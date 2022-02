Pamela Anderson prisipažino sirgusi klastinga liga: medikai gyventi davė 10 metų

Pamela Anderson visame pasaulyje išgarsėjo po reguliarių fotosesijų „Playboy“ žurnale bei seriale „Gelbėtojai“ devyniasdešimtaisiais suvaidinusi vieną pagrindinių vaidmenų.

Tas dešimtmetis, kuris žvaigždei buvo kupinas įvykių, bus pagrindinė „Disney+“ serialo „Pam&Tommy“ tema. Pamelos gyvenime niekada netrūko fanfarų, tačiau mažiau žinoma, kad ji 15 metų gydėsi hepatitą C, rašoma express.co.uk.

Kas yra hepatitas C?

Hepatitas C – tai kepenis užkrečiantis virusas. Jei liga negydoma, kartais ji gali turėti sunkių ir net gyvybei grėsmę keliančių pasekmių, nes kepenys lieka pažeistos daugeliui metų.

REKLAMA

REKLAMA

„Jie sakė, kad per 10 metų aš mirsiu“, – viename interviu pasakojo Pamela. – „Kai tau kas nors taip pasako, kad ir pasąmoningai, bet vis tiek pradedi elgtis kitaip“.

Pamela su virusu pragyveno daugiau nei 15 metų, bet 2015 metais sužinojo esanti išgijusi.

„Jaučiuosi taip, lyg man kas nors būtų sugrąžinęs 20 gyvenimo metų“.

„Gelbėtojų“ žvaigždė sakė, kad gydymas kainavo apie 100 000 dolerių, bet įėjo į jos sveikatos draudimą. Hepatitas C dažnai sėkmingai išgydomas vaistais per kelias savaites.

„Jei infekcija diagnozuojama anksti, tai vadinama ūminiu hepatitu, gydymo net gali nereikėti pradėti iš karto“, – skelbia Jungtinės Karalystės Nacionalinė sveikatos tarnyba. – „Galima tiesiog po kelių mėnesių pasidaryti dar vieną kraujo tyrimą ir pasižiūrėti, ar organizmas kovoja su virusu. Jei infekcija nepraeina kelis mėnesius, tai vadinama lėtiniu hepatitu, kuriam paprastai taikomas gydymas“.

Gydymas nuo lėtinio hepatito C (sergantiems 6 mėnesius ar ilgiau):

Antivirusinės tabletės;

Kepenų žalos tyrimas;

Gyvenimo būdo pokyčiai, užkertantys kelią papildomai žalai ateityje.

Yra šešios pagrindinės viruso atmainos. Jungtinėje Karalystėje labiausiai paplitusios yra 1 ir 3 genotipo atmainos, tačiau tuo pačiu metu įmanoma užsikrėsti daugiau nei viena atmaina.

REKLAMA

REKLAMA

„Pacientams skiriami tinkamiausi vaistai nuo konkrečios hepatito C atmainos“, – aiškina Jungtinės Karalystės Nacionalinė sveikatos tarnyba.

Hepatitas C – kokie jo simptomai?

Skaičiuojama, kad maždaug vienas iš trijų ar keturių užsikrėtusiųjų per pirmus 6 hepatito C infekcijos mėnesius pajus kokius nors simptomus. Ilgalaikis užsikrėtimas hepatito C virusu vadinamas lėtiniu hepatitu C.

„Lėtinis hepatitas C dažniausiai daugelį metų būna tyli liga, kol virusas pakankamai pažeidžia kepenis ir sukelia kepenų ligų simptomus“, – aiškina „Mayo Clinic“.

Hepatito C požymiai ir simptomai:

Kraujavimas net ir nuo nežymios traumos;

Mėlynės net ir nuo nežymios traumos;

Nuovargis;

Prastas apetitas;

Pageltusi oda ir akys (gelta);

Tamsios spalvos šlapimas;

Odos niežėjimas;

Skysčių kaupimasis pilvo srityje (ascitas);

Kojų tinimas;

Sumažėjęs svoris;

Orientacijos praradimas, galvos svaigimas bei neaiški kalba (hepatitinė encefalopatija);

Voratinklį primenančios kraujagyslių žymės ant odos (voratinklinės angiomos).

Pasak „Mayo Clinic“, lėtinis hepatitas C visada prasideda nuo ūminės fazės. Ūminis hepatitas C dažnai nediagnozuojamas, nes kokius nors simptomus sukelia retai.

Kai kokie nors simptomai pasireiškia, tai dažniausiai būna gelta bei išsekimas, pykinimas, karščiavimas bei raumenų skausmai. Ūminio hepatito simptomai pasireiškia nuo užsikrėtimo virusu praėjus nuo vieno iki trijų mėnesių ir tęsiasi nuo dviejų savaičių iki trijų mėnesių.