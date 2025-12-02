 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamatę, kaip lietuviai išpuošė daugiabučio kiemą, netenka žado: parodė visiems

2025-12-02 15:50 / šaltinis: AlytusPlius
2025-12-02 15:50

Nepaliauja stebinti! Taip būtų galima apibūdinti prieš kiekvienas šventes pasipuošiantį ir aplinkinių dėmesį kaip magnetas traukiantį adresu Statybininkų g. 23 esantį daugiabutį.

Transportas (nuotr. Elta)
10

1

Šįkart prie namo nušvito kalėdinė pasaka! Bendruomenė šventinėmis dekoracijomis papuošė ne tik daugiabučio prieigas – girliandomis suspindo ir namo stogas. O kieme rogėse įsikūrė dar ir Kalėdų Senelis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiabučio Alytuje kiemas
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Daugiabučio Alytuje kiemas

Kiemo puošimui laiką skiria gyventojai

Daugiabučio namo savininkų bendrijos Statybininkų g. 23 pirmininkė Lina Packevičienė kaskart dėkoja iniciatyviems, nepailstantiems ir savo asmeninį laiką namo puošybai skiriantiems gyventojams. Jie kaskart susiburia tam, kad kurtų grožį savo aplinkoje ir taip įkvėptų puoštis, gražintis ir kitus gyventojus.

„Viskas tik žmonių dėka. Kas kuo gali, tuo prisideda. Malonu, kada patys sau susikuriame šventinę nuotaiką, jaukumą. Pasinerdami į naujus kūrybinius projektus, kartu puoselėjame ir tarpusavio bendrystę“, – sakė pirmininkė.

Gyventojai visiems linki, kad Kalėdų Senelis savo rogėse kiekvienam atvežtų pačias brangiausias dovanas – sveikatą, ramybę, laimę, jaukumo kupinas šventes su mylimais žmonėmis.

Teksto autorė: Raimonda Bernatavičienė

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

