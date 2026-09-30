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TV3 naujienos > Gyvenimas > Paimk gyvenimą į savo rankas

PAIMK GYVENIMĄ Į SAVO RANKAS. Gydytojas atskleidė, ką alkoholis iš tiesų daro žmogaus organizmui

2026-09-30 19:11 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-30 19:11
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nuo nekaltos taurės vyno iki kasdienio poreikio išgerti – riba tarp įpročio ir priklausomybės ne visada pastebima iš karto. Tačiau alkoholis gali paveikti ne tik kepenis, bet ir imuninę sistemą, atmintį, širdies bei kraujagyslių sistemą.

Nuo nekaltos taurės vyno iki kasdienio poreikio išgerti – riba tarp įpročio ir priklausomybės ne visada pastebima iš karto. Tačiau alkoholis gali paveikti ne tik kepenis, bet ir imuninę sistemą, atmintį, širdies bei kraujagyslių sistemą.

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Apie tai, kas iš tiesų vyksta žmogaus organizme vartojant alkoholį, kada reikėtų sunerimti ir kodėl žmogus vis dažniau griebiasi taurės, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Paimk gyvenimą į savo rankas“ pasakojo „Centro poliklinikos“ šeimos gydytojas Irmantas Aleksa.

LAIDĄ „PAIMK GYVENIMĄ Į SAVO RANKAS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios sveikatos, gyvenimo būdo ir kasdienybės temos, ekspertų įžvalgos bei patarimai laidoje „Paimk gyvenimą į savo rankas“ – naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

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