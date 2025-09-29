Pamačius, ką lietuviai padarė iš senų baldų, žado neteko ne vienas: sutaupė krūvas pinigų

Paminėdami M. K. Čiurlionio jubiliejinius metus, vietos menininkai ir bendruomenės nariai ėmėsi unikalaus projekto – senus stalus, spinteles ir kėdes pavertė M. K. Čiurlionio įkvėptais meno kūriniais.
Atgavo buvusias patalpas
Ši kūrybinė iniciatyva, atnaujinant senus baldus, sprendžia ir dar vieną opią problemą – vietos stoką. Siekiant plėsti veiklą, kultūros centro direktorė Renata Kopūstienė kreipėsi į Panevėžio rajono savivaldybę su prašymu grąžinti buvusias, pastaruoju metu nenaudojamas patalpas.
„Daugėjant kolektyvų, ypač vakarais, kai visiems patogu repetuoti, vienintelėje salėje tiesiog pritrūksta vietos. Pavyzdžiui, šokių kolektyvai ir sportuojantys žmonės, kuriems reikia erdvės judėjimui, ar kapela su savo instrumentais negali tinkamai repetuoti, nes vienos didesnės salės dažniausiai prireikia visiems tuo pačiu metu.
Tuomet kažkas turi glaustis į mažą kambarėlį, o tai sukelia didelių nepatogumų. Didelės erdvės taip pat reikalingos ir kitoms veikloms, pavyzdžiui, mados modeliams“, – kalbėjo R. Kopūstienė.
Prašymas buvo išgirstas, tad kultūros centras atgavo apie 50 kvadratinių metrų ploto su dviem kambariais. Nors patalpos buvo apleistos ir avarinės būklės, o jose tebedūlėjo seni baldai, tai tapo puikiu pagrindu naujiems pokyčiams ir kūrybinei iniciatyvai.
Ne išmesti, o atnaujinti
Kaip sakė R. Kopūstienė, nors pirmas impulsas buvo tiesiog išmesti visus senus, nuo sovietinių laikų likusios apgailėtinos būklės baldus, vėliau kilo mintis į juos pažiūrėti kūrybiškai. Turint dailės kolektyvą su talentingais, piešiančiais žmonėmis, centro direktorei gimė idėja panaudoti šiuos baldus kaip drobę. Taip išsivystė projektas, skatinantis kūrybiškumą, tvarumą ir unikalumą – atnaujinti baldus, o ne pirkti naujus, „tokius kaip visur“.
Projekto įgyvendinimui buvo numatytas vasaros paskutinis savaitgalis. R. Kopūstienės kvietimu, atsiliepė ne tik vietiniai gyventojai ir dailės studijos mokiniai, bet ir kiti.
Darbai ant baldų nėra lengvi, todėl piešimas trunka ne vieną dieną. Kūrybiniam procesui reikia ne tik įkvėpimo, bet ir kantrybės bei laiko. Dėl šios priežasties projekto dalyviai renkasi jau kelintą kartą ir bursis tol, kol galiausiai pasieks norimą rezultatą.
R. Kopūstienė pasakoja, kad viena iš dalyvių – jos dukra – negalėjo dalyvauti bendrame susibūrime, tačiau antram gyvenimui kėdę jaunoji menininkė prikėlė tiesiog namuose.
M. K. Čiurlionio įkvėpti
Naujuose meno kūriniuose, atgimstančiuose ant senų baldų, atsispindi Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Projekto sumanytojai pasirinko būtent šio genijaus kūrybinį palikimą ne atsitiktinai – 2025-ieji yra jubiliejiniai metai, skirti paminėti 150-ąsias Čiurlionio gimimo metines ir labiau pagarsinti jo unikalų indėlį į Lietuvos ir pasaulio meną.
Tapydami ant stalų ir kėdžių, menininkai naudoja M. K. Čiurlionio eskizus bei spalvas, o visą kūrybinį procesą juos lydi autentiška ir įkvepianti kompozitoriaus muzika, kuri padeda geriau įsijausti į kūrybą.
Tarp projekto dalyvių yra Sandra Dambrauskaitė, Asta Astravienė, Jurgita Birbilienė, Ugnė Kopūstaitė, Odeta Petrauskienė, Atėnė Raskazovaitė, Aurelija Braždžiūnienė ir kiti.
„Visi tapytojai palieka savo sielos dalelę darbuose, kurie jau dabar stebina grožiu ir talentingumu. Džiugu, kad seni, galbūt jau niekam nebereikalingi baldai tapo išskirtiniais ir unikaliais meno kūriniais“, – džiaugėsi idėjos sumanytoja R. Kopūstienė.
Remontas – dar viena kūrybinė užduotis
Atgautos patalpos suteikė daug džiaugsmo ir kūrybinių minčių, tačiau, pasak R. Kopūstienės, Panevėžio rajono savivaldybė neskyrė lėšų jų remontui.
„Buvusiose patalpose, kur laidai buvo išlindę, o rozetės pavojingai atviros, remontą tenka daryti savo jėgomis. Patys rūpinamės statybinėmis medžiagomis, ieškome pigiausių sprendimų ir domimės, kokius darbus atlikti pirmiausia“, – sakė R. Kopūstienė.
Šiais metais planuojama suremontuoti sienas. Ar užteks finansų sutvarkyti lubas ir grindis, paaiškės vėliau, galbūt šie darbai nusikels į kitus metus.
Naujas gyvenimas ir funkcijos
Kultūros centras nori, kad šiuo metu atnaujinamas interjeras derėtų prie unikalių, margintų baldų. Sienos, priešingai nei stalai, bus nudažytos ramia spalva, o prireikus baldus bus galima uždengti priderintomis staltiesėmis. R. Kopūstienė sako, kad ant M. K. Čiurlionio motyvais puoštų baldų tikrai nesinorės dėti maisto.
Baigus remonto darbus, šiose patalpose numatoma vykdyti įvairias veiklas, kurios neapsiribotų įprastais užsiėmimais. Jau vien ir dėl to, kad dėkinga vieta – šalia lauko estrados, kur vyksta masiniai renginiai – leidžia patalpas pritaikyti ir jaukesniems, kameriniams susitikimams, arbatvakariams, o žiemą galbūt net Kalėdų mugei ar Kalėdų Senelio rezidencijai.
Autorė: Dovilė Barvičiūtė
