Pamatę, kaip savo namus išpuošė Dovilė, kiti netenka žado: eglutėje – 1 itin jautri detalė

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su Dovile, kad ši papasakotų apie tai, iš kur sėmėsi minčių taip jaukiai ir išskirtinai papuošti savo namus.
Pokalbio metu pašnekovė ne tik papasakojo apie tai, kiek užtruko puošdama namus, tačiau taip pat įvardijo tokio papuošimo kainą.
Įkvėpimo semiasi internete
Pokalbį pašnekovė pradėjo nuo to, kad dažniausiai idėjų puošimui ji semiasi iš interneto, tačiau jas naudoja tik kaip atspirties taškus, o vėliau jau stengiasi pati išlaisvinti kūrybą ir pritaikyti eglutę savo namams.
Pasak Dovilės, savyje slypintį kūrybiškumą ji pastebėjo dar vaikystėje, tad šv. Kalėdos – jos laikas išlaisvinti savo svajas.
„Aš esu panaši į savo Mamytę, nes ji taip pat kūrybiška, todėl man labai patinka puošti namus šventėms. Kalėdos – man palaima“, – šyptelėjo Dovilė.
Pašnekovė pridėjo, kad nors jai gražu klasikinės eglutės, papuoštos raudonais ir auksiniais žaisliukais, visgi pačios mėgstamiausios – sukurtos pačios.
Dovilė aiškino, kad ne išimtis ir šiemet jos kurta eglutė, kurios kūrybai idėja gimė dar prieš dvejus metus.
„Šių metų eglutės idėją sugalvojau pati atsispirdama nuo to, kad prieš dvejus metus, gruodžio 22-ąją, man gimė dukrytė, tad mano inspiracija buvo rožinė spalva. Taip ji namuose ir atsirado, nes nenorėjau paprastai papuošti eglės.
Apskritai, kiekvienais metais mėgstu vis skirtingai puošti eglę, tad kažko identiškai niekada nedarau, visada būna kažkas naujo“, – pasidžiaugė ji.
Namų dekoravimas truko kelias dienas
Pasižvalgius po šventiškai išpuoštus Dovilės namus galima matyti, kad juose – daug skirtingų baltų ir rožinių žaisliukų, o eglutę puošia ant jos tarsi švelniai nusileidusios „snaigės“.
Vis tik pati pašnekovė labiausiai didžiavosi ne kalėdinės eglutės burbuliukais ar blizgučiais, tačiau mažais mamos kurtais meškiukais.
„Smagu pasidžiaugti, nes kiekvienais metais mūsų eglę puošia mano Mamos rankų gamybos meškučiai. Aš turiu tiek baltai mėlynų, tiek baltai rožinių. Tad mūsų eglutė gavosi tokia labai unikali ir jauki“, – pasakojo Dovilė.
Pasiteiravus pašnekovės, kiek laiko ji skiria namų puošybai, Dovilė prisipažino, kad kadangi procesas jai patinka, laiko jam negaili.
„Aš viską darau etapais. Vien eglės dekoravimas užtruko apie dvi–tris valandas, bet kol susirinkau visas detales, tai visas procesas truko kelias dienas“, – sakė ji.
Pasak jos, net ir papuošus eglutę ir pamačius bendrą vaizdą gali paaiškėti, kad vis tik kažko trūksta. Tuomet puošimo procesas prailgsta ir Dovilė skiria papildomo laiko.
„Čia nėra vienos dienos darbas. Aš puošiu taip – papuošiu eglutę ir žiūriu, ar dar kažko trūksta, ar reikia pridėti, įsigyti“, – paaiškino pašnekovė.
Dekoracijoms skiria iki kelių šimtų eurų
Pasiteiravus, kiek tokia investicija į šventiškus ir jaukius namus gali kainuoti, Dovilė paaiškino, kad tai – nebūtinai brangu. Pasak jos, kartais ji panaudoja praėjusių metų dekoracijas, jeigu jos tinkamos šių metų vizijai:
„Gali atrodyti, kad labai brangu taip pasipuošti namus, bet iš tiesų tik dalį dekoracijų aš šiemet pirkau naujų.
Šiemet papildomai išleidau apie 200-300 eurų, bet ši suma daugiausiai buvo skirta dideliems, gražiems, masyviems ornamentams, kurie sukuria pilną, prabangią eglės išvaizdą.“
O štai paklausta, kaip tuomet elgiasi su jau nebereikalingomis, idėjų neatitinkančiomis dekoracijomis, ji paaiškino, kad jas parduoda.
„Kiekvienais metais aš naujų žaisliukų neperku, galima sakyti, kad tik pasipildau jais savo kolekciją. Aišku, yra ir tokių žaisliukų, kuriuos po švenčių parduodu, nes vis kažko naujo norisi“, – paaiškino ji.
Didžiausia namų dekoro gerbėja – dukrytė
Dovilė pokalbio metu taip pat pridūrė, kad išskirtinė namų puošyba sulaukia dėmesio. Dar visai neseniai ji buvo sulaukusi svečio, kuris įvertino eglutę.
„Savaitgalį pas mus buvo atvažiavęs dėdė, tai jis sakė, kad gražesnės eglės nėra matęs. Žinote, keista iš vyro tai girdėti, nes mano vyras jau prie to yra įpratęs“, – dalijosi pašnekovė.
Tiesa, ji pridūrė, kad tikriausiai didžiausią džiaugsmą puošyba ir žavinga eglutė teikia vos dvejų dukrytei.
Pasak jos, mergaitė kiekvieną rytą atsikėlusi keliauja prie šventinės eglutės ir ja žavisi: „Mano mažylė taip pat kiekvieną kartą nueina prie eglutės ir sako „wow“.
Nepaisant to, pasidalijus namų puošybos ir eglutės nuotraukomis internete, Dovilė ne visuomet sulaukia palaikymo.
Pasak jos, kai kurie žmonės labiau vertina klasiką, o ji pati – kūrybos laisvę ir unikalumą.
„Esu įkėlusi savo kalėdinę eglutę į „Facebook“ grupę, tai yra, kas rašė, kad čia eglės nemato, kad čia tik dekoracija.
Kiekvienam savo, bet man eglutė ne tik auksiniai ir raudoni žaisliukai, o daugiau. Mėgstu kitaip papuošti, mėgstu kūrybą, tad eglutė man – tai projektas“, – požiūriu dalijosi pašnekovė.
