Pamirškite pirktinį majonezą: šis naminis mišinys idealiai tiks ant kiaušinių

Nors populiaru Benedikto kiaušinius valgyti su olandišku padažu, o prie virtų su lukštu pusryčiams skanauti avokadą ir paskrudintą duonos riekelę, daug kam kiaušinis be majonezo – tarsi šaltibarščiai be bulvių. O ir per Velykas retas apsieis be baltos mišrainės ar virto liežuvio su majonezu. Kaip juo mėgautis ir vis tiek maitintis palankiai sveikatai?