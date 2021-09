Pamatę, ką žmona užrašė ant vyro paminklo, šeima liko be žado: tokios neapykantos nesitikėjo

Mirus vyrui jo žmona nusprendė, kad standartinis įrašas jo antkapiui netinka – ji išsiaiškino, kad vyras buvo jai neištikimas. Todėl moteris jo antkapiui išrinko labai neįprastą įrašą, kuriuo dabar skundžiasi mirusiojo šeimos nariai. Jie reikalauja vyro sūnaus įrašą pakeisti ir nori, kad už šiuos darbus sumokėtų jis, tačiau mamą palaikantis sūnus tai daryti atsisako, rašoma dailystar.co.uk.

Tėvų santykiai buvo sudėtingi

Vaikinas situaciją papasakojo „Reddit“, kur daugelis komentatorių jam pritarė ir sakė, kad įrašo keisti nereikia, nes jis puikiai atspindi mirusiojo požiūrį į gyvenimą.

Vyras rašė: „Mano tėvų santykiai paskutiniais tėčio gyvenimo metais buvo labai sudėtingi – jis ilgą laiką turėjo romaną su ištekėjusia kolege ir prieš jam mirštant ji nuo jo pastojo. Jis planavo palikti mamą ir išsikraustyti gyventi į kitą šalį – Kanadoje jis norėjo su meiluže pradėti naują gyvenimą.

Jie jau buvo išsirinkę namą ir taip toliau. Tėtis buvo išsikraustęs iš mūsų namų ir gyveno su kolege, kai su ja besimylėdamas vieną dieną staiga mirė nuo infarkto.

Skyrybų dokumentai taip niekada ir nebuvo parengti, teisiškai mano tėvai buvo susituokę. Tuo metu jie ruošėsi pradėti tvarkyti skyrybų dokumentus, bet oficialiai taip ir liko sutuoktiniais. Dabar mes su broliu ir sese jau gyvename savarankiškai – jauniausiai sesei 19, ji studijuoja. Aš dirbu technologijų įmonėje ir šiuo metu esu grįžęs į savo gimtąjį miestelį, padedu mamai tvarkyti tėčio turtą. Ką gi, mano mama buvo tėčio labai įskaudinta ir ant jo antkapio nusprendė užrašyti: „Mylimam Johnui Doe, sūnui, vyrui, tėvui ir svetimautojui, atminti.“

Mano tėčio šeima ir nėščia jo partnerė dėl to labai pyksta ir nori, kad aš antkapį pakeisčiau. Aš asmeniškai galvoju, kad gerai kaip yra – jis toks ir buvo. Be to, vieta kapinėse priklauso mano mamai, todėl nieko net ir negalėčiau padaryti.“

Internautai palaikė mamą

Jį palaikė daugelis komentatorių. Viena moteris rašė: „Aš skradžiai žemė prasmegčiau (tiesiogine to žodžio prasme), jei eidama per kapines pamatyčiau tokį užrašą! Tavo mama neįtikėtina. Tu visiškai teisus. Tikiuosi, kad ji nepamiršo sudeginti jo senų marškinių ir taip toliau.“

Kita pridūrė: „Aš pritariu jos sprendimui ir labai gaila, kad tavo seneliai, tetos, dėdės ar kiti giminaičiai nori tave ar tavo brolį ar sesę nuteikti prieš tavo mamą... Tėtis susimovė ir labai nuvylė mamą, todėl ji ir nusprendė palikti tokį užrašą. Teoriškai jie galėtų ateityje patys sumokėti už antkapio keitimą, bet dabar jie turėtų tiesiog duoti jai laiko ir nieko nedaryti.

Vienintelis dalykas – man truputį gaila nesantuokinio vaiko. Man šeima yra labai svarbus dalykas – patinka tau tai ar ne, tai bus tavo sesuo ar brolis iš tėčio pusės, ir tas vaikas tokio dalyko nenusipelnė.“