Pamirškite rasojančius langus namuose: pakaks 1 gudrybės

Sensacija tapusi Mrs. Hinch sukūrė savo socialinių tinklų grupes, skirtas dalytis tvarkymosi ir valymo patarimais. Sophie Hinchcliffe išgarsėjo po to, kai socialiniuose tinkluose ir televizijoje pradėjo dalintis unikaliais valymo patarimais. Dabai ji turi daugiau nei 4,2 milijono sekėjų „Instagram“ ir savo namų priežiūros reikmenų asortimentą.

REKLAMA

REKLAMA

Prireiks tik druskos

Vienoje iš socialinių tinklų grupių valymo guru gerbėja iškėlė klausimą, kaip išvengti drėgmės kaupimosi ant langų. Sophie Randell rašė:

„Prašau pagalbos. Ką tik persikėlėme į nuomojamą būstą ir kiekvieną dieną ant langų kaupiasi daugybė drėgmės. Nusipirkau drėgmės surinkėją, kad padėtų kovoti su drėgme, tačiau jis niekuo nepadėjo.

Būtų puiku, jei pasidalintumėte, kaip su tuo kovoti. Drėgmės yra tiek daug, kad jis tiesiog teka.“

Po merginos įrašu pasipylė daugybė komentarų ir patarimų, tačiau populiariausias pasiūlymas buvo naudoti druską, rašoma express.co.uk.

„Įdėkite druskos į dubenį ir padėkite ant palangės. Ji sugers drėgmę“, – komentavo Marilyn Earp. Kita vartotoja pridūrė: „Palikite nedidelį dubenėlį ar du su druska ant savo palangės. Ji sutraukia drėgmę. Tiesiog kiekvieną vakarą išpilkite druską ir pripildykite dubenį iš naujo.“

REKLAMA

REKLAMA

Pasigaminkite drėgmės surinkėją namuose

Amy Crolla rašė: „Žmonės čia siūlo įvairius sudėtingus būdus, bet niekas tam neturi pinigų, ypač artėjant Kalėdoms. Yra pigesnis būdas – paimkite didelį plastikinį indą ir pasigaminkite savo drėgmės surinkėją, įpildami kačių kraiko, druskos ar net cukraus – tinka bet kas, kas sugeria drėgmę. Mikropluošto šluostė taip pat puikiai nuvalo drėgmę nuo langų, nes sugeria daug vandens.“

Kiti S. Hichcliffe gerbėjų patarimai buvo naudoti langų valytuvą ar įsirengti rekuperatorių. Hannah Frances komentavo: „Mes turime langų siurblį. Tačiau, jei neturite pinigų, langų valytuvas ir rankšluostis veikia taip pat gerai. Taip pat pastebėjau, kad kartą per savaitę valant langus su actu taip pat sumažėjo drėgmės. Be to, pabandykite praverti langus ryte, atitraukus užuolaidas.

Drėgmės kaupimasis yra ženklas, kad jūsų namas yra gražus ir šiltas, tačiau langai gali būti seni ir neapsaugoti namų nuo drėgmės. Susidėjus naujus langus visiškai nesusiduriame su besikaupiančia drėgme, o mūsų šildymo sąskaitos sumažėjo per pusę.“