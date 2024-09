Pamatytas radinys miške nustebino kėdainietę: buvo didesnis už kamuolį

Jie visą dieną aptarinėjo ir apžiūrinėjo grybus milžinus. Netrukus paaiškėjo, jog tai – pumpotaukšlinių grybų šeimos nariai didieji kukurdvelkiai.

Išdygo ant tako

Babėnų kvartalo gyventoja Liongina Pociuvienė dažnai eina į šilą tiek pagrybauti, tiek pasivaikščioti. Prieš keletą dienų moteris ant miško keliuko pamatė milžiniškus grybus.

„Štai kokie grybai auga Babėnų šile, tiesiai ant pėsčiųjų tako. Už kamuolį didesni. Ir jų ne vienas, ne du, o daug. Tiesa, vienas grybas tikrai milžiniškas, o kiti – kiek mažesni.

Pirmą kartą ant tako matau tokį grožį, nors anksčiau teko skaityti, kad kažkas Babėnuose sode rado tokį. Atrodo, prieš keletą metų“, – kalbėjo telefonu padarytas nuotraukas atsiuntusi moteris.

Praskaidrino nuotaiką

Pasivaikščioti šile mėgstantys Babėnų kvartalo gyventojai sako, kad šie grybai jiems pakėlė nuotaiką, tad tikisi, kad kiti grybautojai jų nenuspirs ar kitaip nesunaikins.

„Gal ir dar jų užaugs. Kas ten žino. Aišku, mes juk jų nevalgysim. Bet vis tiek įdomu. Sako, kai miške juos randa, tai sprogdina. Bet randa mažiukus, o ne tokius milžinus.

Na, įdomu, įdomu, ar daugiau čia jų pridygs“, – svarstė moteris.

Yra girdėję

Babėniškiai prasitarė, jog yra girdėję atvejų, kuomet miške buvo rasta net kelių kukurdvelkių kolonija. Tačiau tai buvo labai seniai. Ir tąkart vaikai labai greitai grybus susprogdino, tiesiog juos sutrypdami kojomis.

Žmonės sako, kad su šiuo grybu taip pasielgti niekam neleis. O jei kas ir sumindytų tyčia – žmonės turi įrodymą, kad grybai ant tako tikrai augo.

Apie grybą-milžiną

Mokslinėje literatūroje rašoma, kad didysis kukurdvelkis – tai rutuliškas grybas, kurio skersmuo gali siekti net iki 1 metro ir daugiau. Be to, tai itin greit augantis grybas, dažniausiai užauga per vieną naktį.

Pirmiausia susiformuoja lygus, panašus į odą išorinis sluoksnis, kuris labai greit ima trūkinėti ir trupėti. Spalva balta, tačiau nevienoda turi ir gelsvo ar rusvo atspalvio. Auga liepos–spalio mėnesiais, dažniausiai atrandamas pievose, ganyklose, parkuose bei soduose. Mėgsta dirvožemį, kuriame nėra azoto. Auga ir pavieniui, tačiau dažniau grupėmis netoli vienas kito.