienė.
Dariniai „ant kojelės“ – papilomos
Trumpai tariant, papiloma – gerybinė išauga, išauganti ant odos. Kaip teigia pašnekovė, gali skirtis ir jų dydis, ir spalva. Tad kaip atpažinti?
„Jis gali būti ant vadinamos plonos kojelės, o viršus, galva, gali būti storesnė, bet kartais tiek kaklo diametras, tiek paties darinio diametras būna toks pats – primena burbuliuką.
Dažniausiai papilomos būna nuo vieno iki penkių milimetrų dydžio, o spalvos varijuoja – nuo odos spalvos iki netgi pakankamai tamsios rudos“, – aiškino N. Barzdenienė.
Tokie dariniai ant odos dažniausiai atsiranda keliose tipinėse vietose: ant vokų, kaklo, pažastyse, kirkšnių srityje. Moterims gali atsirasti ir po krūtine, nors jų pasitaiko ir liemens srityje, ir kitose vietose. Apibendrinant, dažniausiai jos aptinkamos ten, kur yra daugiausia trinties su drabužiais, papuošalais ar oda su oda.
„Dažniausiai tai yra vyresniems žmonėms atsirandantys dariniai, bet tikrai pasitaiko ir vaikų su papilomomis, ir jauno amžiaus žmonių. Jos gali būti visiškai pavienės ir grupuotos, jų gali būti ir labai daug – vienam pacientui gali atsirasti dešimtys“, – pridūrė dermatologė.
Kodėl atsiranda papilomos?
Specialistė pažymi, kad yra daugybė priežasčių, kodėl gali atsirasti papilomos. Pavyzdžiui, aptiktos sąsajos su nutukimu – viršsvorį turintiems asmenims papilomų augimas yra spartesnis, ypač vietose, kur susidaro stipresnė trintis.
„Taip pat pastebėta sąsajų netgi su cukriniu diabetu – tiems, kas serga arba turi gliukozės tolerancijos sutrikimą, yra didesnė tikimybė atsirasti papilomoms. Lygiai taip pat ir sergantiems metaboliniu sindromu, turintiems padidintą cholesterolį ar netgi padidintą kraujo spaudimą, t. y. turintiems gretutinių ligų“, – pridėjo gydytoja.
Moterims papilomų atsiradimą gali sąlygoti hormoniniai pokyčiai – dėl to ne tik gali padidėti apgamai, bet ir atsirasti nauji dariniai, ypač nėštumo metu. O po jo jie gali sumažėti ar net visai išnykti.
Vis tik, kaip byloja ir pats darinių pavadinimas, jos gali susidaryti ir dėl to, kad asmuo yra žmogaus papilomos viruso (ŽPV) nešiotojas. Šio viruso rūšių yra daugybė, tačiau, kaip pastebėta tiriant papilomas, jose aptinkama 6 ir 11 viruso rūšys.
Pasakė, ar reikia šalinti papilomas
Ant odos pastebėjus dar nematytą, naujai atsiradusį darinį, gali kilti savotiška baimė – ar jis nepavojingas. Gydytoja dermatologė nuramina:
„Ar jos gali piktybėti? Ne. Tačiau svarbu jų nesumaišyti su kitais dariniais, kurie kartais gali atrodyti panašiai. Bet pati papiloma yra gerybinis darinys – net ir su ja gyvenant ilgus metus, kažko blogo nenutinka.“
Nors papilomos nekelia pavojaus ir jų šalinti nebūtina, dermatologė primena – rūpinimasis sveikata visuomet turi būti pirmoje vietoje. Ir jeigu darinys atsirado pirmą kartą, kelia įtarimų – visada būtina pasikonsultuoti su gydytoju.
„Jeigu tai kažkoks naujas, greitai augantis darinys, savaime arba nuo menkiausios traumos pakraujuojantis, visada reikia pasitikrinti, nes tikrai galime turėti reikalą su odos onkologiniu susirgimu – odos vėžiu.
Iš nepiktybinių darinių į papilomas panašiai gali atrodyti dermaliniai apgamai. Kartais seborėjinės keratozės ar karpos atrodo panašiai. Darinių yra labai daug – geriausia tikrintis“, – patarė N. Barzdenienė.
Be to, dermatologė priduria – jeigu papilomos auga greitai, jų atsiranda labai daug, verta pasirodyti ne tik odos, bet ir šeimos gydytojui ir atlikti bazinius profilaktinius tyrimus: kraujo, kepenų ir inkstų funkcijos, pasidaryti plaučių rentgeną, echoskopiją.
