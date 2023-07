Pamačius, kaip 12-metė klaipėdietė užsidirba pinigų, suvirpa širdis: kreipiasi į visus

Lėjos mama Justina Žemgulienė pasakoja, kad dukra jau nuo vaikystės svajoja tapti dizainere. Mergaitė – labai užsispyrusi, išsikelto tikslo siekia savomis jėgomis ir vis nenustoja kurti.

„Verslauti dukra nori nuo 8 metų. Jau nuo tada ji kūrė įvairius verslo planus, svajojo, domėjosi kaip tai padaryti“, – pasakoja mama.

12-metė Lėja pinigus stovyklai užsidirba pati (5 nuotr.) Lėja Žemgulytė (nuotr. asm. archyvo) Lėja Žemgulytė (nuotr. asm. archyvo) Lėja Žemgulytė (nuotr. asm. archyvo) +1 Lėja Žemgulytė (nuotr. asm. archyvo) Lėja Žemgulytė (nuotr. asm. archyvo)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. 12-metė Lėja pinigus stovyklai užsidirba pati

Pasak Justinos, šiemet Lėja pirmą kartą turėjo patirties parduodant savo pačios kurtus gaminius. Kartu su mama ji prekiavo mokyklos mugėje gamintais keksiukais.

Tokia patirtis, kaip tikina pati Lėjos mama, tik pakurstė dukrai ugnelę, kuri iki šiol nenustoja žibėti akyse: „Jau tada prasidėjo planų kūrimas kas bus toliau, ką darys vasarą.“

Tikslas – stovykla

Vos tik prasidėjus vasarai, kuomet teko planuoti vasaros veiklas, Lėja užsinorėjo vykti ne tik į vieną stovyklą, kurioje ji bus kartu su pussesere, bet ir pakartoti žirgų stovyklą, kurioje ji lankėsi praėjusiais metais.

Mama sako, kadangi dukra jau buvo pradėjusi kurti planus, kaip galės užsidirbti stovyklai, ji kartu su vyru pagalvojo, kad tai – puiki paskata ir motyvacija Lėjos kūrybai. Vos tik tėvai užsiminė, kad Lėja galėtų siūti gumeles, jas parduoti ir taip užsidirbti pinigų bei sutaupyti jų stovyklai, mergaitė užsidegė kaip žiburėlis.

Pasak Justinos, dukra į darbus ir kūrybą kibo nedelsdama. Žinoma, pirmiausiai ji pradėjo nuo gaminių siuvimo sau, kad galėtų geriau įsigilinti bei išmokti techniką.

„Tam užteko vos poros bandymų, nes įgūdžius Lėja jau turi, – sako mama ir priduria, kad dukra jau nuo 10-ies metų lanko profesionalius laisvalaikio rūbų siuvimo kursus. – Pernai ji pradėjo lankyti dar ir dizaino būrelį, kurį vainikavo respublikinėje parodoje pristatytas ypatingas augalų fėjos kostiumas.“

Pamatę dukros norą, tėvai ne tik Lėja pastūmėjo žengti drąsų, savarankišką žingsnį, tačiau ir nusprendė 12-metei paaiškinti, kaip yra svarbu teisingai valdyti pinigus, juos uždirbus.

„Pirmas dalykas, kurį padarėme, tai sėdome išsiaiškinti kas yra investicija, paskola, išlaidos, savikaina, pelnas. Suskaičiavome, kad norint užsidirbti stovyklai jai reikės pasiūti ir parduoti 100 gumyčių“, – toliau pasakoja Justina.

Tačiau toks skaičius Lėjos visai neišgąsdino. Be to, mama pastebi, kad dukrai suprasti, kaip reikia skirstyti pinigus, nebuvo sudėtinga, mat kai tai darai ne teoriškai, o praktiškai – gaunant pinigus į rankas – viskas yra gerokai paprasčiau.

Tikslas jau netrukus bus pasiektas

Pirmuosius pinigus, kuriuos tarsi paskolą Lėja pasiskolino iš savo tėvų, buvo skirti audiniams. Vos mergaitei pradėjus siūti šilko gumeles, jos mama įsipareigojo padėti su reklama – kėlė įrašus į socialinius tinklus, siūlė dukros produkciją draugėms, pažįstamiems.

„Tuo tarpu gumeles įsigyti pasiūlydavo ir dukra, savanoriaudama bibliotekoje. Jau po pirmųjų dienų ji paprašė, kad galėtų eiti į vietinį turgelį pardavinėti. Pasiuvo didesnį kiekį, pasiėmė plastikinį staliuką ir išėjome. Mamai teko pamokinti, kaip teisingai kalbėti, nebijoti ir panašiai“, – šypsosi pasakodama J. Žemgulienė.

Pirmosios dienos vietiniame turgelyje buvo ne tik sėkmingos, bet ir pelningos – Lėja pardavė kone visas savo siūtas ir turėtas plaukų gumeles. Vos tik grįžusi į namus mergaitė ir vėl kibo į darbus, kadangi teko pasiruošti kitos savaitės prekybai.

„Ji taip stipriai norėjo įgyvendinti tikslą, turėti įvairių variantų, jog per 5 dienas ji pasiuvo 85 gumeles ir šeštadienį jau turėjo visą 100! Vadinasi, tikslas pasiektas, gumelės yra – dabar liko jas parduoti“, – priduria mama.

Ne tik Lėja, tačiau ir tėvai džiaugiasi, kad prisidėti prie dukros svajonės ir ją palaikyti jungiasi bei aktyviai įsitraukia daugelis žmonių.

Iki Lėjos stovyklos, kuriai ji pati ir stengiasi užsidirbti, liko kiek mažiau nei dvi savaitės. Justina sako, kad didelė dalis dukros gumelių jau pasiekė savo savininkus.

„Įgyvendinusi tikslą ji ir toliau kurs bei gamins gumeles, nes jai tai be galo patinka. Tikimės, kad atsiras vietos ir naujoms svajonėms. Be to, Lėja turi ir savo vardo prekės ženklą „LejaM“, – džiaugiasi mama.

Susipažinti su mergaitės istorija ir įsigyti gumeles bei taip prisidėti prie jos tikslo įgyvendinimo galima per „Facebook“ ir „Instagram“ – @lejam_design.