Pasakė, ar reikia iškasti lelijas prieš žiemą: daugelis to nežino

Šaltos žiemos taip pat kelia grėsmę lelijoms. Jei žiemos būna vidutinio šaltumo, bet kokios veislės lelijos gali ištverti. Esant dideliems šalčiams, svogūnėliai gali žūti.

Ar lelijas reikia iškasti žiemai, ar ne

Kaip sako patyrę sodininkai, viskas priklauso nuo lelijų veislės. Jei turite šalčiui atsparių veislių, pavyzdžiui, azijietiškų arba LA hibridų, lelijas žiemai galima palikti žemėje. Jei šie augalai tinkamai paruošti šalčiui, jie gali išgyventi net ir stiprius šalčius.

Svarbiausia rengiantis žiemai yra perkasimas ir mulčiavimas. Sausi lapai, pjuvenų, durpių sluoksnis apsaugos svogūnėlius nuo užšalimo ir temperatūros svyravimų.

Tačiau yra veislių, kurios neatlaiko žemos temperatūros. Reikėtų iškasti rytietiškus hibridus, vamzdelines lelijas, mažiau šalčiui atsparias rūšis.

Kai lelijų lapai visiškai pagelsta, jos atsargiai iškasamos. Pageltę lapai yra signalas, kad augalas baigė vegetaciją ir svogūnėliai yra paruošti laikyti žiemą.

Kitas svarbus veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti sprendžiant, ar iškasti lelijas žiemai, ar ne, yra dirvožemio sudėtis ir sąlygos. Jei dirvožemis molingas, vieta linkusi užslinkti, lelijas geriau iškasti.

Vanduo, drėgmė šaltuoju metų laiku tokiose dirvose gali kauptis, o tai gali sukelti puvinį net atspariausių veislių lelijoms.

Tokiu atveju geriau nepalikti augalų žemėje žiemai. Kaip alternatyvą galite taikyti papildomas priemones, pavyzdžiui, drenažą, kuris padės išspręsti drėgmės problemą.

Kaip laikyti lelijų svogūnėlius žiemą

Iškastus svogūnėlius reikia nuvalyti nuo žemės ir išdžiovinti. Pažeistas ar ligotas dalis geriau pašalinti, o pačius svogūnėlius apdoroti fungicidais, kad nesivystytų grybelinės ligos.

Lelijų laikymo vieta turėtų būti ne per sausa, kad svogūnėliai per žiemą nesudžiūtų, bet ne per drėgna, kad svogūnėliai nepradėtų pelyti ir per anksti nesudygtų. Temperatūra laikymo vietoje turėtų būti vidutinė, ne minusinė. Laikymui būtina gera ventiliacija.

Svogūnėliai turėtų būti sudėti į dėžes su durpėmis, smėliu ar pjuvenomis, užtikrinant ventiliaciją, vėsioje ir sausoje vietoje – idealiai tinka rūsys, šaldytuvas arba lodžija.