Pamirškite tabletes: naminė „Viagra“ garantuos audringą naktį

Pirmiausia reikia suprasti, kaip veikia „Viagra“. Tai yra vaistas, vartojamas vyrų erekcijos sutrikimams gydyti. Tai yra dažna būklė, kuria serga įvairaus amžiaus vyrai. Ji sukelia sunkumų pasiekti ar išlaikyti erekciją lytinių santykių metu.

„Viagros“ sudėtyje yra sildenafilio, cheminio junginio, kuris didina kraujo tekėjimą į varpą ir taip gerina lytinį pajėgumą, rašo allohealth.care.

Namuose pagaminta „Viagra“ turi keletą privalumų, lyginant su vaistais. Visų pirmą, jos sudėtyje yra vien tik natūralūs ingredientai, kurie šimtmečius buvo naudojami lytiniam pajėgumui gerinti.

Be to, receptą galite pritaikyti pagal savo individualius poreikius ir pageidavimus. Be to, ją pasigaminsite greitai ir lengvai.

Pasigaminkite naminę „Viagrą“

Naminei „Viagrai“ pasigaminti reikalingų ingredientų lengvai rasite maisto prekių parduotuvėse. Jums reikės arbūzo, citrinos ir granato.

Kai turėsite visus reikiamus ingredientus, metas kibti į gamybą. Pirmiausia supjaustykite arbūzą mažais gabalėliais ir išimkite iš jų sėklas.

Susmulkinkite arbūzą maisto smulkintuvu, kol gausite vientisos konsistencijos sultis. Taip pat supilkite į maisto smulkintuvą išspaustas vienos citrinos sultis ir sėklas iš vieno granato. Viską dar kartą gerai susmulkinkite.

Perpilkite šį mišinį į jums patogų indą ir laikykite šaldytuve. Suvartokite nedidelį kiekį šio mišinio, kai norėsite dar karštesnės nakties.

Svarbu tinkamai laikyti ir vartoti namuose pasigamintą „Viagrą“, kad ji būtų šviežia ir veiksminga. Mišinį laikykite sandariame inde šaldytuve iki vienos savaitės.

Nedidelį mišinio kiekį, maždaug vieną valgomąjį šaukštą, vartokite visada, kai reikia, likus maždaug pusvalandžiui iki lytinių santykių.

Nors naminė „Viagra“ yra saugi vartoti, svarbu nepamiršti keleto atsargumo priemonių. Pirmiausia, neviršykite rekomenduojamos vieno valgomojo šaukšto dozės, kad išvengtumėte neigiamo šalutinio poveikio.

Jei pasireiškė nepageidaujamos reakcijos, tokios kaip galvos skausmas, pykinimas ar galvos svaigimas, nutraukite mišinio vartojimą ir kreipkitės į gydytoją.

Naminės „Viagros“ poveikis gali skirtis priklausomai nuo žmogaus. Tačiau dauguma žmonių teigia, kad per pusvalandį nuo mišinio pavartojimo jaučia seksualinio pajėgumo pagerėjimą.

Poveikis gali trukti iki keturių valandų, o mišinį geriausia vartoti likus trisdešimčiai minučių iki lytinių santykių, kad būtų užtikrintas geriausias rezultatas.