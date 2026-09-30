PAIMK GYVENIMĄ Į SAVO RANKAS. Gydytojas atskleidė, ką alkoholis iš tiesų daro žmogaus organizmui

Apie tai, kas iš tiesų vyksta žmogaus organizme vartojant alkoholį, kada reikėtų sunerimti ir kodėl žmogus vis dažniau griebiasi taurės, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Paimk gyvenimą į savo rankas“ pasakojo „Centro poliklinikos“ šeimos gydytojas Irmantas Aleksa.
LAIDĄ „PAIMK GYVENIMĄ Į SAVO RANKAS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.
Svarbiausios sveikatos, gyvenimo būdo ir kasdienybės temos, ekspertų įžvalgos bei patarimai laidoje „Paimk gyvenimą į savo rankas“ – naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt