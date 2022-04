Ši nuotrauka iš Ukrainos sujaudino tūkstančius: sunku sulaikyti ašaras

Socialiniuose tinkluose netrūksta įrašų bei nuotraukų apie pastaruosius įvykius Ukrainoje. Viena jautresnių nuotraukų pasidalinta buvo ir socialiniame tinkle „Twitter“.

@ua_industrial pasivadinusi paskyra pasidalino itin jautria nuotrauka, kurioje matyti ant mažo vaiko nugaros užrašyti tėvų kontaktai.

„Ukrainiečių motinos rašo savo šeimos kontaktus ant savo vaikų kūno, jeigu jos būtų nužudytos ir jų vaikams pavyktų išgyventi“, – rašė jis.

Ši nuotrauka ir žinia itin greitai pasklido visoje socialinėje erdvėje ir sulaukė įvairiausių reakcijų. Dauguma žmonių negali patikėti tuo, ko tenka griebtis vaikus gelbėjančioms Ukrainoje motinoms bei tėvams.

Parengtose gairėse bei rekomendacijose esant karui yra rekomenduojama pasirūpinti rašteliais vaikų kišenėse, jeigu šie netyčia spūsties metu pasimestų, kuriuose būtų parašyti tėvų vardai ir pavardės, telefono numeris, taip pat vaiko vardas ir pavardė.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad civilių aukų skaičius Borodyankoje ir kituose nuo okupantų išlaisvintuose Ukrainos miestuose gali būti daug didesnis nei Bučoje.

Panašius teiginius apie galimą didesnį nužudytų civilių skaičių kituose Ukrainos miestuose, kuriuos buvo okupavę Rusijos kariuomenė, patvirtino ir šalies generalinė prokurorė.

Ukrainos užsienio reikalų ministras taip pat paminėjo, kad situacija Mariupolyje gali būti baisesnė nei Bučoje, kadangi Rusijos okupantai galėjo nužudyti dar daugiau civilių.

Ukrainian mothers write their family contacts on the bodies of their children in case they are killed and the child survives. pic.twitter.com/VKOWKzuWym

REKLAMA