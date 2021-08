Pas odontologą negalėjusio patekti vyro poelgis pribloškė: ėmė nešioti mirusio žmogaus protezus

53 metų Matas Bonnell nešioja mirusio senyvo amžiaus paciento protezus, kuriuos jam padovanojo pensininko našlė, sužinojusi, jog vyrui net 20 kartų buvo atsakyta suteikti odontologo paslaugas.

Kraštovaizdžio sodininkas, turintis teisę į nemokamą NHS odontologiją, pusantrų metų bandė sutvarkyti viršutinį dantų protezą, rašo dailystar.co.uk.

Matas įsitikinęs, kad vienintelis būdas patekti pas odontologą buvo tik į privačią kliniką, tačiau jis negalėjo sau leisti mokėti tokios didžiulės sumos, todėl ir ryžosi pasinaudoti vyro, su kuriuo susipažino ligoninėje, lankydamas savo sergančią mamą, protezais. Išgirdęs apie Mato kančias, vyras pasiūlė jam savo protezus.

Pritaikė sau

Sodininkas protezą išdezinfekavo, nušlifavo jį kad tilptų į burną. Ne tobula, bet vis išeitis.

Matas sakė: „Tai diskriminacija. Negaliu gauti nemokamos dantų priežiūros dėl pandemijos, tačiau jie tai padarys, jei už tai sumokėsiu. Kažkokia nesąmonė. 18 mėnesių bandžiau sutvarkyti viršutinį protezą, tačiau visi odontologai sako, kad dėl pandemijos naujų pacientų nepriima. Kai aplankiau mamą ligoninėje, pradėjau kalbėtis su senu vyru apie tai, kaip negaliu susitvarkyti dantų. Jis sakė, kad aš galėsiu pasiimti jo protezus, kai jis mirs. Jo žmona man iš karto juos ir atidavė, o po kelių dienų vyras mirė. Padėtis yra tiesiog siaubinga“.

Matui po nelaimingo atsitikimo dviračiu buvo padarytas pilnas viršutinio žandikaulio dantų protezas. Po 4 metų jis įskilo, o prieš 18 mėnesių galutinai sulūžo.

Jis pasakojo: „Pradžioje suskilusį protezą dar galėjau įsidėti į burną ir jis neblogai laikėsi, bet kramtant riešutą, protezas galutinai sulūžo, o po to kitą dalį ir pamečiau. Man liko viena dalis su 5 dantimis, bet turiu ir ją įsidėti, nes mano veidas be to persikreipia“.

Be dantų jaučiasi kaip pabaisa

Vyras teigia, kad stipriai kenčia jo savigarba.

Jis pridūrė: „Prie žmonių negaliu nei gerti, nei valgyti, viskas iš burnos krenta. Labai nejauku. Rūpinausi ir rūpinuosi savimi ir savo išvaizda, tačiau be dantų jaučiuosi lyg pabaisa“.

Matas sakė esąs dėkingas moteriai, kuri padovanojo vyro protezus, tačiau nepaprašė jos adreso ir negali padėkoti.

Jis pridūrė: „Jos vyras mirė, tačiau ji man padėjo – mane tai labai sujaudino. Labai tikiuosi, kad surasiu ją ir galėsiu padėkoti“.

„NHS England“ atstovas spaudai sakė: „Mes susisiekėme su ponu Bonnell ir dirbame su šiuo pacientu, kad užtikrintume, jog jam bus suteiktas būtinas gydymas. Kaip ir visos NHS paslaugos, odontologija pandemijos metu buvo labai sudėtinga, o odontologijos komisarai šiaurės vakaruose bendradarbiauja su vietiniais dantų komitetais, dantų tinklais ir klinikomis, kad galėtų stebėti saugų paslaugų atkūrimą“.