Pamirškite pagirias: štai, kas jums padės

„UnityPoint Health“ gydytoja Shelley Shafer pasidalino patarimais, kurie padės greičiau atsistoti ant kojų ir sumažinti sunkių pagirių simptomus.

Dr. Shafer sako, kad pagirios paprastai praeina per 24 valandas. Tačiau tos 24 valandos gali būti sunkios dėl tokių simptomų, kaip nuovargis, troškulys ar burnos džiūvimas, galvos skausmas, kūno skausmai, pykinimas, vėmimas, skrandžio skausmas, prastas miegas, jautrumas šviesai ir garsui, galvos svaigimas, drebulys, dirglumas ir greitas širdies plakimas.

„Visada pravartu save pristabdyti. Kepenys apdoroja vieną gėrimą per valandą. Tačiau senstant kepenys gali šiek tiek sulėtėti, todėl jei pastebėjote pagirių simptomų, pabandykite gėrimus paskirstyti dar labiau“, – sako dr. Shafer.

REKLAMA

REKLAMA

Rekomenduojama, kad moterys vartotų mažiau nei septynis gėrimus per savaitę. Vyrai neturėtų išgerti daugiau kaip 14. Dr. Shafer sako, kad viskas, kas viršija šią ribą, gali reikšti galimą alkoholio vartojimo problemą, rašo unitypoint.org.

REKLAMA

Kaip įveikti pagirias?

Dr. Shafer žino, kad dauguma žmonių turi savo ypatingą receptą, kaip išgydyti pagirias. Ji sako, kad nėra jokio konkretaus derinio, kurį patvirtintų medikų bendruomenė. Tačiau toliau nurodyti aštuoni dalykai gali padėti palengvinti jūsų kančias.

Vanduo

Alkoholio vartojimas sukelia dehidrataciją, nes padidėja šlapinimasis. Taigi, jei jus kamuoja pagirios, gerkite daug vandens. Nors vanduo yra svarbiausia, tačiau sportiniai gėrimai gali padėti rehidratuoti šiek tiek greičiau nei paprastas vanduo, nes jų sudėtyje yra elektrolitų (pvz., natrio ir kalio), kurie padeda nukreipti vandenį į tas kūno vietas, kur jo labiausiai reikia.

REKLAMA

REKLAMA

Cukrus

Alkoholis sukelia mažą cukraus kiekį kraujyje. Suvalgę pusryčius, kuriuose gausu angliavandenių arba išgėrę stiklinę sulčių, galite padidinti cukraus kiekį kraujyje, kol alkoholis pasišalins iš organizmo.

Kava

Dėl alkoholio išsiplečia kraujagyslės, o tai gali sukelti galvos skausmą. Kadangi kavoje esantis kofeinas yra stimuliatorius, jis padidina širdies ritmą ir sutraukia kraujagysles.

Dr. Shafer sako, kad dėl šios priežasties kofeino yra ir kai kuriuose vaistuose nuo galvos skausmo. Kavoje esantis kofeinas ne tik padeda nuo galvos skausmo, bet ir suteikia energijos. Atminkite, kad nereikia persistengti su kava, kad pajustumėte jos naudingą poveikį.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Multivitaminai

Nepamirškite kasdien vartoti kelių vitaminų. Nors greičiausiai nepajusite didelės naudos – tai nepakenks. Daugelyje daugiavitaminų yra B grupės vitaminų, kurie gali padėti energijai. Be to, jei atsitiktų taip, kad vitaminų gautumėte per daug, jūsų organizmas tiesiog atsikratys jų pertekliaus.

Eikite miegoti tuščiu skrandžiu

Tikriausiai girdėjote, kad po gėrimo pravartu pavalgyti, kad maistas sugertų alkoholį. Tačiau daktarė Shafer sako, kad tai bloga mintis. Turėdami pilną skrandį maisto nakties pabaigoje tikriausiai tik sukelsite daugiau problemų.

REKLAMA

Priežastis – išgėrus per daug alkoholio sulėtėja skrandžio tuštinimasis, todėl dažnai atsiranda daugiau virškinimo sutrikimų, pykinimo, skrandžio veiklos sutrikimų ir net vėmimo. Dėl tos pačios priežasties ji siūlytų praleisti riebius pusryčius, jei bandote susidoroti su pagiriomis.

Kalis

Šiek tiek šio elektrolitų galite gauti išgėrę sportinių gėrimų. Tačiau, jei jaučiate raumenų skausmus, suvartokite šiek tiek daugiau kalio. Jo galite gauti iš bananų.

Nustokite gerti

Dar vienas alkoholinis gėrimas ryte jums nepadės. Pagirios yra alkoholio abstinencijos rūšis. Taigi, jei išgersite dar vieną alkoholinį gėrimą, padidinsite alkoholio kiekį kraujyje ir pailginsite laiką, kai neišvengiamai prasidės pagirios.