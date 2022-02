Vyras išgėrė visą buteliuką „Viagros“: tai, kas jam nutiko, nustebino net medikus

Gydytojai, gydę vyrą Masačusetso akių ir ausų ligoninėje Bostone, pranešė, kad jis kenčia nuo „sekinančio naktinio aklumo“ ir didelio jautrumo šviesai.

Jis regėjimo centre pradėjo matyti spurgos formos dėmes. Pradiniai simptomai ėmė silpnėti, tačiau keista forma išliko, rašo iflscience.com.

Pacientui buvo sutrikusi abiejų akių tinklainė

Daugybė optinių testų parodė, kad pacientui buvo sutrikusi abiejų akių tinklainė. Neaišku, kas tai sukėlė, tačiau tai galėjo lemti „Viagros“ poveikis jo akių kraujagyslėms. „Viagra“ (arba jos veiklioji medžiaga sildenafilis) plečia varpos kraujagysles, todėl į jas plūsta kraujas.

Iš tiesų, „Viagra“ pirmą kartą buvo sukurta gydyti aukštą kraujospūdį ir krūtinės anginą – krūtinės skausmą, susijusį su koronarine širdies liga. Gali būti, kad dėl stiprios sildenafilio dozės vyro akių kraujagyslės išsiplėtė per greitai arba per stipriai ir buvo pažeistos.

REKLAMA

REKLAMA

Deja, gydytojai sakė, kad vyras negrįžo į ligoninę sekančiam susitikimui, todėl nežinoma, ar jo būklė susitvarkė.

Tai ne pirmas tyrimas, kuriame pabrėžiama, kad per daug vaistų nuo erekcijos sutrikimų gali sukelti regėjimo problemų. Kaip rašoma kitame žurnale „Retinal Cases and Brief Reports“, pernai 31 metų vyras gėrė skystą „Viagra“ tiesiai iš buteliuko.

Dėl didelės dozės jis pamatė įvairiaspalvius blyksnius ir, kaip pastaruoju atveju, jo akys tapo itin jautrios šviesai. Istorijos moralė: vartokite tik rekomenduojamą bet kokio vaisto dozę.