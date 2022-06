Pamačius, ką pora išdarinėja kapinėse, moteris neteko amo: „Net šunys taip nesielgia“

Moteris, kuri nenorėjo atskleisti savo tapatybės, pasmerkė tokį elgesį kaip „gėdingą“.

Ji pamatė du žmones užsiimančius seksu ant kapo Šv. Mykolo kapinėse Blakroke antradienio vakarą, rašo irishmirror.ie.

Užfiksavusi poros veiksmus vaizdo įraše, tikėdamasi, kad taip sugėdins porą, ji nusiuntė filmuotą medžiagą Neilo Prendeville’io laidai „Red FM“, tačiau pati nenorėjo eiti į viešumą, praneša „CorkBeo“.

„Praėjusią naktį aplankiau savo motinos kapą Šv. Mykolo kapinėse ir užtikau du žmones, besimylinčius ant kapo“, – sakoma moters žinutėje, kuri paskelbta radijo laidoje.

Ji tęsė: „Buvau pasibaisėjusi, bet atrodė, kad jiems tai nerūpi. Jei tai būtų buvęs mano motinos kapas, nebūčiau atsakinga už tai, ką būčiau padariusi. Aš išsitraukiau telefoną tikėdamasi, kad taip juos sugėdinsiu.

Viskas vyko 19.15 val. Tai gėdinga, net šunys taip nesielgia. Aš neseniai palaidojau savo motiną, tai buvo gėdingas elgesys kapinėse.“

