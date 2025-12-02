Pamatę, kaip lietuviai išpuošė daugiabučio kiemą, netenka žado: parodė visiems

Šįkart prie namo nušvito kalėdinė pasaka! Bendruomenė šventinėmis dekoracijomis papuošė ne tik daugiabučio prieigas – girliandomis suspindo ir namo stogas. O kieme rogėse įsikūrė dar ir Kalėdų Senelis.
Kiemo puošimui laiką skiria gyventojai
Daugiabučio namo savininkų bendrijos Statybininkų g. 23 pirmininkė Lina Packevičienė kaskart dėkoja iniciatyviems, nepailstantiems ir savo asmeninį laiką namo puošybai skiriantiems gyventojams. Jie kaskart susiburia tam, kad kurtų grožį savo aplinkoje ir taip įkvėptų puoštis, gražintis ir kitus gyventojus.
„Viskas tik žmonių dėka. Kas kuo gali, tuo prisideda. Malonu, kada patys sau susikuriame šventinę nuotaiką, jaukumą. Pasinerdami į naujus kūrybinius projektus, kartu puoselėjame ir tarpusavio bendrystę“, – sakė pirmininkė.
Gyventojai visiems linki, kad Kalėdų Senelis savo rogėse kiekvienam atvežtų pačias brangiausias dovanas – sveikatą, ramybę, laimę, jaukumo kupinas šventes su mylimais žmonėmis.
Teksto autorė: Raimonda Bernatavičienė
