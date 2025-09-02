Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pamačiusi į ligoninę atvežtą mergaitę slaugytoja vos nenualpo: vaizdo nepamirš amžinai

2025-09-02 20:21 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-02 20:21

Mineapolį rugpjūčio 27 d. sukrėtė skaudi tragedija – per masines šaudynes katalikiškoje mokykloje buvo sužeisti vaikai ir mokytojai. Viena iš aukų – vos 12 metų mergaitė Sophia Forchas, kuri šiuo metu kovoja dėl gyvybės ligoninėje. Skaudžiausia tai, kad būtent toje pačioje ligoninėje, kurioje Sophia gydoma, dirba jos mama – vaikų intensyviosios terapijos slaugytoja.

Lašelinė (nuotr. 123rf.com)

Mineapolį rugpjūčio 27 d. sukrėtė skaudi tragedija – per masines šaudynes katalikiškoje mokykloje buvo sužeisti vaikai ir mokytojai. Viena iš aukų – vos 12 metų mergaitė Sophia Forchas, kuri šiuo metu kovoja dėl gyvybės ligoninėje. Skaudžiausia tai, kad būtent toje pačioje ligoninėje, kurioje Sophia gydoma, dirba jos mama – vaikų intensyviosios terapijos slaugytoja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per pirmąsias 24 valandas po tragedijos paramos „GoFundMe“ puslapyje surinkta šimtai tūkstančių JAV dolerių, o šeima sulaukia maldų ir palaikymo iš viso pasaulio, rašoma cbsnews.com.

Tragedija pirmosios mokyklos savaitės metu

Dvylikametė Sophia neseniai pradėjo septintą klasę Apreiškimo katalikiškoje mokykloje pietvakarių Mineapolyje.

Tragedija įvyko per mišias, skirtas pirmosios mokyklos savaitės pabaigai, greta esančioje Apreiškimo katalikų bažnyčioje.

Sophios mama tuo metu jau buvo ligoninėje – ji skubėjo į darbą „Hennepin Healthcare“ centre padėti aukoms, dar nežinodama, kad viena iš jų yra jos pačios dukra. Tai ji suprato tik pamačiusi dukrą atvežtą į ligoninę.

„Prieš tai ji nežinojo, kad buvo užpulta jos vaikų mokykla ir kad jos dukra buvo sunkiai sužeista“, – rašoma „GoFundMe“ puslapyje.

Bendruomenės palaikymas ir maldos

Mineapolio Šv. Marijos graikų ortodoksų bažnyčios tėvas Timothy Sasas, kuriai priklauso S. Forchas šeima, išplatino jautrų pareiškimą.

„Sophia gimė ir užaugo mūsų Šv. Marijos parapijoje, kartu su savo kelių kartų šeima, kuri yra atsidavusi mūsų kongregacijos narė, buvo pasinėrusi į Bažnyčios gyvenimą“, – rašė T. Sasas.

Jis pridūrė: „Sophios šeima ir aš esame nuoširdžiai dėkingi už maldas iš viso pasaulio kampelių.“

Dvasininkas pakvietė bendruomenę susiburti ketvirtadienio vakarą į specialias pamaldas už Sophią, visas aukas bei Apreiškimo mokyklos vaikus ir darbuotojus.

Aukų skaičius ir būklė

Per šaudynes buvo pašautas 21 žmogus, iš jų net 18 vaikų. Dvi jauniausios aukos – 8 ir 10 metų – neišgyveno. Trys senjorai, parapijos nariai apie 80 metų, taip pat buvo sužeisti.

Mineapolio policijos viršininkas Brianas O'Hara pranešė, kad dauguma sužeistųjų turėtų išgyventi, tačiau kelių būklė, tarp jų ir Sophios, tebėra kritinė.

Tragedijos metu kartu mokykloje buvo ir Sophios jaunesnysis brolis. Laimei, jis nebuvo fiziškai sužeistas, tačiau patirta emocinė trauma yra milžiniška.

„Nors jis fiziškai nenukentėjo, tokio siaubingo įvykio liudijimo trauma – ir žinojimas, kad jo sesuo buvo sunkiai sužeista – yra tai, ko neturėtų patirti joks vaikas“, – pabrėžiama „GoFundMe“ puslapyje.

