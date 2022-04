Parodė, kaip karas paveikė Zelenskio išvaizdą: akyse džiaugsmą pakeitė liūdesys

Viena nuotrauka yra daryta prieš pat karą – vasario 23 dieną, o antroji daryta pirmadienį, kai V. Zelenskis lankėsi Bučoje, kur rusų kariai negailestingai žudė nieko dėtus civilius gyventojus.

„Pirmoji nuotrauka daryta dieną prieš karą (vasario 23 d.), o antroji nuotrauka, praėjus 40 dienų po karo, Bučos regione į vakarus nuo Kyjivo (matant Bučos žudynes), Rusija žiauriai sukrėtė net komiką. Tikiuosi, kad Zelenskis laimės“, – rašė „Twitter“ vartotojas @BarracudaVol1.

The first photo was taken the day before the war (23 February), while the second photo, 40 days after the war, from the Bucha region west of Kyiv (while witnessing the Bucha massacre), Russia brutalized even a comedian. I hope Zelenskiy wins in this just cause. pic.twitter.com/AOsgjkm6CB