Pašalinus papilomą gijimas – neilgas
Jei vis tik ant odos atsirado papilomos, pašnekovės teigimu, jos daugiausia problemų kelia dėl estetikos ir patogumo – dėl šių priežasčių žmonės dažniausiai ir praveria specialistų kabinetų duris bei atvyksta jų pasišalinti.
Šie dariniai daugeliui trukdo dėl to, kad vis už ko nors užsikabina, nusitraukia, yra užkabinami skutantis ir gali pakraujuoti. Tokiu atveju geriausia juos pašalinti, kad nebūtų nei traumos, nei vėliau galinčios pasireikšti infekcijos rizikos.
„Dar kartais papilomos trukdo vokų zonoje netgi atsimerkti – būna, jų priauga viršutiniuose ir apatiniuose vokuose, tai kelia ir skaitymo, ir matymo diskomfortą. Tada, žinoma, šalinti taip pat reikia“, – pridėjo ji.
Gydytoja dermatologė pabrėžia, kad su pacientu visada tariamasi – darinius šalinti ar ne. Bet jeigu jie trukdo, tuomet tai – geriausia išeitis. Jeigu papiloma atsiranda vietoje, kurią lengvai pasiekia saulės spinduliai, patariama šalinimą nukelti į vėsųjį metų periodą – rudenį ar žiemą. Tačiau jei lokalizacija tokia, kurios neveikia tiesioginiai saulės spinduliai, šalinimas galimas visus metus.
Papilomas šalina gydytojai dermatologai. Dėl šios procedūros galima kreiptis ir į valstybines, ir į privačias įstaigas. Dažniausiai pasitelkiami destrukciniai metodai: šalinimas elektrokauteriu arba lazeriu.
„Yra aprašyta būdų, kad gali būti taikomas ir šaldymas azotu, steriliomis žirklutėmis, bet praktikoje beveik visi gydytojai naudoja minėtus metodus.“
Procedūra – lengva ir neskausminga, gijimo laikotarpis – trumpas. N. Barzdenienė pasakoja, kad jei papiloma buvo vos poros milimetrų diametro, užgyti gali ir per savaitę, jei didesnio – per dvi.
Po šalinimo priežiūra taip pat nėra sunki: žaizdelę reikia dezinfekuoti, vengti pirčių, baseinų, ežerų, labai aktyvių saulės spindulių.
Įspėja neužsiimti šalinimu namuose
Vis tik kai kurie, pamatę papilomas, imasi jas šalintis namuose – naudodami siūlą, žirklutes ar kitus „naminius“ būdus. Gydytoja dermatologė įspėja – tokie eksperimentai ir bandymai gali baigtis liūdnai:
„Svarbu patiems neužsiimti šalinimu, nežinant diagnozės ir nė karto nepasikonsultavus su gydytoju. Jeigu darinys niekada nerodytas gydytojui – nepradėkite savigydos.
Šalinant darinius namuose, kyla infekcijos rizika, nes nepavyksta sudaryti antiseptinių sąlygų namuose. Jeigu bandoma šalinti siūlu – atsiranda ir skausmas, darinys nekrozuoja.
Kitas dalykas – įvairūs tirpalai, ypač jeigu pasirenkamas, pavyzdžiui, karpų skystis papilomai šalinti, kuris dažniausiai yra pakankamai ėdrus, stiprus. Jį tepant, ypač ten, kur labai plona oda ar, dar blogiau – veidas, galima prisižaisti.
Žmogui atrodo, kad jis užlašina labai nedidelį kiekį, bet po to skystis nuteka per skruostą, kaklą, ir tose vietose lieka nudegimai. O po to, sugijus, gali likti ir randai – tokių pacientų esame turėję.“
Taigi, pastebėjus ant odos atsiradusią papilomą, gydytoja dermatologė turi auksinį patarimą – ateiti laiku ir, jei darinys trukdo, jį pašalinti.
„Nebijokite ateiti pas gydytoją. Būna, pacientai daug metų turi papilomas, vargsta, jos trukdo, bet kažkodėl vis nesiryžta ateiti. Kai kurie bijo, kad procedūra bus labai skausminga, bet taip nėra. Šalinimai labai nesudėtingi – dar tikrai niekas nepabėgo“, – ragina gydytoja dermatologė N. Barzdenienė.
